طريقة عمل ألكيك الانجليزي بطريقة سهلة وسريعة لتقديمها في سفرة رمضان

طريقة عمل ألكيك الانجليزي بطريقة سهلة التحضير وبشكل سريع ليتم تقديمها علي سفرة رمضان في وقت الإفطار ومن المعروف عن خطوات تحضير وصفة ألكيك الانجليزي أنها بسيطة ومقاديرها في متناول يد الجميع وسريعة التحضير ومعروف عنها أن مذاقها في منتهي الروعة بسبب مكوناتها التي تعطيها المذاق الرائع وسنتعرف علي طريقة عمل ألكيك الانجليزي ومقاديره وهو نوع من الأنواع الشهيرة في أنواع ألكيك والمعروف عنه أنه سهل التحضير جداً ولكي ما تحصلين علي كيك انجليزي جاهز بالمقادير التي ترغبين فيها حسب الكميات المرغوب تحضيرها سوف نتبع خطوات طريقة عمل انجلش كيك في السطور القادمة في هذا المقال .

طريقة عمل ألكيك الانجليزي الشهير ذو المذاق الرائع والذي يقدم علي سفرة رمضان في وقت الإفطار

طريقة انجلش كيك ذو المذاق اللذيذ والشهير في معظم دول العالم وخاصةً الدول الغربية حيث اعتادت هذه الشعوب أن يكون قطع من ألكيك الانجليزي تقدم مع كوب شاي في وقت الإفطار أو في أقات معينه من منتصف اليوم وحيث أن مذاق ألكيك في منتهي الروعة و طريقة عمل انجلش كيك تحضر في وقت سريع وطريقتها سهله جداً لكي ما يتم تقديمها علي سفرة رمضان وقت الإفطار أو في أي وقت أخر من اليوم ويتم عمل ألكيك بنكهات مختلفة والتي سنتعرف علي طريقة التحضير فيما يخص الكميات المستخدمة من الأصناف التي يتم إضافتها في كيك انجليزي جاهز فمنها طريقة التحضير بالشكولات ونكهات البرتقال ونكهات الليمون وظهرت في الآونة الأخيرة طرق متعددة لعمل و طريقة عمل الانجلش كيك وسوف يتم شرح الطرق المختلفة لعمل ألكيك ذو النكهات المختلفة لكي ما تختارين ما ترغبين في تحضيره حسب النكهة التي ترغبين بها .

طريقة عمل انجلش كيك بمقدار الدقيق بوزن 500 جرام من الدقيق . طريقة عمل الانجلش كيك بمقدار من السكر قدره 500 جرام سكر بودره . طريقة انجلش كيك ومقدار قدره 300 جرام من الزبدة ذات النكهة الانجليزي . طريقة عمل الكيك الانجليزي وعدد 8 بيضات ولا يزيد عن ذلك مع المقادير . طريقة عمل انجلش كيك ومقدار 1 ملعقة بحجم صغير من الفانيلا . طريقة عمل الانجلش كيك ومقدار عدد 2 ملعقة صغيرة من البيكينج باودر . طريقة انجلش كيك ومقدار 500 جرام من الفواكه المرغوب بها وتقطع لقطع صغيرة . طريقة عمل ألكيك الانجليزي ومقدار عدد 1 كوب من الحليب بحجم متوسط .

طريقة عمل انجلش كيك بالمقادير السابقة ويتم في البداية خلط مقدار السكر مع الزبدة وأيضاً الفانيلا ويتم إضافة عدد 8 بيضات بشكل تدريجي ويتم الاستمرار في عملية الخفق بشكل مستمر بمضرب كهربائي .

بالمقادير السابقة ويتم في البداية خلط مقدار السكر مع الزبدة وأيضاً الفانيلا ويتم إضافة عدد 8 بيضات بشكل تدريجي ويتم الاستمرار في عملية الخفق بشكل مستمر بمضرب كهربائي . طريقة انجلش كيك ويتم بعد ذلك إضافة الدقيق وبعدها الفواكه ويخلط معهما الحليب والبيكينج باودر مع الخليط المشار أليه سابقاً ويتم الاستمرار في عملية الخفق حتي تصبح العجينة متماسكة .

