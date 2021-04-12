طريقة عمل البرجر في المنزل بأسهل وأبسط الطرق

يعد البرجر من الأكلات السريعة واللذيذة التي يحبها ويفضلها الكثير حيث إن البرجر من الوصفات التي يعشقها الكثيرين كما أن له طرق مختلفة مثل برجر اللحم وبرجر الدجاج أيضا يخشى الكثيرين من تناول البرجر خارج البيت لذا سوف نتعرف على طريقة البرجر من خلال هذا المقال.

برغر الدجاج

برجر الدجاج من الأكلات اللذيذة التي يحبها الكثير من الأشخاص لذلك سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال.

احضري قطع كبيرة من فيليه الدجاج.

وملعقة صغيرة من الملح.

بصلة.

ربع ملعقة من الخردل الناعم، الكزبرة الناعمة، الفلفل الأسود، الكمون الناعم.

فصان ثوم.

تحضير القرص ذي الثقوب الصغيرة في مفرمة اللحم.

تقطيع الدجاج،البصل والثوم وإضافة الكمون، الخردل، الكزبرة، البابريكا، والملح والفلفل الأسود وامزجي المكونات مع بعضها.

الكمون، الخردل، الكزبرة، البابريكا، والملح والفلفل وامزجي المكونات مع بعضها. تشكيل الخليط إلى أربعة أقراص متوسطة.

تسخين الشواية وتوزيع الزيت عليها ثم ضعي أقراص الدجاج عليها واتركها لمدة خمس دقائق.

الدجاج عليها واتركها لمدة خمس دقائق. قلب البرجر علي الوجه الثاني ثم ترك البرجر إلى أن يتم تحميره.

يتم فتح الخبز إلى نصفين ثم وضع الخبز علي الشواية.

نصفين ثم وضع الخبز علي الشواية. توزيع كل من الطماطم والخس المخلل والمايونيز علي نصف الخبز ثم وضع البرجر علي الخبز ووضع النصف الثاني من الخبز.

المكوناتطريقة التحضيربرغر اللحم

يعد برجر اللحم من الأكلات المحبوبة عند الكثير من الناس لذلك سوف نتعرف عليها أيضا من خلال هذا المقال.

نصف كوب من جبنة الشيدر.

ثلث كوب من الكعك المطحون.

بيضة.

كيلو غرام من لحم العجل اللين.

أضيفي ملح حسب الرغبة.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من الثوم المطحون، رقائق الفلفلالأحمر،الخل.

بصلة مفرومة.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود الناعم.

ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة، القرفة، الهيل، بودرة الفلفل الحار.

رشة من جوزة الطيب.

امزجي المكونات مع بعضها باليد ووضع الخليط في الثلاجة لمدة ساعة.

إخراج الخليط ثم تقسيمه الي احجام حسب الرغبة.

الخليط ثم تقسيمه الي احجام حسب الرغبة. تشكيل الخليط علي شكل البرجر ودهن اليد بالقليل من الزيت.

خلط رقائق الفلفل الحار والجبنة ثم عمل الخليط إلى كرات صغيرة.

كرات صغيرة. أخذ قطع البرجر وتجويفه ثم وضع كرة من الجبنة داخلة وإغلاقه.

قطع البرجر وتجويفه ثم وضع كرة من الجبنة داخلة وإغلاقه. ضعي البرجر في صينية واسعة مدهونة بالقليل من الزيت.

احضري مقلاة مدهونة بقليل من الزيت وتسخينها جيدا.

وضع قطع البرجر في المقلاة وتركها لمدة دقيقتين علي النار إلى أن تصبح مائلة إلى اللون الذهبي.

تصبح اللون الذهبي. تقليب البرجر وتركهل لمدة دقيقتين.

تقديم البرجر في الخبز مع الطماطم، المايونيز،الخس،الخردل الفلفل وحلقات البصل.

فصان من الثوم مهروس.

خمسمئة غرام من اللحم المفروم الخالي من الدهن.

الملح والفلفل الاسود حسب الرغبة.

حبة من الطماطم مقطعة الي شرائح.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ورقة من الخس.

ربع حبة من الفلفل الاصفر الرومي مشوي.

خمس حبات من الفطر.

بصلة مقطعه الي شرائح.

ربع حبة من الفلفل الاخضر الرومي مشوي.

خبز البرغر من القمح الاحمر.

ربع حبة من الفلفل الاحمر الرومي مشوي.

خلط اللحم المفروم مع الملح والثوم والفلفل.

تشكيل الخليط عي شكل قرصين.

تسخين مقلاة ووضع زيت الزيتون فيها، ثم وضع قرصي البرغر وطهيهم حتي تتحمر وتصل الي اللون الذهبي.

خفض درجة الحرارة واستمرار في طهي البرغر حتي ينضج.

تشويح الفطر داخل مقلاة حجمها صغير مدهونة بالزيت.

رفع الفطر من المقلاة ثم وضع خبز البرغر وتحميصه في المقلاة نفسها.

رص الخس ، والبصل ، والطماطم في الخبز ثم وضع البرغر وفوقه الفطر.

تقديم البرغر مع الفلفل الرومي المشوي.

المكوناتطريقة التحضيربرغر خالي من الدهن المكوناتطريقة التحضير