مشروبات رمضان سريعة التحضير وسهلة في رمضان علي مائدة الإفطار

مشروبات رمضان، عصائر منعشة لرمضان، في المقالة سنقدم طريقة عمل أشهر مشروبات رمضان سريعة التحضير وسهلة بدون مجهود ستتواجد علي مائدة إفطارك في الشهر الكريم.



مشروبات رمضان سريعة التحضير

سنقدم العديد من المشروبات الرمضانية المختلفة الأصيلة لا غني عنها في رمضان تابعوا المقال:

كوب ونصف من أوراق الكركديه.

سكر حسب الرغبة.

3 أكواب ماء ساخن.

مشروب الكركديه

اغسلي أوراق الكركديه وصفيها، وفي طبق عميق أضيفي السكر و 3 أكواب من الماء الساخن، قومي بتقليب الكركديه واتركيه منقوع مدة 4 ساعات، ثم صفيه باستخدام المصفاة وادخليه الثلاجة قبل التقديم، أو ضعي مكعبات الثلج وأضيفي إليه، يفضل تناوله في 24 ساعة، ويعتبر الكركديه من أشهر المشروبات الرمضانية.

في مقالة سابقة قدمنا طريقة عمل القطايف حلويات رمضان بسهولة في البيت.

مشروب تمر هندي

من مشروبات رمضان اللذيذة ويتم تحضيرها بسهولة هو مشروب تمر هندي الرائع.

قالب تمر هندي ببذره .

4 لتر ماء.

3 كوب سكر أو حسب الرغبة.

في حلة أضيفي 2 لتر ماء ساخن، وغطي الحلة واتركيه مده ساعتين، ثم أزيلي الغطاء وقومي بتنعيمه بيدك حتى لا يوجد أي كتل.

أضيفي 3 كوب سكر أو حسب الرغبة، وارفعه علي نار وقومي بالتقليب مدة ساعة، يفضل أن تكون النار بين المتوسطة والهادية حتى يثقل قوامه ويصبح مركز اكثر ثم صفيه باستخدام المصفاة.

ثم أضيفي إليه 2لتر ماء أخر، وأضيفي الثلج مع التقديم.

إليك كيفية عمل مشروبات رمضانية بأسهل الطرق.

الخروب أشهر مشروبات رمضان

يعتبر الخروب مشروب رمضاني يفضله الكثير من أسرتك يمكنك تحضيره بكل سهولة.

2 كوب سكر.

1/4 كيلو خروب.

2 لتر ماء ساخن.

في طاسة علي نار أضيفي 2 كوب سكر بدون تقليب ، بعد كرملة السكر في الجوانب قومي بالتقليب.

ثم أضيفي الخروب بعد غسلة وتصفيته، وقومي بالتقليب حتى تحصلي علي لون اغمق درجة.

أضيفي 2 لتر ماء ساخن مغلي حتى لا تتكتل المكونات، وقومي بالتقليب حتى يفك واتركيه علي نار هادية، بعد نص ساعة قومي بتصفيته بعد أن يبرد أضيفي تلج وإليه الخروب .

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400 جرام قمر الدين.

لتر ماء ساخن.

سكر حسب الرغبة.

قمر الدين أفضل مشروبات رمضان

قومي بتقطيع قمر الدين إلي قطع صغيرة في طبق عميق، وأضيفي إليه لتر ماء ساخن مغلي، واتركيه ساعتين أو 3 ساعات مع التقليب كل مدة حتى تتأكدي من إذابته.

في الخلاط أضيفي الخليط مع إضافة السكر، حتى يندمجوا، ويمكنك تخفيفه بالماء وحفظه في الثلاجة قبل التقديم علي الإفطار، وسينال إعجاب أسرتك حيث يعد قمر الدين من مشروبات رمضانية مفيدة وغنيه.

وبذلك قد نكون قدمنا طريقة عمل أشهر مشروبات رمضان.