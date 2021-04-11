طريقة عمل المفطح السعودي بأسهل الخطوات بالمنزل

المفطح السعودي ، من أهم الوجبات التي يقبل على تناولها الشعب السعودي لأنها أكلة شهية ولذيذة الطعم، وتنتشر أيضاً في الكويت والعراق وباقي دول الخليج العربي، وتقدم في المناسبات والأعياد، وخلال شهر رمضان المعظم، وتقدم في الأفراح، وهى وجبة تدل على الكرم بين الناس، وتتكون من لحم الخروف كعنصر أساسي والأرز، ويمكن تزيينها بالبهارات والبيض المسلوق، ويعشقها الكبار والصغار على حد سواء نظراً لطعمها الشهي اللذيذ، وتحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، وتوجد وجبات أخرى مشهورة بالسعودية مثل الكبسة السعودي، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل المفطح السعودي بأبسط الخطوات في المنزل.

مكونات عمل المفطح السعودي.

تحتوي هذه الوجبة على بعض المكونات التي تتوفر في منزل وهى كالآتي:-

2 كيلو من لحم الضأن الغير مقطع.

5 فصوص من الثوم.

2 حبة من البصل المقطع 4 أرباع.

2 حبة من الفلفل الأخضر المقطع.

عود من القرفة.

نصف ملعقة صغيرة حبهان.

ربع ملعقة صغيرة من الكزبرة.

ربع ملعقة صغيرة من القرنفل.

عدد 2 ورقة غار.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

نصف ملعقة من الفلفل الأحمر البودرة.

ملعقة صغيرة من الزعفران.

ملعقة صغيرة من الثوم المطحون.

ملح.

مكونات عمل الأرز

تحتوي طريقة عمل الأرز على المكونات الآتية:-

4 كوب من الأرز البسمتي.

4 كوب من الماء.

عدد 1 بصلة كبيرة مفرومة وناعمه.

ملعقة واحدة كبيرة من السمنة.

عدد 2 ملعقة كبيرة من دهن الخروف.

نصف ملعقة من الزعفران المنقوع.

نصف ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

نصف ملعقة من القرفة المطحونة.

نصف ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.

ربع كوب من الماء.

فلفل أسود وملح.

طريقة تحضير المفطح السعودي

سوف نتعرف معكم على طريقة عمل المفطح السعودي في المنزل بأبسط الخطوات وهى كما يلي:-

نقوم بوضع كمية كبيرة من الماء، والثوم، والبصل، وورق الغار، والحبهان، والقرفة، والفلفل الأخضر، والقرنفل، والكزبرة، على نار هادئة ونترك الماء يغلي. نقوم بوضع لحم الخروف، والثوم البودرة، والزعفران، والفلفل الأحمر البودرة، والفلفل الأسود، والبهارات المشكلة، ونترك الحم على النار حتى يستوي. نقوم بوضع الملح ونتركه يغلي لمدة عشرة دقائق، ثم نرفع اللحم من الشربة ونضعه في صينية الفرن. نشعل الفرن على درجة حرارة 300 مئوية، ثم ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تتحمر. نقوم بوضع قطعة من الفحم على النار، ثم نحضر قطعة من ورق السلوفان ونضعها في منتصف الصينية، ثم نضع عليها قطعة الفحم ونرشها بقليل من الزيت، ثم نغطي الصينية ونتركها حتى تكتسب رائحة الفحم.

طريقة عمل الأرز

سوف نتعرف على طريقة عمل أرز المفطح السعودي وهى كالآتي:-