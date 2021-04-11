رجيم المرضعات في شهر رمضان لخسارة الوزن وإدرار الحليب أثناء الصيام تبحث عنه الكثير من الأمهات المرضعات الذين يرغبون في تكون أجسادهم تحت حمية غذائية، ودون التعرض للسمنة المفرطة بسبب المأكولات المعروفة أنها من المأكولات الرمضانية، وكل ذلك يتم بطريقة صحية، وبدون أي تأثير سلبي على رضاعة الطفل.

رجيم المرضعات في شهر رمضان لخسارة الوزن وإدرار الحليب أثناء الصيام

رجيم المرضعات في شهر رمضان الكريم يجب التركيز فيه على وجبتين رئيسيتين، وهما وجبة السحور ووجبة الإفطار، لأنهما وجبتين أساسيتين وهامين للصائم ولا يجب الاستغناء عن أحدهما.

يمكن اتباع الرجيم التالي من أجل الحصول على جسم رشيق بدون الإضرار بصحة الطفل، وذلك عند اتباع خطوات الرجيم التالية:

خمس تمرات مع كوب من عصير البرتقال بدون سكر أو قليل السكر.

ثم بعدها بربع ساعة يتم تناول فنجان شوربة كبير، ولكن منزوع الدسم مع طبق كبير سلطة خضراء متبلة بالليمون والخل والفلفل الأسود.

يمكن تناول نصف دجاجة مسلوقة، أو يمكن تناولها مشوية، أو يمكن استبدالها بـ 2 شريحة لحم أو 2 شريحة كبده أو قلب أو يمكن استبدالهم بالكلاوي.

يمكن أيضًا تناول 400 جرام من السمك، أو تناول علبة تونه كبيرة يتم تصفيتها من الزيت.

أو تناول طبق متوسط من الجمبري.

يمكن كذلك استبدال ذلك بطبق متوسط من الخضار السوتيه بالفرن أو المسلوق، مع خمس ملاعق مكرونة أو أرز، مع نصف رغيف خبز أسمر.

يمكن تناول أي فاكهة من فواكه الموسم المتوفرة.

أو تناول طبق من المهلبية متوسط.

في وجبة الفطورقبل صلاة العشاءبعد صلاة العشاء

يمكن تناول كوب من اللبن أو كوب من اللبن الرايب، حبتين من الفواكه المتوفرة، أو طبق من الفروت سلات باللبن، ويمكن تناول قطعة واحدة من الحلويات.

4 ملاعق فول مدمس، ويمكن أيضًا تناول عدس مدمس مع نصف رغيف أسمر.

أو شريحتان من التوست الأسمر مع بيضتان مسلوقتان.

ويمكن استبدالهم بثمرة بطاطس مسلوقة مع ملعقة زبدة، ومع نوع من الخضروات الخضراء ورقة واحدة من الخس أو الفجل أو الجرجير، مع كوب زبادي أو أحد منتجات الألبان.

السحور