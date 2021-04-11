5 نصائح لمرضى الصرع في رمضان، دوت الخليج نصائح تتعلق بمواعيد الأدوية ونوعيات الطعام المتناول ونصائح عامة، وتركز النصائح على تفادي حدوث نوبات الصرع خلال أوقات الصيام في نهار رمضان، أو فقدان السيطرة على المرض، وفي التالي نتعرف على تلك النصائح.

5 نصائح لمرضى الصرع في رمضان:

جاء في موقع "مستشفى دله" السعودي مجموعة من النصائح لمرضى الصرع في رمضان وهي:

النصيحة الأولى والأهم دوت الخليج مراجعة طبيب الصرع ومناقشته إذا كانت النوبات مسيطر عليها ويمكنه تحمل الصيام دون تأثير على النوبات الصرعية وطريقة استخدام الأدوية في شهر رمضان. الابتعاد عن أي أمور تزيد من الانفعالات العصبية و التي تؤثر على الصحة النفسية. النوم الجيد خلال الليل ولعدد ساعات كافية. الراحة والابتعاد عن إرهاق والجسم أو التعب والقيام بالمجهودات البدنية الشاقة خلال فترة الصيام لتسهيل عملية الصيام وتقليل نوبات الصرع. اتباع نظام غذائي متوازن يحافظ على الصحة وسلامة الجسم.

طريقة تناول أدوية الصرع في رمضان:

يقوم الطبيب المختص بإعادة تنظيم الأدوية الطبية المخصصة لمريض الصرع حتى يتمكن من الصيام وفق الآتي:

لمن يأخذ جرعة واحدة في اليوم فلا مانع من أن يصوم على أن يقوم بتناول جرعة العلاج مرة واحدة بعد وجبة الإفطار.

لمن يأخذ جرعتين من الدواء في اليوم فعليه أن يتناول الجرعة الأولى بعد وجبة الفطور والجرعة الثانية بعد وجبة السحور.

لمن يأخذ ثلاث جرعات من الدواء في اليوم فعليه أن يستشير الطبيب إذا استطاع أن يقسم العلاج على فترتين متساويتين ما بين الفطور والسحور.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.