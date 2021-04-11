في رمضان| 3 عادات صحية تُساعد على حرق الدهون والتخسيس والحصول على جسم مثالي

يوجد العديد من العادات الصحية التي تُساعد على حرق الدهون والتخسيس، حيث يعاني الكثير من الأشخاص من الوزن الزائد وتراكم الدهون خلال هذه الفترة بالتزامن مع مواجهة العديد من الدول لفيروس كورونا والجلوس في المنزل لأوقات كثيرة، وعدم الرغبة في الخروج خوفاً من العدوى، وبدأ العديد يسأل عن أفضل العادات الصحية اليومية التي تُساعد على التخسيس والحصول على وزن وجسم مثالي خلال الفترة القادمة، كما أنها تُساعد في التخلص من مشكلة الوزن الزائد.

حرق الدهون في رمضان

قد تؤدي بعض العادات الخاطئة إلى انخفاض معدل التخلص من الدهون خلال هذه المرحلة، مما يؤدي إلى زيادة الوزن أو ثبات الوزن على ما هو عليه مما يؤدي في النهاية إلى عدم الحصول على جسم مثالي، وحرصت أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة الدكتورة “جيهان الدمرداش” على تقديم بعض العادات الصحية التي تُساعد الجميع على انقاص الوزن والتخسيس و الحصول على وزن مثالي والتي من أهمها:

أولاً: شرب من كوب إلى كوبين ماء على الريق، حيث أنه يُساعد على زيادة معدل الحرق، ويجب تناول على الأقل ثماني أكواب من الماء في الفترة ما بين الفطار إلى السحور، كما يجب تناول البروتين في الإفطار، لأنه يُساعد كثيراً على التخلص من الدهون بشكل أسرع من تناول النشويات.

ثانياً: الاستحمام بالماء البارد لنه يجعل الجسم يبذل الكثير من الطاقة من أجل ضبط حرارة الجسم في أسرع وقت.

ثالثاً: ممارسة الرياضة بشكل يومي بشكل خفيف لمدة نصف ساعة على الأقل، مما يزيد من التخلص من الدهون في جسم الإنسان، كما انها تُخرج الطاقة السلبية من الجسم وشعور الشخص بالحيوية والنشاط، وكلما زادت مدة ممارسة الرياضة كلما زادت نسبة حرق الدهون في جسم الإنسان خلال الشهر الكريم.