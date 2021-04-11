مكون رباني واحد لفرد الشعر الخشن والمجعد وعلاج القشرة للأبد

يعاني أصحاب الشعر الخشن والمتجعد من سوء المظهر الذي عليه شعرهن، ولذلك يلجأ الكثير من أصحاب هذه الشعور إلى استخدام منتجات العناية بالشعر والتي هي سعرها مرتفع للغاية ولا يستطيع الكثير من الناس دفع ثمنها، وفي الوقت نفسه فإن تلك المنتجات لها أضرار كبيرة على الشعر خاصة في ظل الاستخدام المتعدد لها، ويتجاهل الكثير من النساء فوائد المنتجات الطبيعية والتي بإمكانها أن تمنح شعرك نتائج رهيبة في ظل المواظبة عليها والاستخدام المتكرر لها، حيث تمنح تلك المنتجات الطبيعية لشعرك الغذاء المثالي المطلوب الذي يحتاج إليه من فيتامينات وبروتينات يحتاج إليها الشعر.

فوائد جل الصبار للشعر

ومن بين تلك المنتجات الطبيعية هو جل الصبار والذي له فوائد عديدة بشكل عام حيث أنه يعتبر مسكن طبيعي لآلام الجلد التي نشعر بها بسبب حروق الشمس وتعمل على تسريع عملية الشفاء، فضلا عن فوائده الرائعة في ترطيب وتغذية بشرتك، واكتسب جل الصبار في الفترة الأخيرة شهرة كبيرة في وصفات العناية بالشعر الطبيعية حيث أنها يقلل من خشونة الشعر الحاصلة بسبب سواء التغذية والعوامل الخارجية، فيعمل على تنعيم وترطيب الشعر ليمنحك مظهر مريح وأنيق في النهاية، كما يعمل جل الصبار على تقليل إلتهابات فروة الرأس، وعلاج مشكلة القشرة التي تعاني منها فروة رأسك، ويمنح شعرك التغذية السليمة لتنعمي بشعر قوي وصحي وطويل.

وصفة جل الصبار لتنعيم الشعر الخشن

وصفة جل الصبار لتنعيم الشعر الخشن يضاف إليها أحد الزيوت الطبيعية التي تصنع كوكتيل رائع ليفيد شعرك بشكل ممتاز، وتتكون مقادير الوصفة من التالي:

ملعقتان كبيرتان من جل الصبار الطازج ويمكن شراء الثمرة واستخراجه يدويا بنفسك.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند او زيت الزيتون، أو أي نوع زيت طبيعي متوفر لديكي.

ملعقة من العسل الأبيض.

طريقة تحضير وصفة جل الصبار

في البداية يتم إذابة زيت جوز الهند في حالة استخدامه نظرا للتخلص من الكتل الموجودة به وليصبح سائلا يمكن مزجه، ثم يتم إضافة جل الصبار إليه مع التقليب حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض، ويتم إضافة العسل الأبيض في تلك الأثناء، قبل تطبيق الوصفة قومي بغسل شعرك بالماء الفاتر والشامبو لضمان أن يكون شعرك نظيفا خاليا من الدهون والأتربة والأوساخ، ثم يتم تدليك الشعر بالخليط بداء من فروة الرأس إلى أطراف الشعر، مع عمل تمشيط لشعرك بعد ذلك بواسطة مشط خشبي واسع، يتم لف الشعر وتغطيته بالكيس البلاستيكي أو البونيه في حالة توافره، ثم وضع فوطة دافئة من أعلى الكيس، ونترك الشعر على هذا الوصفة لمدة نصف ساعة، ثم يشطف الشعر بالماء الفاتر والشامبو، مع تكرار تنلك الطريقة مرة بالأسبوع إلى الوصول لأفضل النتائج.