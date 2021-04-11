بديل طبيعي للكيراتين لفرد الشعر المجعد وتنعيمه كالحرير في نصف ساعة فقط، الشعر الأملس الناعم هو حلم كل النساء حيث أن مظهر الشعر يؤثر علي شكل وجمال الوجه، حيث أن الشعر المجعد قد يمنحك مظهر جذاب أو قد يكون مشكلة كبيرة، وهذا لأنه يحتاج إلي عناية واهتمام ولذلك تسعي الكثير من السيدات إلي استخدام الكيراتين أو البروتين لفرد الشعر والحصول علي شعر كالحرير، ولكن علي الرغم من فوائده في ترطيب وتنعيم الشعر ومنحك شعر مفرود إلا أن أضراره كثيرة كما تؤثر بالسلب علي الشعر بعد زوال المفعول، مما يترك الشعر في حالة سيئة وتجعلك تنفقين الكثير من الأموال لاستعادة صحة الشعر من جديد.

بديل الكيراتين لفرد وتنعيم الشعر المجعد وجعله حرير بسرعة رهيبة

فرد وتنعيم الشعر المجعد لا يحتاج إلي مواد كيميائية حتي تتمتعي بشعر ناعم وأملس، حيث تتوافر الكثير من المكونات الطبيعية والتي تعد بديلة وآمنة علي الشعر، كما أنها تعمل علي حماية الشعر من التعرض للآثار الجانبية من استعمال الكيراتين، وعلي سبيل المثال يمكنك عمل كريم منزلي لفرد وتنعيم الشعر المجعد الخشن أو الاعتماد علي وصفات وخلطات من الطبيعة وتجعلك مثل ملكات الجمال.

بديل الكيراتين من الفازلين والزبادي لفرد وتنعيم الشعر المجعد

الفازلين يعمل علي تنعيم الشعر وفك تشابكه مما يسهل من عملية تمشيط الشعر، كما يمد جذور الشعر بالترطيب لاحتوائه علي عناصر مرطبة تحمي الشعر من الجفاف، ويساعد في منحه اللمعان والبريق، والزبادي من أفضل المكونات التي تحتوي علي بروتينات وأحماض تساعد علي فرد الشعر ومنحه نعومة وترطيب.

ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

3 ملاعق من الزبادي.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

في وعاء امزجي الفازلين وزيت الزيتون ثم أضيفي الزبادي واخلطي المكونات حتي تتجانس وتصبح كريمي.

يتم توزيع بديل الكيراتين علي الشعر فقط وليس فروة الرأس، ثم يلف ويترك لمدة 30 دقيقة.

علي الشعر فقط وليس فروة الرأس، ثم يلف ويترك لمدة 30 دقيقة. يغسل الشعر بالشامبو ثم البلسم ويستخدم بديل الكيراتين مرتين في الأسبوع لشعر مفرود وناعم كالحرير.

مكونات بديل طبيعي للكيراتين لفرد وتنعيم الشعر المجعدطريقة تحضير بديل الكيراتين وكيفية الاستخدام لشعر ناعم وأملس