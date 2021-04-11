طريقة عمل عجينة السمبوسة البيتي أفضل من الجاهزة لرمضان 2021

طريقة عمل السمبوسة، تبحث العديد من السيدات عن طريقة عمل السمبوسة وخاصة لأنها من الوجبات اللذيذة والتي لا غنى عنها على سفرة إفطار شهر رمضان الكريم، ولعل من أبرز مميزات السمبوسة أنها طبق إضافي بجانب أي وجبة، ويتم تحضيرها في غضون دقائق، سنقدم لكي فيما يلي طريقة بسيطة لتحضير السمبوسة، ولكن لابد من إتباع الطريقة بشكل دقيق حتى تحصلِ على قوام مناسب، كل ما عليكِ متابعة قراءة المقال للنهاية لتحصلي على عجينة سمبوسة أفضل من الجاهزة بكثير. طريقة عمل عجينة السمبوسة البيتي طريقة عمل عجينة السمبوسة البيتي مكونات السمبوسة والتي يجب إتباعها بشكل دقيق: كوبان كبيران من الدقيق الأبيض الفاخر.

زيت نباتي بمقدار 5 ملاعق.

ملح بمقدار ملعقة صغيرة.

ماء دافئ بمقدار كوب. خطوات تحضير السمبوسة قومي بوضع الطحين وكذلك الملح ثم الزيت في وعاء كبير.

ثم قومي بمزج المكونات بشكل جيد.

يمكنكِ إضافة الماء بشكل تدريجي، حتى تحصلي على قوام مناسب.

ثم بعد ذلك قومي بتغطية الإناء لمدة لا تقل عن 15 دقيقة وذلك لكي ترتاح العجينة.

بعد ذلك قومي بتشكيل العجين على هيئة أقراص مستديرة .

قومي بتغطية العجين لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

بعد ذلك قومِي بوضع قليل من الزيت على السطح المستخدم لفرد العجينة.

قومي بفرد العجين بواسطة العصا المستخدمة للفرد.

ثم بعد ذلك قومي بتقطيع العجين إلى شكل طوليّ. ثم قومي بحشو كل قطعة من العجين بكمية مناسبة من الحشو.

بعد ذلك عليكي إحضار مقلاة وضعي بها قليل من الزيت على نار.

ثم قومِي بإضافة السمبوسة بشكل تدريجي، واستمري بالتقليب حتى تصبح ذات لون ذهبي. خطوات تحضير السمبوسة ثم قومي بإخراج السمبوسة بعد ذلك ويمكنكِ إضافة الحشوة المناسبة، وذلك حسب الرغبة، مثل الخضراوات أو الجبن أو اللحم، أو غيره من الحشوات الحلوة. الوسوم

طريقة عمل السمبوسة، تبحث العديد من السيدات عن طريقة عمل السمبوسة وخاصة لأنها من الوجبات اللذيذة والتي لا غنى عنها على سفرة إفطار شهر رمضان الكريم، ولعل من أبرز مميزات السمبوسة أنها طبق إضافي بجانب أي وجبة، ويتم تحضيرها في غضون دقائق، سنقدم لكي فيما يلي طريقة بسيطة لتحضير السمبوسة، ولكن لابد من إتباع الطريقة بشكل دقيق حتى تحصلِ على قوام مناسب، كل ما عليكِ متابعة قراءة المقال للنهاية لتحصلي على عجينة سمبوسة أفضل من الجاهزة بكثير. طريقة عمل عجينة السمبوسة البيتي طريقة عمل عجينة السمبوسة البيتي مكونات السمبوسة والتي يجب إتباعها بشكل دقيق: كوبان كبيران من الدقيق الأبيض الفاخر.

زيت نباتي بمقدار 5 ملاعق.

ملح بمقدار ملعقة صغيرة.

ماء دافئ بمقدار كوب. خطوات تحضير السمبوسة قومي بوضع الطحين وكذلك الملح ثم الزيت في وعاء كبير.

ثم قومي بمزج المكونات بشكل جيد.

يمكنكِ إضافة الماء بشكل تدريجي، حتى تحصلي على قوام مناسب.

ثم بعد ذلك قومي بتغطية الإناء لمدة لا تقل عن 15 دقيقة وذلك لكي ترتاح العجينة.

بعد ذلك قومي بتشكيل العجين على هيئة أقراص مستديرة .

قومي بتغطية العجين لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

بعد ذلك قومِي بوضع قليل من الزيت على السطح المستخدم لفرد العجينة.

قومي بفرد العجين بواسطة العصا المستخدمة للفرد.

ثم بعد ذلك قومي بتقطيع العجين إلى شكل طوليّ. ثم قومي بحشو كل قطعة من العجين بكمية مناسبة من الحشو.

بعد ذلك عليكي إحضار مقلاة وضعي بها قليل من الزيت على نار.

ثم قومِي بإضافة السمبوسة بشكل تدريجي، واستمري بالتقليب حتى تصبح ذات لون ذهبي. خطوات تحضير السمبوسة ثم قومي بإخراج السمبوسة بعد ذلك ويمكنكِ إضافة الحشوة المناسبة، وذلك حسب الرغبة، مثل الخضراوات أو الجبن أو اللحم، أو غيره من الحشوات الحلوة.

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