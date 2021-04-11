طريقة صوص البيتزا.. وسر العجينة الهشة لدومينوز بيتزا مضبوطة 100%

طريقة صوص البيتزا من أكثر أنواع الصوصات التي يبحث عنها الجميع حيث أن صلصة البيتزا هي التي تعطي للبيتزا الطعم الرائع المميز، فعلى اختلاف مكوناتها وحشواتها يظل الصوص هو الذي يضفي عليها الطعم اللذيذ، والغني، فقديماً وأصل صنع البيتزا كانت عبارة عن عجينة هشة والقليل من صوص الطماطم فقط، واليوم مع كثرة واختلاف الإضافات يظل الصوص هو المميز. طريقة صوص البيتزا طريقة صوص البيتزا المكوّنات 3 ملاعق صغيرة من صلصة الطماطم.

كوب إلا ربع من الماء.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

ملعقة صغيرة من البهارات الإيطالية.

ربع ملعقة صغيرة من عصير الليمون. طريقة عمل صلصة البيتزا في إناء على النار قومي بوضع الصلصة وكوب إلا ربع من الماء، وأيضاً السكر حتى يكسر الطعم اللاذع للطماطم، وزيت الزيتون والملح والثوم البودرة والبهارات الإيطالية وعصير الليمون.

قومي بتقليب المكونات جيداً، ثم اتركي المزيج حتى يغلي جيداً لمدة تتراوح بين عشر دقائق إلي ربع ساعة.

اتركي المزيج حتى يبرد، ثم أضيفي البهارات الإيطالية والأوريجانو، ويمكنكِ حفظه في الثلاجة أو الفريزر لفترات طويلة طالما بعيداً عن الهواء. عجينة البيتزا الهشة كوبين من الدقيق.

ملعقتين من اللبن البودرة.

ملعقة من العسل.

كوب من المياه الفوارة أو المياه المزودة بالصودا، فلها تأثير السحر على العجينة الهشة.

ملعقتين من الخميرة. دومينوز بيتزا قومي بوضع الخميرة في كوب مع القليل من الماء الدافئ وملعقتين سكر، ثم غطيها، حتى تتضاعف وتصبح ذو رغوة كثيفة.

أضيفي المكونات السابقة وأمزجيها جيداً، واتركيها حتى تتضاعف الكمية.

يمكنكِ حفظ العجينة في الفريزر لحين الحاجة، ويمكن استخدامها وفرد القليل من صوص البيتزا ووضع المكونات المرغوبة وإدخالها الفرن. طريقة عمل صلصة البيتزاعجينة البيتزا الهشةدومينوز بيتزا الوسوم

طريقة صوص البيتزا من أكثر أنواع الصوصات التي يبحث عنها الجميع حيث أن صلصة البيتزا هي التي تعطي للبيتزا الطعم الرائع المميز، فعلى اختلاف مكوناتها وحشواتها يظل الصوص هو الذي يضفي عليها الطعم اللذيذ، والغني، فقديماً وأصل صنع البيتزا كانت عبارة عن عجينة هشة والقليل من صوص الطماطم فقط، واليوم مع كثرة واختلاف الإضافات يظل الصوص هو المميز. طريقة صوص البيتزا طريقة صوص البيتزا المكوّنات 3 ملاعق صغيرة من صلصة الطماطم.

كوب إلا ربع من الماء.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

ملعقة صغيرة من البهارات الإيطالية.

ربع ملعقة صغيرة من عصير الليمون. طريقة عمل صلصة البيتزا في إناء على النار قومي بوضع الصلصة وكوب إلا ربع من الماء، وأيضاً السكر حتى يكسر الطعم اللاذع للطماطم، وزيت الزيتون والملح والثوم البودرة والبهارات الإيطالية وعصير الليمون.

قومي بتقليب المكونات جيداً، ثم اتركي المزيج حتى يغلي جيداً لمدة تتراوح بين عشر دقائق إلي ربع ساعة.

اتركي المزيج حتى يبرد، ثم أضيفي البهارات الإيطالية والأوريجانو، ويمكنكِ حفظه في الثلاجة أو الفريزر لفترات طويلة طالما بعيداً عن الهواء. عجينة البيتزا الهشة كوبين من الدقيق.

ملعقتين من اللبن البودرة.

ملعقة من العسل.

كوب من المياه الفوارة أو المياه المزودة بالصودا، فلها تأثير السحر على العجينة الهشة.

ملعقتين من الخميرة. دومينوز بيتزا قومي بوضع الخميرة في كوب مع القليل من الماء الدافئ وملعقتين سكر، ثم غطيها، حتى تتضاعف وتصبح ذو رغوة كثيفة.

أضيفي المكونات السابقة وأمزجيها جيداً، واتركيها حتى تتضاعف الكمية.

يمكنكِ حفظ العجينة في الفريزر لحين الحاجة، ويمكن استخدامها وفرد القليل من صوص البيتزا ووضع المكونات المرغوبة وإدخالها الفرن. طريقة عمل صلصة البيتزاعجينة البيتزا الهشةدومينوز بيتزا

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