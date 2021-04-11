طريقة عمل طاجن لحمة راس بطريقة شهية في المنزل وبمذاق رائع

يعد طاجن لحمة الراس من الوجبات الشهية التي يعشقها الكثير من الصغار والكبار، وهي من الوجبات الدسمة المعروفة في كثير من البلاد، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة ولذيذة حتي تستطيع ست البيت عملها في البيت، ايضاً لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، وهو نوع مختلف من أنواع اللحوم، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل طاجن لحمة الراس في المنزل.

مكونات عمل لحمة راس

يتكون طاجن لحمة الراس من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

١ كيلو من لحم الراس.

راس كرات.

٢ عدد من البطاطس مكعبات.

١٠ عيدان من الكرفس.

٢ حبات من الطماطم.

٥ ملاعق كبيرة من الماء.

٤ حبات من البصل.

٢ عدد من ورق اللورا.

٢ ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

٢ ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

٢ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

كوب من البسلة.

٢ ملعقة كبيرة من الزيت.

حبة من الجزر مقطعة.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.

كوب عصير طماطم.

قرن فلفل حار.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الحبهان.

رشة من جوزة الطيب.

طريقة التحضير

سوف نقدم طريقة بسيطة وسريعة لعمل طاجن لحمة راس بطريقة شهية هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-