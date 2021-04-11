طريقة عمل طاجن لحمة راس بطريقة شهية في المنزل وبمذاق رائع

- 1/2
- 2/2
يعد طاجن لحمة الراس من الوجبات الشهية التي يعشقها الكثير من الصغار والكبار، وهي من الوجبات الدسمة المعروفة في كثير من البلاد، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة ولذيذة حتي تستطيع ست البيت عملها في البيت، ايضاً لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، وهو نوع مختلف من أنواع اللحوم، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل طاجن لحمة الراس في المنزل.مكونات عمل لحمة راس
يتكون طاجن لحمة الراس من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- ١ كيلو من لحم الراس.
- راس كرات.
- ٢ عدد من البطاطس مكعبات.
- ١٠ عيدان من الكرفس.
- ٢ حبات من الطماطم.
- ٥ ملاعق كبيرة من الماء.
- ٤ حبات من البصل.
- ٢ عدد من ورق اللورا.
- ٢ ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.
- ٢ ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.
- ٢ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.
- كوب من البسلة.
- ٢ ملعقة كبيرة من الزيت.
- حبة من الجزر مقطعة.
- ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.
- كوب عصير طماطم.
- قرن فلفل حار.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
- ملعقة صغيرة من الحبهان.
- رشة من جوزة الطيب.
سوف نقدم طريقة بسيطة وسريعة لعمل طاجن لحمة راس بطريقة شهية هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نقوم بتنظيف لحمة الراس جيداً بالماء والملح والليمون بعد ذلك نقوم بسلقها.
- في إناء عميق ونضيف الجزرة المقطعة وبصلة وراس كرات وملح وفلفل وورق لورا وحبهان لمدة لا تقل عن ساعة ونصف.
- نضع إناء على النار ونضع الزيت واليوم المفروض والبصل ونقلبهم جيداً، ثم نضيف ملعقة من الكرفس وملعقة من راس الكرات ونقلبهم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة البسلة والطماطم المقاطعة وعصير الطماطم ونقلب جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الكمون وجوزة الطيب وبهارات اللحم والفلفل وصلصة الطماطم ونقلب جيداً.
- بعد مرور الوقت نضع اللحم في الصوص ونقلبها جيداً، ثم نقوم بوضع اللحم في الطاجن مع وضع الصوص عليها ونضيف ٥ ملاعق كبيرة من الماء ونتركه حتى ينضج.
- وبهذا يصبح جاهز للتقديم وبالصحة والعافية.
الوسوم
يعد طاجن لحمة الراس من الوجبات الشهية التي يعشقها الكثير من الصغار والكبار، وهي من الوجبات الدسمة المعروفة في كثير من البلاد، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة ولذيذة حتي تستطيع ست البيت عملها في البيت، ايضاً لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، وهو نوع مختلف من أنواع اللحوم، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل طاجن لحمة الراس في المنزل.مكونات عمل لحمة راس
يتكون طاجن لحمة الراس من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- ١ كيلو من لحم الراس.
- راس كرات.
- ٢ عدد من البطاطس مكعبات.
- ١٠ عيدان من الكرفس.
- ٢ حبات من الطماطم.
- ٥ ملاعق كبيرة من الماء.
- ٤ حبات من البصل.
- ٢ عدد من ورق اللورا.
- ٢ ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.
- ٢ ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.
- ٢ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.
- كوب من البسلة.
- ٢ ملعقة كبيرة من الزيت.
- حبة من الجزر مقطعة.
- ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.
- كوب عصير طماطم.
- قرن فلفل حار.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
- ملعقة صغيرة من الحبهان.
- رشة من جوزة الطيب.
سوف نقدم طريقة بسيطة وسريعة لعمل طاجن لحمة راس بطريقة شهية هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نقوم بتنظيف لحمة الراس جيداً بالماء والملح والليمون بعد ذلك نقوم بسلقها.
- في إناء عميق ونضيف الجزرة المقطعة وبصلة وراس كرات وملح وفلفل وورق لورا وحبهان لمدة لا تقل عن ساعة ونصف.
- نضع إناء على النار ونضع الزيت واليوم المفروض والبصل ونقلبهم جيداً، ثم نضيف ملعقة من الكرفس وملعقة من راس الكرات ونقلبهم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة البسلة والطماطم المقاطعة وعصير الطماطم ونقلب جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الكمون وجوزة الطيب وبهارات اللحم والفلفل وصلصة الطماطم ونقلب جيداً.
- بعد مرور الوقت نضع اللحم في الصوص ونقلبها جيداً، ثم نقوم بوضع اللحم في الطاجن مع وضع الصوص عليها ونضيف ٥ ملاعق كبيرة من الماء ونتركه حتى ينضج.
- وبهذا يصبح جاهز للتقديم وبالصحة والعافية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل طاجن لحمة راس بطريقة شهية في المنزل وبمذاق رائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.