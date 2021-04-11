العناية بالبشرة والأسنان في شهر رمضان وتجنب أخطاء مدمرة للبشرة والجسم

العناية بالبشرة والأسنان في شهر رمضان ، خاصة أن البشرة تستمد ترطيبها على مدار اليوم، من خلال تناول المزيد من الماء، وبسبب الامتناع عن تناول الماء وفق مناسك الصيام، قد تتأثر البشرة بذلك خاصة في حال عدم الاعتناء بها، أو اتباع روتين عناية خاص بها في هذا الشهر الكريم، وأيضًا بسبب أخطاء في تناول بعض الأطعمة وقت الإفطار مباشرةً، والتي من شأنها التأثير سلبًا على صحة الأسنان، والتي سيتم شرحها بشكل مفصل خلال السطور التالية، مع عرض كيفية تجنب كافة الأخطاء الشائعة المدمرة للبشرة والأسنان، وفق أهم نصائح الطبيبة آيه عسكر، وكيفية تجنبها وعلاجها، حتى بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات.

والجدير بالعلم أن شهر رمضان المبارك، من أكثر الشهور الهجرية بركة وطاعات وتقرب من الله، كذلك فهو من أفضل الشهور صحيًا لمرضى الضغط والسكر، خاصة في حال تنظيمهم للطعام، وأيضًا من أفضل الشهور التي بإمكان الفرد اتباع نظام غذائي صحي وسليم، من خلاله يستطيع إنقاص وزنه بسهوله ويسر، ولكن يقع الكثير منا في العديد من الأخطاء، التي تدمر صحة البشرة والشعر والأسنان، وتؤثر سلبًا على الجسم وصحته بشكل عام، وهذا ما نسلط الضوء عليه في السطور التالية، لتجنب تلك الأخطاء وكيفية العناية بالبشرة والشعر والأسنان وفق نصائح الدكتوره آيه عسكر في هذا الشهر الفضيل.

طرق

والجدير بالذكر أن العديد من الأخطاء الشائعة، التي نقوم بارتكابها دون مقصد، وتؤدي إلى تدمير بالبشرة والشعر والأسنان، هي عادات سيئة في الأساس، فوجب التنويه عنها لتجنبها خلال شهر رمضان، وفيما بعد أيضًا بشكل عام وستلاحظين الفرق، نذكرهم بالترتيب التالي:

الخطأ الأول الإفطار على شرب العصائر والعناية بالبشرة والأسنان

من أكثر الأخطاء الشائعة المدمرة للبشرة والشعر والأسنان، وذلك بسبب أن طوال نهار رمضان، يكون الفم جاف، وتقل نسبة اللعاب، نتيجة لقلة شرب المياه، وعند الإفطار نقوم بشرب العصائر والسكريات والمياه الغازية، بدل من الماء، مما يؤثر بالسلب على صحة الأسنان بشكل خاص، لأن اللعاب هو ما يحمي الأسنان من البكتريا الضارة، وعند شرب العصائر والسكريات مباشرة على الإفطار، تقوم بتهيئة الوسط المناسب لنمو تلك البكتريا، مما يؤدي إلى تسوس الأسنان، ويؤثر سلبيًا على صحة البشرة والشعر بشكل عام، والطريقة الصحيحة هي الإفطار على شرب المياه، بكميات كبيرة، وتناول ثلاث تمرات، وبإمكانك تحضير وصفة للتخلص من اصفرار الأسنان، واتباعها في شهر رمضان المبارك.

الخطأ الثاني قلة ترطيب البشرة

من الأخطاء المدمرة للبشرة هي قلة ترطيبها في نهار رمضان، فبسبب الصيام وقلة المياه طوال اليوم، يصيب البشرة جفاف شديد، والحل المناسب هو بعد كل وضوء نستغل دخول المياه على الوجه، ونقوم بعدها بترطيب البشرة، وبتلك الطريقة على مدار اليوم سيتم ترطيب البشرة بشكل مناسب وبإمكانك تطبيق الوصفة الكوري لشد ونضارة بشرة العروس، فهي وصفة طبيعية وآمنة وستحافظ على بشرتك أيضًا صحية وحيوية مع روتين الترطيب اليومي السابق ذكره.