ويتم بعد ذلك إضافة الدقيق وبعدها الفواكه ويخلط معهما الحليب والبيكينج باودر مع الخليط المشار أليه سابقاً ويتم الاستمرار في عملية الخفق حتي تصبح العجينة متماسكة . طريقة عمل ألكيك الانجليزي يتم دهن الوعاء المراد العمل بها الانجلش كيك بالزبدة ويتم سكب العجينة به ويتم دخول الانجلش كيك إلي الفرن ولمدة 45 دقيقة حتي تلاحظين نضج الانجلش كيك .

طريقة عمل انجلش كيك بالشيكولاتة بمقدار عدد 4 كوب من الدقيق .

بالشيكولاتة بمقدار عدد 4 كوب من الدقيق . طريقة انجلش كيك ومقدار 2 كوب من السكر الناعم .

ومقدار 2 كوب من السكر الناعم . ألكيك الانجليزي ومقدار عدد 2 كوب من الزبدة .

ومقدار عدد 2 كوب من الزبدة . خطوات تحضير وصفة الكيك الانجليزي وعدد 2 ملعقة صغيرة فأنيلا .

وعدد 2 ملعقة صغيرة فأنيلا . طريقة عمل ألكيك الانجليزي ومقاديره 2 ملعقة صغيرة بكينج باودر .

2 ملعقة صغيرة بكينج باودر . كيك انجليزي جاهز بالمقادير السابقة مع 2 ملعقة صغيرة من بكربونات الصوديوم .

بالمقادير السابقة مع 2 ملعقة صغيرة من بكربونات الصوديوم . طريقة عمل انجلش كيك وعدد 2 كوب من الكاكاو ولكن الكاكاو الخام .

وعدد 2 كوب من الكاكاو ولكن الكاكاو الخام . طريقة عمل الانجلش كيك مع المقادير السابقة مع عدد 2 بيضة .

مع المقادير السابقة مع عدد 2 بيضة . طريقة انجلش كيك ومقدار 1 كوب ونصف من الشيكولاتة السائلة .

ومقدار 1 كوب ونصف من الشيكولاتة السائلة . طريقة عمل ألكيك الانجليزي ومقدار 2 ملعقة كبيرة من الخل .

ومقدار 2 ملعقة كبيرة من الخل . ألكيك الانجليزي وتحضير عدد 3 أكواب من الفواكه المجففة المرغوبة .

ألكيك الانجليزي وفي البداية يتم تذويب الزبدة في أي وعاء علي النار . طريقة عمل انجلش كيك ويتم خلط كمية السكر مع الزبدة التي تم تذويبها ويذوبون تماماً مع بعض ويتم إضافة كلاً من الخل والفانيلا ويتم الاستمرار في الخفق بمضرب كهربائي حتي يتجانسا . طريقة عمل الانجلش كيك يتم خفق كلاً من البيض مع مقدار البيكينج باودر ومقدار الدقيق والكربونات في وعاء منفصل . طريقة عمل ألكيك الانجليزي ويتم خلط مزيج البيض مع الخليط الخاص بالسكر مع بعضهما . ألكيك الانجليزي ويتم إضافة الفواكه وأيضاً الكاكاو مع الخليط السابق ويتم الاستمرار في الخفق حتي يتجانسا وتصبحا عجينة متماسكة بكل الخليط المشار إليه . كيك انجليزي جاهز بالمقادير السابقة ويتم دهن القالب الخاص في الانجلش كيك ويتم سكب الخليط من العجين ويتم دخوله إلي الفرن لمدة 45 دقيقة متواصلة حتي تلاحظين النضج للكيك الانجليزي . طريقة عمل الانجلش كيك وبعد خروجه من الفرن بالمدة المحددة يتم سكب كمية الشيكولاته عليه ويقدم في سفرة رمضان .

أولاً ما هي المقادير المستخدمة لكي ما يتم عمل الانجلش كيك بمقادير بسيطة جداًما هي الطريقة التي يتم بها عمل طريقة انجلش كيك بالمقادير السابقةالطريقة الثانية طريقة عمل الانجلش كيك بالشيكولاتة بمذاق في منتهي الروعةما هي الطريقة التي يتم عمل الانجلش كيك بالشيكولاتة بالمقادير السابقة

طريقة عمل ألكيك الانجليزي وهذه هي الطرق المختلفة ليتم عمل الانجلش كيك بشكل سهل وبسيط ويتم تقديمه علي سفرة رمضان وفي وقت الأفطار أو أي وقت علي مدار اليوم بالطعم ذو المذاق اللذيذ .