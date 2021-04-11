أفضل طريقة عمل الأرز البسمتي والدجاج والطعم مرة شهي

الأرز البسمتي الكثير منا يعشقونه غير أنه يوجد له العديد من الوصفات والطرق المختلفة، فيمكننا عمله بالكبد والقوانص أو بالكاري أو حار أو باللحم وغيرها من الطرق الأخرى، فهو يتميز بطعمه الجميل مما يجعل الجميع يفضلونه غير أنه تجديد عن الأكلات المعتادة وكل الأطفال يحبون التجديد فى الأطعمة، لذا تبحث كل ربات البيوت عن طريقة عمله، وسوف نقدمه لكم مع الدجاج لجعله وجبة غذائية متكاملة العناصر الغذائية. مكونات الأزر البسمتى بالدجاج: مكونات الأزر البسمتى بالدجاج: لكي نقوم بتجهيز الأرز البسمتي بالدجاج سوف نحتاج إلى هذه المكونات: عدد أربعة أكواب من الماء المغلى.

أربعة ملاعق كبيرة من الزبدة. نصف كوب من الكزبرة الخضراء.

ملعقتين كبيرتين من معجون الطماطم.

ملعقة صغيرة من الكزبرة.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

فلفل أخضر مفروم.

أربعة فصوص من الثوم المهروس.

أربعة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ثلاث أكواب من الأرز البسمتى.

ملعقتين صغيرتين من الملح.

ملعقة كبيرة من بشر الليمون.

نصف كوب من حليب جوز الهند.

ملعقة صغيرة من الكاري.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة كبيرة من الزنجبيل المفروم.

عدد اتنان بصلة مغسولة ومقطعة إلى شرائح.

صدرين من الفراخ. طريقة تحضير الأرز البسمتي بالدجاج: طريقة تحضير الأرز البسمتي بالدجاج: لكي نحصل على طبق من الأرز البسمتي بالفراخ يجب ان نلتزم بهذه الخطوات: فى البداية نقوم بغسل الأرز وننقعه فى الماء لمدة نصف ساعة.

نقوم بتقطيع الفراخ إلى مكعبات متوسطة الحجم ونغسلها جيدا بالخل.

نحضر مقلاه ونضع فيها الزيت ونضع الفراخ المقطع للعمل على تحميره قليلاً.

نضيف إلى الفراخ البصل والثوم والزنجبيل ونقلبهم جيدا.

نقوم بوضع الفلفل الأخضر والملح والكركم والفلفل الأسود والكزبرة، وباقي البهارات مع تقليبهم جيدا.

نتركهم لمدة دقائق ثم نضيف معجون الطماطم وحليب جوز الهند، ونتركه على النار لمدة ثلاث دقائق.

نقوم بوضع الكريمة مع التقليب بإستمرار.

نترك الدجاج على النار لمدة ثلاثون دقيقة أو أكثر لتمام تسويتها.

نحضر حلة متوسطة الحجم ونضع فيها الزبدة مع بشر الليمون، ونضعها على النار لإذابتها.

نقوم بوضع الأرز بعد تصفيته نهائياً من الماء، ومعه الملح والماء المغلي.

نترك الأرز على نار مرتفعة لحين ملاحظة أن الماء قل نهائياً.

نقوم بتهدئة النار تماماً ونتركه حتى تمام نضجه.

نقوم بوضع الأرز في طبق التقديم، ووضع في المنتصف وفي الجوانب صوص الكاري بالدجاج ونتناوله ساخنا. طريقة تحضير الأرز البسمتي الحار: إحضار عدد 1 كوب ونصف من الأرز البسمتي.

إحضار عدد 1 بصلة شرائح.

إحضار رشة زنجبيل مفروم ناعم.

إحضار عدد 1 فص ثوم مفروم.

إحضار عدد 3 طماطم مقطعه.

إحضار عدد 1 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

إحضار عدد 2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

إحضار نصف ملعقة صغيرة من الكمون الناعم.

إحضار عدد نصف ملعقة صغيرة من الكركم الناعم.

إحضار نصف ملعقة صغيرة من القشطة الحمراء.

إحضار عدد 1 ملعقة صغيرة من الملح. طريقة تحضير الأرز البسمتي الحار: نقوم بإحضار حلة غويطة ونضع بها الزيت ونتركها على النار حتى يسخن الزيت. ثم بعد ذلك نقوم بإضافة البصل الى الزيت ونقلبه حتى يأخذ البصل اللون الذهبي. ثم نقوم بإضافة كافة البهارات والثوم إلى البصل والاستمرار في التقليب. ثم بعد ذلك نضيف الطماطم والصلصة الى الخليط مع التقليب. الآن نضيف 2 كوب من الماء على الخليط مع التقليب، ثم نترك الخليط لمدة 10 دقائق حتى الغليان. نقوم الآن بإضافة الارز الى الخليط السابقة ونقلبه ثم نتركه على نار هادئة لمدة 20 دقيقة حتى يستوي الأرز. طريقة تحضير الأرز البسمتي الحار:طريقة تحضير الأرز البسمتي الحار: الوسوم

