جمانة الصباغ الأحد,11 نيسان (أبريل) 2021 - 16:00
ربطت دراسات عدة بين ازمة فيروس كورونا المستمرة منذ ما يزيد عن العام و4 اشهر حتى الآن، وبين الاصابة بتداعيات سلبية على الصحة مثل الاكتئاب والقلق والتوتر وغيرها من المشاكل النفسية. حتى ان البعض فكر في الانتحار او بادر لمحاولة الانتحار بعد تعرضه لازمات نفسية حادة بسبب جائحة كوفيد-19.
وبما ان الصحة النفسية مهمة جداً كما الجسدية، لا بد من ايلائها عناية قصوى خصوصاً مع استمرار الجائحة بالرغم من اجراءات الوقاية المتبعة منذ تفشي الفيروس التاجي اواخر العام 2019، واللقاحات الموعودة للحماية من عدوى فيروس كورونا.
ويأتي الغذاء في مطلع الحلول التي يقدمها علماء النفس والصحة، في تحسين الحالة النفسية وتعزيز الشعور بالسعادة والهدوء في خضم ازمة كورونا.
فما دوت الخليج افضل اطعمة تعزز الشعور بالسعادة والهدوء لمواجهة ازمة كورونا؟ هذا ما نتعرف عليه سوياً اليوم.
افضل اطعمة تعزز الشعور بالسعادة والهدوء لمواجهة ازمة كورونا
تلعب الهرمونات دوراً اساسياً في بناء وعمل خلايا الجسم، ومنها هرمون السيروتونين وهو هرمون السعادة الذي يعزز الشعور بالهناء والهدوء. ويمكن الحصول على هرمون السيروتونين من بعض الاطعمة.
فإن كنت عزيزتي ممن يعانون من الاكتئاب والقلق نتيجة ازمة كورونا المستمرة، ما عليك سوى التركيز على الاطعمة التالية التي تعزز الشعور بالسعادة والهدوء كما اوردها موقع "العربية.نت" نقلاً عن موقع "ميديكال نيوز توداي" Medical News Today.:
- الدواجن: من اصناف اللحوم الغنية بالبروتين الذي يعطينا كمية كافية من التربتوفان، وهو حمض أميني أساسي لا يصنعه الجسم ويمكن الحصول عليه من الطعام، والذي يساعد على تحسين الحالة النفسية ومنع التشنج والتوتر.
- البيض: غني ايضاً بالتربتوفان، اضافة الى كميات كبيرة من فيتامينات أ وب12 والسيلينيوم. كما يعد صفار البيض مصدراً جيداً للكولين، وهو عنصر غذائي مهم بشكل خاص في حالات الحمل، كما أظهرت الدراسات التي نشرتها المكتبة الوطنية للطب.
- السلمون: من الاسماك الدهنية ذات الطعم اللذيذ والاثر الايجابي على الحالة النفسية، كونه مصدر للتربتوفان والاحماض الدهنية اوميغا 3 اضافة الى فيتامين د.
- البذور: مثل بذور اليقطين والكتان والشيا، وهي مصدر ممتاز لمضادات الاكسدة والالياف والفيتامينات، تعزز الشعور بالشبع وتحسن الحالة النفسية، كما انها خيار مثالي للنباتيين الذين لا يستطعيون تناول مصادر اللحوم المتنوعة.
- المكسرات: من مصادر الطعام الغنية بالتربتوفان الذي يرفع مستويات السيروتونين في الجسم ما يعزز الشعور بالسعادة والهدوء في خضم ازمة كورونا. والمكسرات غنية ايضاً بالدهون الأحادية غير المشبعة والبروتينات وبعض المعادن والفيتامينات الضرورية لعمل الجسم بشكل سليم.
- منتجات فول الصويا: مثل التوفو وحليب الصويا وصلصة الصويا، كونها مصادر للتربتوفان المعزز للسعادة والهدوء.
- منتجات الالبان: توفر دفعة جيدة من التربتوفان. كما أنها مصدر جيد للكالسيوم وفيتامينات أ وإي ود.
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