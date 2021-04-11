طريقة عمل مكرونة البيتزا بالدجاج في المنزل مثل المطاعم الجاهزة

عمل مكرونة البيتزا بالدجاج، تعتبر مكرونة البيتزا بالدجاج من أشهى الأكلات المفضلة لدي الكثير من الأشخاص ولا تحتاج الكثير من الوقت عند تجهيزها في المنزل بجانب أنها تتميز بمذاق شهي ولذيذ ويحب تناوله الأطفال والكبار ولا تحتاج الكثير من المكونات والخطوات بجانب أنها تحتوي على بعض العناصر والمركبات المفيدة لصحة الجسم، ويمكنك تناولها على وجبة العشاء أو وجبات الغذاء، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على طريقة عمل مكرونة البيتزا بالدجاج بالمكونات والخطوات المطلوبة.

مكرونة البيتزا بالدجاج

المكونات، 400 جرام مكرونة

أربع صدور دجاج

ملعقتين زيت زيتون

بصلة مفرومة

فص ثوم

100 جرام طماطم

ملعقة بهارات

ربع ملعقة فلفل

ملعقة ملح

2 حبة فلافل أو مقطعة

ملعقتين معجون طماطم

كوب جبن موتزريلا

ملعقتين زيت زيتون مقطع.

خطوات تجهيز مكرونة البيتزا بالدجاج

في الخطوة الأولى نقوم بتجهيز وعاء ويوضع فيه كمية مناسبة من الماء وتتركها على النار حتى تصل إلى مرحلة الغليان ثم نضيف إليها الملح ونقوم بإضافة المكرونة وتقلب لمدة خمس دقائق بعد ذلك يتم تصفيتها وتركها جانبا لحين الاستخدام.

في الخطوة التالية نقوم بتجهيز مقلاة ونقوم بإضافة زيت الزيتون ونضع البصل والثوم ويقلب لمدة خمس دقائق على نار متوسطة ثم نضيف الدجاج والفلفل ونضع البهارات ونضع الطماطم المقطعة، ثم نضيف الملح والفلفل الأسود وتقلب المكونات مع بعضها ثم أضيفي ملعقة أخرى من معجون الطماطم مع الاستمرار مع التقليب حتى يصل إلى مرحلة الغليان ويصبح الخليط متجانس ومتماسك مع بعضه، بالإضافة الي امكانية تجهيز البيتزا الايطالي في المنزل بالمكونات والخطوات المطلوبة في وقت سريع.

بعد ذلك قومي بوضع هذا الخليط على المكرونة بعد وضعها في صينية ويتم توزيعها ثم ضعي الدجاج على الوجه وضيفيه الزيتون والجبنة المبشور وضعيها في الفرن، ولكن يجب أن يتم تسخين الفرن قبلها ب 10 دقائق على الأقل، واتركي الصينية لمدة 15 دقيقة على نار متوسطة حتى ينضج.

قومي بإشعال الشواية من الأعلى حتى يصبح يحمر الوجه بعد ذلك يتم إخراجها من الفرن وتترك حتى تهدأ قليلا ثم يتم تقطيعها ووضعها في أطباق التقديم، ويتم تناولها بجانب الكاتشب البطاطس المقلية أو الطحينة وتناولها على وجبة الغذاء وتناولها وبالهناء والشفاء، يمكنك أيضا تجهيز وصفة مكرونة البيتزا في المنزل للاستمتاع بتناول مذاقها الشهي واللذيذ.