الأرز البسمتي الكثير منا يعشقونه غير أنه يوجد له العديد من الوصفات والطرق المختلفة، فيمكننا عمله بالكبد والقوانص أو بالكاري أو حار أو باللحم وغيرها من الطرق الأخرى، فهو يتميز بطعمه الجميل مما يجعل الجميع يفضلونه غير أنه تجديد عن الأكلات المعتادة وكل الأطفال يحبون التجديد فى الأطعمة، لذا تبحث كل ربات البيوت عن طريقة عمله، وسوف نقدمه لكم مع الدجاج لجعله وجبة غذائية متكاملة العناصر الغذائية. مكونات الأزر البسمتى بالدجاج: مكونات الأزر البسمتى بالدجاج: لكي نقوم بتجهيز الأرز البسمتي بالدجاج سوف نحتاج إلى هذه المكونات: عدد أربعة أكواب من الماء المغلى.

أربعة ملاعق كبيرة من الزبدة. نصف كوب من الكزبرة الخضراء.

ملعقتين كبيرتين من معجون الطماطم.

ملعقة صغيرة من الكزبرة.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

فلفل أخضر مفروم.

أربعة فصوص من الثوم المهروس.

أربعة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ثلاث أكواب من الأرز البسمتى.

ملعقتين صغيرتين من الملح.

ملعقة كبيرة من بشر الليمون.

نصف كوب من حليب جوز الهند.

ملعقة صغيرة من الكاري.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة كبيرة من الزنجبيل المفروم.

عدد اتنان بصلة مغسولة ومقطعة إلى شرائح.

صدرين من الفراخ. طريقة تحضير الأرز البسمتي بالدجاج: طريقة تحضير الأرز البسمتي بالدجاج: لكي نحصل على طبق من الأرز البسمتي بالفراخ يجب ان نلتزم بهذه الخطوات: فى البداية نقوم بغسل الأرز وننقعه فى الماء لمدة نصف ساعة.

نقوم بتقطيع الفراخ إلى مكعبات متوسطة الحجم ونغسلها جيدا بالخل.

نحضر مقلاه ونضع فيها الزيت ونضع الفراخ المقطع للعمل على تحميره قليلاً.

نضيف إلى الفراخ البصل والثوم والزنجبيل ونقلبهم جيدا.

نقوم بوضع الفلفل الأخضر والملح والكركم والفلفل الأسود والكزبرة، وباقي البهارات مع تقليبهم جيدا.

نتركهم لمدة دقائق ثم نضيف معجون الطماطم وحليب جوز الهند، ونتركه على النار لمدة ثلاث دقائق.

نقوم بوضع الكريمة مع التقليب بإستمرار.

نترك الدجاج على النار لمدة ثلاثون دقيقة أو أكثر لتمام تسويتها.

نحضر حلة متوسطة الحجم ونضع فيها الزبدة مع بشر الليمون، ونضعها على النار لإذابتها.

نقوم بوضع الأرز بعد تصفيته نهائياً من الماء، ومعه الملح والماء المغلي.

نترك الأرز على نار مرتفعة لحين ملاحظة أن الماء قل نهائياً.

نقوم بتهدئة النار تماماً ونتركه حتى تمام نضجه.

نقوم بوضع الأرز في طبق التقديم، ووضع في المنتصف وفي الجوانب صوص الكاري بالدجاج ونتناوله ساخنا. طريقة تحضير الأرز البسمتي الحار: إحضار عدد 1 كوب ونصف من الأرز البسمتي.

إحضار عدد 1 بصلة شرائح.

إحضار رشة زنجبيل مفروم ناعم.

إحضار عدد 1 فص ثوم مفروم.

إحضار عدد 3 طماطم مقطعه.

إحضار عدد 1 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

إحضار عدد 2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

إحضار نصف ملعقة صغيرة من الكمون الناعم.

إحضار عدد نصف ملعقة صغيرة من الكركم الناعم.

إحضار نصف ملعقة صغيرة من القشطة الحمراء.

إحضار عدد 1 ملعقة صغيرة من الملح. طريقة تحضير الأرز البسمتي الحار: نقوم بإحضار حلة غويطة ونضع بها الزيت ونتركها على النار حتى يسخن الزيت. ثم بعد ذلك نقوم بإضافة البصل الى الزيت ونقلبه حتى يأخذ البصل اللون الذهبي. ثم نقوم بإضافة كافة البهارات والثوم إلى البصل والاستمرار في التقليب. ثم بعد ذلك نضيف الطماطم والصلصة الى الخليط مع التقليب. الآن نضيف 2 كوب من الماء على الخليط مع التقليب، ثم نترك الخليط لمدة 10 دقائق حتى الغليان. نقوم الآن بإضافة الارز الى الخليط السابقة ونقلبه ثم نتركه على نار هادئة لمدة 20 دقيقة حتى يستوي الأرز. طريقة تحضير الأرز البسمتي الحار:طريقة تحضير الأرز البسمتي الحار:

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