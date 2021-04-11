أفضل طريقة عمل الكبدة الإسكندراني مثل المحلات بالضبط بمنتهى السهولة

الكبدة الاسكندراني من أكثر أنواع الأطباق التي تتميز بمذاق رائع غير أنها مفيدة جدا للجسم، لأنها تحتوي على دهون قليلة وبها الكثير من الفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم، بالإضافة إلى احتوائها على العديد من مضادات الأكسدة التي تعمل على منع ظهور الجذور الحرة مما يجعلها تحمي من أمراض السرطان المختلفة وخاصة سرطان القولون، وتمد الجسم بالطاقة والحيوية، وتحافظ على التمثيل الغذائي، وتقوي جهاز المناعة، وتحسن صحة الدماغ وتقوي الذاكرة لأنها تعمل على تعزيز تدفق الدم إلى المخ بشكل طبيعي، غير أنها مفيدة جدا لعلاج فقر الدم، وتقوي الأسنان والعظام، وغيرها من الفوائد المذهلة.

مكونات الكبدة اﻹسكندراني مثل المطاعم:

لكى نقوم بتحضير طبق الكبدة الإسكندراني في المنزل سوف نحتاج إلى هذه المكونات:

كمية من الملح على حسب الرغبة.

ملعقتين كبيرتين من الخل الأبيض الطبيعي.

ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة من الثوم المفروم.

ثمرة من الطماطم المقطعة إلى شرائح والمنزوعة من البذور.

بصلتين كبيرتين.

فلفل أسود على حسب الرغبة. نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقتين كبيرتين من البقدونس المفروم.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.

ثمرتين من الفلفل الأخضر الحار.

ثمرتين من الفلفل الألوان.

نصف كيلو جرام من الكبدة.

نقوم بتقطيع الكبدة إلى شرائح رفيعة ونغسلها جيداً بالخل.

نحضر إناء كبير ونضع فيه الكبدة مع الملح والفلفل والكبدة والثوم والكمون والليمون ونقلبهم جيدا.

ندخل الإناء إلى الثلاجة لمدة ساعة أو أكثر، للعمل على تتبيل الكبدة بالبهارات.

نقوم بتقطيع البصلتين إلى شرائح رفيعة، وأيضاً نقطع الفلفل الألوان والفلفل الأخضر إلى شرائح رفيعة.

نحضر مقلاة ونضع فيها الزيت ونضعه على نار متوسطة لتدفئته.

ثم نضع البصل ونقلبه باستمرار لحين أن ينكمش نهائياً.

نقوم بوضع الفلفل الملون والحار ونقلبهم جيدا لمدة خمس دقائق.

نقوم بإخراج الكبدة من الثلاجة ونضعها في المقلاة، مع البصل والفلفل ونقلبهم جيداً لمدة خمس دقائق.

نقوم بوضع البقدونس المفروم والطماطم المقطعة إلى شرائح ونقلبهم جيدا.

نترك المقلاه علي النار لحين تسوية الكبدة، نقوم بإطفاء النار.

نضعها في طبق التقديم ساخنة مع طبق من الطحينة، وطبق من السلطة.

الكبدة بها الزنك وهو العامل الرئيسي الذي يعمل على منع تصلب الشرايين كما أنه احد العوامل الأساسية التي تقي أمراض الأوعية الدموية. يحتوي على مادة السيلينيوم الذي يعمل بدوره على محاربة مرض السرطان. الكبدة غنية جدا بفيتامين ب 6. الكبدة بها فيتامين أ والذي يعمل بدوره على تقوية جهاز المناعة.

طريقة تجهيز الكبدة الإسكندراني:فوائد الكبدة لجسم الإنسان: