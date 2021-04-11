الخلطة السرية لتدميس الفول والسر في معلقة واحد بس والطعم روعة ،يعتبر الفول من الوجبات الصباحية كما أنه من أكثر الوجبات التي يقبل عليها العديد من الأفراد في شهر رمضان الكريم، لذلك سوف نتعرف على طريقة تدميسه. الخلطة السرية لتدميس الفول والسر في معلقة واحد بس والطعم روعة الخلطة السرية لتدميس الفول والسر في معلقة واحد بس والطعم روعة المكونات تدميس الفول زيت زيتون.

ملح طعام حسب الرغبة.

عدد من أربع إلى خمسة حبات ثوم.

القليل من أعشاب الكمون.

بندرة.

نصف كيلو من الفول القابل للتدميس.

عصير ليمون.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. طريقة تحضير تدميس الفول ابدئي في نقع الفول في إناء كبير يحتوي على مقدار مناسب من الماء، واتركيه ليلة كاملة قبل تدميسها. تأكدي من إضافة نصف كوب صغير من القمح. ابشري عدد 2 جزرة متوسطة في الحجم، مع ليمونة مقطعة و عروق من الكرفس المقطع والأخضر بالإضافة إلى شرائح الطماطم وعدد ثلاثة ملاعق كبيرة من العدس. اعملي على وضع كافة المكونات السابقة داخل وعاء عميق مع إضافة الفول الذي تم نقعه سابقاً. يغطى الأناء بغطاء محكم الغلق ثم ويرفع على النار حتى تمام الغليان. ابدئي في خفض درجة الحرارة لأقل درجة. استمري في متابعة الفول وتأكدي من تزويد بالماء الساخن إذا لاحظتي نقصان الماء أو قربه إلى الجفاف. قد يأخذ الفول 5 ساعات حتى ينضج ويصبح جاهز للأكل وربما يستغرق أكثر من هذا طريقة تدميس الفول بالزبادي طريقة تحضير تدميس الفولطريقة تدميس الفول بالزبادي المكونات تدميس الفول بالزبادي ربع كوب من عصير الليمون.

كوب واحد من الزبادي.

ثلث كوب من الماء النقي.

ربع ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ماء لطهي الفول.

750 جرام من الفول.

مكعبات طماطم.

ثلث كوب من البقدونس المفروم.

عدد 2 ملعقة من الطحينة طريقة تحضير تدميس الفول بالزبادي انقعي الفول لمدة ثلاثة ساعات.

ضعي الفول مع كافة المكونات فيما عدا الزبادي في إناء عميق أو قدرة وارفعيها على النار.

اتركي الوصفة حتى تمام الطهي.

ارفعيها عن النار والزبادي عليها و قومي بهرسها جيدًا باستخدام الشوكة و ضيفي التوابل.

ومن ثم تصبح جاهزة للأكل. المكونات تدميس الفول بالزباديطريقة تحضير تدميس الفول بالزبادي الوسوم

الخلطة السرية لتدميس الفول والسر في معلقة واحد بس والطعم روعة ،يعتبر الفول من الوجبات الصباحية كما أنه من أكثر الوجبات التي يقبل عليها العديد من الأفراد في شهر رمضان الكريم، لذلك سوف نتعرف على طريقة تدميسه. الخلطة السرية لتدميس الفول والسر في معلقة واحد بس والطعم روعة الخلطة السرية لتدميس الفول والسر في معلقة واحد بس والطعم روعة المكونات تدميس الفول زيت زيتون.

ملح طعام حسب الرغبة.

عدد من أربع إلى خمسة حبات ثوم.

القليل من أعشاب الكمون.

بندرة.

نصف كيلو من الفول القابل للتدميس.

عصير ليمون.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. طريقة تحضير تدميس الفول ابدئي في نقع الفول في إناء كبير يحتوي على مقدار مناسب من الماء، واتركيه ليلة كاملة قبل تدميسها. تأكدي من إضافة نصف كوب صغير من القمح. ابشري عدد 2 جزرة متوسطة في الحجم، مع ليمونة مقطعة و عروق من الكرفس المقطع والأخضر بالإضافة إلى شرائح الطماطم وعدد ثلاثة ملاعق كبيرة من العدس. اعملي على وضع كافة المكونات السابقة داخل وعاء عميق مع إضافة الفول الذي تم نقعه سابقاً. يغطى الأناء بغطاء محكم الغلق ثم ويرفع على النار حتى تمام الغليان. ابدئي في خفض درجة الحرارة لأقل درجة. استمري في متابعة الفول وتأكدي من تزويد بالماء الساخن إذا لاحظتي نقصان الماء أو قربه إلى الجفاف. قد يأخذ الفول 5 ساعات حتى ينضج ويصبح جاهز للأكل وربما يستغرق أكثر من هذا طريقة تدميس الفول بالزبادي طريقة تحضير تدميس الفولطريقة تدميس الفول بالزبادي المكونات تدميس الفول بالزبادي ربع كوب من عصير الليمون.

كوب واحد من الزبادي.

ثلث كوب من الماء النقي.

ربع ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ماء لطهي الفول.

750 جرام من الفول.

مكعبات طماطم.

ثلث كوب من البقدونس المفروم.

عدد 2 ملعقة من الطحينة طريقة تحضير تدميس الفول بالزبادي انقعي الفول لمدة ثلاثة ساعات.

ضعي الفول مع كافة المكونات فيما عدا الزبادي في إناء عميق أو قدرة وارفعيها على النار.

اتركي الوصفة حتى تمام الطهي.

ارفعيها عن النار والزبادي عليها و قومي بهرسها جيدًا باستخدام الشوكة و ضيفي التوابل.

ومن ثم تصبح جاهزة للأكل. المكونات تدميس الفول بالزباديطريقة تحضير تدميس الفول بالزبادي

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