الخطأ الثالث تناول أكلات تحتوي على زيوت مهدرجة

من الأخطاء الشائعة المدمرة لبشرة والشعر والأسنان، فالزيوت المهدرجة هي زيت الذرة وزيت عباد الشمس، وكافة الزيوت المهدرجة على شاكلتهاالمستخدمة للطبخ، والبديل هو الشوي أو استخدام زيت ثباته عالي لا يتأثر بالحرارة، مثل زيت الزيتون النقي أو زيت جوز الهند الخام، مع الأفضلية للجوء لشوي الطعام، أو الطعام المسلوق الصحي.

الخطأ الرابع تقشير البشرة أو عمل جلسات ليزر في رمضان

ومن الأخطاء المدمرة للبشرة هو تقشيرها في شهر رمضان، فبسبب قلة المياه والطعام، وجفاف البشرة الملحوظ عن باقي أيام العام، فيفض تجنب عمليات تقشير البشرة أو التعرض لليزر، حتى لا تتأثر البشرة بالتقشير وتأتي النتائج عكسية، والطريقة الصحيحة هي سنفرة البشرة بمكونات طبيعية من المنزل، عن طريق خلط ملعقة سكر، مع ملعقة زيت زيتون، مع ملعقة زيت جوز الهند، مع ملعقة بن قهوة، مع ملعقة زيت اللوز الحلو، واخلطيهم جيدًا وقومي بسنفرة الوجه.

الخطأ الخامس حمام بخار بشرة الوجه في رمضان

من الأخطاء الكارثية التي ترتكب في حق البشرة في شهر رمضان، والتي لابد من تجنبها نهائيًا خلال هذا الشهر المبارك، لأن حمام البخار يحفز الغدد الدهنية لإفراز دهون بشكل كبير، مما يؤدي إلى جفاف البشرة، والبشرة في شهر رمضان تحتاج ترطيب وليس تجفيف أكثر، يؤدي إلى تجاعيد في البشرة وإلى خطوط ثابتة.

الخطأ السادس الإفراط في تناول مشروبات الكافيين

من الأخطاء الشائعة الغير مرغوبة في رمضان، هو تناول المشروبات التي تحتوي على كافيين مثل الشاي والقهوة والمياه الغازية ومشتقاتهما، فالكافيين بداخل تلك المشروبات يمنع امتصاص الجسم للمعادن التي يحتاجها الجسم لتحمل الصيام، ,والطريقة الصحيحة محاولة التخلص من عادة شرب كافة مشروبات الكافيين بشكل عام.

الخطأ السابع عدم الاهتمام بترطيب الشفاه

من أكبر الأخطاء الشائعة أيضًا، هو إهمال ترطيب الشفاه بمرطبات الشفاه الطبيعية مثل الفيزيلين الطبيعي، أو بمنتجات تجارية من الصيدلية مثل كريم البيبانثين، فتلك المنتجات لا تبطل الصيام مع الحفاظ على عدم ابتلاع أي منهم أثناء تطبيقها على الشفاه، وبإمكانك عمل الوصفة الياباني لتوريد الشفاه للعروس، وتطبيقها بجانب مرطبات الشفاه المذكورة سابقًا.

الخطأ الثامن إهمال ماسكات الوجه

لابد من الحفاظ على تطبيق ماسكات الوجه، وخاصة الماسكات الطبيعية، لكي تساعد على نضارة البشرة، خلال شهر رمضان الكريم، وبإمكانك استخدام الوصفة الأميريكية سنو وايت للتبييض، وهي من الوصفات التي تعمل على تفتيح وتوحيد لون البشرة، وإزالة التصبغات ومعالجة كلف الوجه، وترطيب البشرة بصورة طبيعية وآمنة، لما تحتويه من فيتامينات ومعادن هامة للبشرة.

وفي حال تجنبك لكافة الأخطاء السابق ذكرها، سوف تتجنبين جفاف البشرة خلال نهار رمضان، وتحافظين على نضارة البشرة طوال الشهر الكريم، وكذلك بالنسبة للأسنان والشعر وللجسم بشكل عام، خاصة وكما ذكرنا سابقًا أن البشرة والشعر والأسنان تحتاج عناية خاصة خلال شهر رمضان، أكثر من باقي شهور السنة، بسبب قلة المياه في الجسم.