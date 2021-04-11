طريقة أصابع كنافة ذهبية بالقشطة محشوة مقرمشة حلويات شرقية لا تقاوم

طريقة أصابع كنافة بالقشطة محشوة مقرمشة، من ألذ الحلويات التي يحبها الكبار والصغار وتناولها في شهر رمضان والتي لها مذاق رائع مميز، وفي الدول العربية والخليجية يتم تناولها بعد إفطار رمضان بجانب القهوة العربية حيث أن الكنافة تعزز من طعم القهوة، وتعد كنافة من أطباق سهلة تحضير في أقل من ساعة يكون لديك أحلى طبق حلويات أصابع كنافة، سنتعرف معا على طريقة عمل أصابع كنافة بالقشطة، وقدميها على مائدة إفطار رمضان بطعم رائع ومذاق مقرمش ذهبي. طريقة عمل أصابع كنافة بالقشطة نصف كيلو من كنافة. نصف كوب من سمن ذائب. ربع كيلو من حليب. عدد ثلاث ملاعق كبيرة من النشا. إثنين ملعقة صغيرة من سكر البودرة. ربع كيلو من قشطة. مكونات قطر عدد اثنين كوب من سكر أبيض. كوب من الماء. ملعقة صغيرة من الليمون. خطوات تحضير أصابع كنافة ذهبية بالقشطة ضعي كل من الحليب البارد في وعاء عميق والنشا وترفع على نار هادئة وتقلب حتى يذوب النشا تماما، ثم يوضع عليها اثنين ملعقة كبيرة من السكر.

يتم تقليب مكونات القشطة حتى يتكثف قوامه وثقيل، ثم يوضع في نهاية ملعقة الفانيليا والقشطة الجاهزة.

تقلب كل مكونات مع بعضها حتى تتمازج وتترك جانبا القشطة حتى تبرد قليلا ليسهل فردها في كنافة، يفضل شراء كنافة طازجة خصل.

تفرد كل خصلة من كنافة ويوضع عليها طبقة من القشطة وتفرد في منتصف ثم تلف خصلة كنافة على شكل أصابع.

يتم لف من كل الأطراف ويغلق الطرف بالقليل من ماء مع دقيق وتلف كل كمية كنافة بتلك الطريقة.

لابد من غلق أطراف أصابع كنافة بعد حشوها حتى لا يخرج الحشو منها، ثم يدهن صينية الفرن بالقليل من السمن ويرص عليها أصابع كنافة تكون بجوار بعضها.

ثم تدهن الأصابع بالقليل من سمن مقدوح ساخن، وتدخل كنافة في الفرن ولابد من أن يكون ساخن على حرارة 180 مئوية، وتترك داخله لمدة نصف ساعة تقريبا حتى تتضح وتأخذ لون ذهبي.

ثم تخرج الصينية من الفرن وترفع أصابع الكنافة منها، وتصفى من كمية السمنة وترش القليل من الماء الساخن ثم يرش عليها القطر البارد، وتترك حتى تبرد وتقدم بالهنا والشفا. طريقة عمل أصابع كنافة بالقشطةخطوات تحضير أصابع كنافة ذهبية بالقشطة الوسوم

طريقة أصابع كنافة بالقشطة محشوة مقرمشة، من ألذ الحلويات التي يحبها الكبار والصغار وتناولها في شهر رمضان والتي لها مذاق رائع مميز، وفي الدول العربية والخليجية يتم تناولها بعد إفطار رمضان بجانب القهوة العربية حيث أن الكنافة تعزز من طعم القهوة، وتعد كنافة من أطباق سهلة تحضير في أقل من ساعة يكون لديك أحلى طبق حلويات أصابع كنافة، سنتعرف معا على طريقة عمل أصابع كنافة بالقشطة، وقدميها على مائدة إفطار رمضان بطعم رائع ومذاق مقرمش ذهبي. طريقة عمل أصابع كنافة بالقشطة نصف كيلو من كنافة. نصف كوب من سمن ذائب. ربع كيلو من حليب. عدد ثلاث ملاعق كبيرة من النشا. إثنين ملعقة صغيرة من سكر البودرة. ربع كيلو من قشطة. مكونات قطر عدد اثنين كوب من سكر أبيض. كوب من الماء. ملعقة صغيرة من الليمون. خطوات تحضير أصابع كنافة ذهبية بالقشطة ضعي كل من الحليب البارد في وعاء عميق والنشا وترفع على نار هادئة وتقلب حتى يذوب النشا تماما، ثم يوضع عليها اثنين ملعقة كبيرة من السكر.

يتم تقليب مكونات القشطة حتى يتكثف قوامه وثقيل، ثم يوضع في نهاية ملعقة الفانيليا والقشطة الجاهزة.

تقلب كل مكونات مع بعضها حتى تتمازج وتترك جانبا القشطة حتى تبرد قليلا ليسهل فردها في كنافة، يفضل شراء كنافة طازجة خصل.

تفرد كل خصلة من كنافة ويوضع عليها طبقة من القشطة وتفرد في منتصف ثم تلف خصلة كنافة على شكل أصابع.

يتم لف من كل الأطراف ويغلق الطرف بالقليل من ماء مع دقيق وتلف كل كمية كنافة بتلك الطريقة.

لابد من غلق أطراف أصابع كنافة بعد حشوها حتى لا يخرج الحشو منها، ثم يدهن صينية الفرن بالقليل من السمن ويرص عليها أصابع كنافة تكون بجوار بعضها.

ثم تدهن الأصابع بالقليل من سمن مقدوح ساخن، وتدخل كنافة في الفرن ولابد من أن يكون ساخن على حرارة 180 مئوية، وتترك داخله لمدة نصف ساعة تقريبا حتى تتضح وتأخذ لون ذهبي.

ثم تخرج الصينية من الفرن وترفع أصابع الكنافة منها، وتصفى من كمية السمنة وترش القليل من الماء الساخن ثم يرش عليها القطر البارد، وتترك حتى تبرد وتقدم بالهنا والشفا. طريقة عمل أصابع كنافة بالقشطةخطوات تحضير أصابع كنافة ذهبية بالقشطة

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