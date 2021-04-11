طريقة عمل الكنافة المبرومة

الكنافة من الحلويات الشرقية التى لا غنى عنها سواء كان في شهر رمضان الكريم او غير رمضان ويوجد للكنافة أكثر من طريقة والجميع يجبها للغاية وقد بقى ساعات قليلة تفصلنا عن الشهر الكريم ونتناول اليوم طريقة عمل لفائف الكنافة بطريقة جديدة طريقة عمل لفائف الكنافة: المكونات: نصف كيلو كنافة

علبة جبنة مثلثات

كوب من الماء

2 كوب من السكر طريقة التحضير: نقوم باحضاى وعاء ونضعه على نار متوسطة ونضع به الماء والسكر حتى يغلو معا، ثم نتركهم حتى يبردوا تماما.

ثم نأخذ القليل من الكنافة ونضع فيه القليل من الجبنة ثم نقوم بلفها على شكل رول، ثم نقوم بتكرار هذه العملية مع باقي كمية الكنافة .

ثم نحضر صنية فرن مناسبة ونضع بها القليل من الزيت او السمنة ثم نضع بها الكنافة ثم نقوم بادخال الصنية الى الفرن السخن قبلها على درجة حرارة 200 درجة ونتركها في الفرن لمدة عشر دقائق او حتى تحمر من الاسفل ثم نضعها تحت الشواية حتى تحمر وجهها، ثم نقوم بإخراجها من الفرن ثم نقوم بسكب الشربات أو القطر ويكون بارد .

ويمكن حشو الكنافة بالمكسرات بدلا من الجبنة . طريقة تحضير الشربات : المكونات : كوب من الماء _ كوب ونصف من السكر _ ليمونة _ فانليا. طريقة التحضير: نقوم بوضع الماء والسكر في وعاء ونقوم بالتقليب على البارد

ثم نقوم بوضع الوعاء على نار متوسطة حتى يغلي الخليط ثم نضع الليمون ونقوم بتهدئة النار وعندما يغلي الخليط ويمتزجوا ويتقل الخليط نقوم باغلاق النار ثم نضع الفانليا. الوسوم

الكنافة من الحلويات الشرقية التى لا غنى عنها سواء كان في شهر رمضان الكريم او غير رمضان ويوجد للكنافة أكثر من طريقة والجميع يجبها للغاية وقد بقى ساعات قليلة تفصلنا عن الشهر الكريم ونتناول اليوم طريقة عمل لفائف الكنافة بطريقة جديدة طريقة عمل لفائف الكنافة: المكونات: نصف كيلو كنافة

علبة جبنة مثلثات

كوب من الماء

2 كوب من السكر طريقة التحضير: نقوم باحضاى وعاء ونضعه على نار متوسطة ونضع به الماء والسكر حتى يغلو معا، ثم نتركهم حتى يبردوا تماما.

ثم نأخذ القليل من الكنافة ونضع فيه القليل من الجبنة ثم نقوم بلفها على شكل رول، ثم نقوم بتكرار هذه العملية مع باقي كمية الكنافة .

ثم نحضر صنية فرن مناسبة ونضع بها القليل من الزيت او السمنة ثم نضع بها الكنافة ثم نقوم بادخال الصنية الى الفرن السخن قبلها على درجة حرارة 200 درجة ونتركها في الفرن لمدة عشر دقائق او حتى تحمر من الاسفل ثم نضعها تحت الشواية حتى تحمر وجهها، ثم نقوم بإخراجها من الفرن ثم نقوم بسكب الشربات أو القطر ويكون بارد .

ويمكن حشو الكنافة بالمكسرات بدلا من الجبنة . طريقة تحضير الشربات : المكونات : كوب من الماء _ كوب ونصف من السكر _ ليمونة _ فانليا. طريقة التحضير: نقوم بوضع الماء والسكر في وعاء ونقوم بالتقليب على البارد

ثم نقوم بوضع الوعاء على نار متوسطة حتى يغلي الخليط ثم نضع الليمون ونقوم بتهدئة النار وعندما يغلي الخليط ويمتزجوا ويتقل الخليط نقوم باغلاق النار ثم نضع الفانليا.

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