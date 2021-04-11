ربطت دراسات عدة بين ازمة فيروس كورونا المستمرة منذ ما يزيد عن العام و4 اشهر حتى الآن، وبين الاصابة بتداعيات سلبية على الصحة مثل الاكتئاب والقلق والتوتر وغيرها من المشاكل النفسية. حتى ان البعض فكر في الانتحار او بادر لمحاولة الانتحار بعد تعرضه لازمات نفسية حادة بسبب جائحة كوفيد-19.

وبما ان الصحة النفسية مهمة جداً كما الجسدية، لا بد من ايلائها عناية قصوى خصوصاً مع استمرار الجائحة بالرغم من اجراءات الوقاية المتبعة منذ تفشي الفيروس التاجي اواخر العام 2019، واللقاحات الموعودة للحماية من عدوى فيروس كورونا.

ويأتي الغذاء في مطلع الحلول التي يقدمها علماء النفس والصحة، في تحسين الحالة النفسية وتعزيز الشعور بالسعادة والهدوء في خضم ازمة كورونا.

فما دوت الخليج افضل اطعمة تعزز الشعور بالسعادة والهدوء لمواجهة ازمة كورونا؟ هذا ما نتعرف عليه سوياً اليوم.

افضل اطعمة تعزز الشعور بالسعادة والهدوء لمواجهة ازمة كورونا

تلعب الهرمونات دوراً اساسياً في بناء وعمل خلايا الجسم، ومنها هرمون السيروتونين وهو هرمون السعادة الذي يعزز الشعور بالهناء والهدوء. ويمكن الحصول على هرمون السيروتونين من بعض الاطعمة.

فإن كنت عزيزتي ممن يعانون من الاكتئاب والقلق نتيجة ازمة كورونا المستمرة، ما عليك سوى التركيز على الاطعمة التالية التي تعزز الشعور بالسعادة والهدوء كما اوردها موقع "العربية.نت" نقلاً عن موقع "ميديكال نيوز توداي" Medical News Today.: