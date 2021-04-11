في كل يوم يكشف لنا الأطباء والعلماء من خلال الدراسات والأبحاث وحتى الملاحظات، عرضاً جديداً يضاف لقائمة الأعراض التي يسببها فيروس كورونا والتي تكاد تصيب مختلف أعضاء ومناطق الجسم، وفي التالي نتعرف على أعراض فيروس كورنا على اللسان و الفم.

أعراض يسببها فيروس كورونا على اللسان والفم:

وفقًا لدراسة جديدة أجراها المعهد الوطني للصحة (NIH) الأمريكي ، والتي تم نشرها في المجلة العلمية Nature Medicine ، فإن ما يقرب من نصف ضحايا كورونا يعانون من أعراض فموية أثناء الإصابة.

كما لاحظت دراسة المعاهد الوطنية للصحة أن الأعراض الفموية المتعلقة بالمرض يمكن أن تظهر أيضًا في الحالات غير المصحوبة بأعراض ، أو الحالات الخفيفة، وهي:

جفاف الفم: حيث يسبب فيروس كورونا قلة في إفراز اللعاب أو زيادة في لزوجته وسمكة، وتسبب صعوبات في مضغ الطعام والتحدث.

حيث يسبب فيروس كورونا قلة في إفراز اللعاب أو زيادة في لزوجته وسمكة، وتسبب صعوبات في مضغ الطعام والتحدث. رائحة الفم الكريهة: دوت الخليج علامة شائعة على جفاف الفم ولوحظ تكرار حدوثها عند لإصابة بفيروس كورونا.

دوت الخليج علامة شائعة على جفاف الفم ولوحظ تكرار حدوثها عند لإصابة بفيروس كورونا. قروح اللثة واللسان: وهي ناتجة من الالتهابات التي يسببها فيروس كورونا، وعادة ما تكون مؤلمة وتظهر على شكل قروح أو نتوءات.

وهي ناتجة من الالتهابات التي يسببها فيروس كورونا، وعادة ما تكون مؤلمة وتظهر على شكل قروح أو نتوءات. لسان كورونا: أطلق على مجموعة الأعراض التي تصيب اللسان عند الإصابة بفيروس كورونا مسمى "لسان كورونا" وتظهر الأعراض على شكل انتفاخ وتقرحات على اللسان ووجود طبقة غريبة عليه وبقع بيضاء اللون، كما يصاب اللسان بتغير في شكله وملمسه.

وبشكل عام فإن أهم عرض يسببه فيؤوس كورونا يتعلق بالفم و اللسان هو فقدان حاسة التذوق وعدم القدرة على تمييز الأطعمة مهما كان نوع الطعم، ويرافق ذلك فقدان حاسة الشم. وتختلف حدة هذه الأعراض من مريض إلى آخر.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.