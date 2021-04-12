زي المحلات سلطة البطاطس بالمايونيز في المنزل وتقدم في شهر رمضان الكريم

زي المحلات سلطة البطاطس بالمايونيز في المنزل ، تعد من أجمل أنواع السلطة، في الوطن العربي، وتقدم بجانب أكثر من أكلة، وتعتبر جميلة جداًٍ وتحتوي علي عناصر غذائية مفيدة للإنسان، وتعتبر وجبة خفيفة جداً، وتتكون من أكثر من مكون مفيد، ويمكن عملها بطرق مختلفة، ويختلف طعمها الشهي والممتع واللذيذ عن أي سلطة أخري، وتسما بالاسم سلطة الملكية لأنها تختلف علي أنواع السلطات الأخر التي يعدها الجميع داخل كل منزل، وفي كل دول، وسوف نقدم لكم ف مقالنا هذا افضل طريقة لعمل سلطة البطاطس بالمايونيز في المنزل وتقدم في شهر رمضان الكريم. مكونات عمل سلطة البطاطس بالمايونيز في المنزل مكونات عمل سلطة البطاطس بالمايونيز في المنزل سوف نقدم اليكم مكونات سلطة البطاطس بالمايونيز وهي كما يلي:- 3 حبات من البطاطس.

5 حبات من الجزر.

حزمة من البقدونس الأخضر.

نصف كوب من زيت لزيتون

معلقه صغيرة من المح الناعم.

معلقة صغيرة ن لفلف الأسود.

3 فصوص ثوم مهروس. مكونات المايونيز بيضة.

كوب من الزيت.

معلقة صغيرة من الخل.

2 فص ثوم مفروم.

رشة من الملح الناعم.

ربع معلقة من الفلفل الاسود.

عصير نصف ليمونة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف علي تحضير سلطة البطاطس بالمايونيز وهي كالتالي:- تحضير المايونيز نحضر الخلاط أو الكبة ونخفق البيضة، ونضيف اليها الخل، والملح، والفلفل الأسود، ونستمر في الخلط ثم نضيف الثوم المفروم ألي الخليط، ونستمر في الخلط مع إضافة الزيت بتدريج أثناء الخلط حتي يصبح خليط متماسك، ومتجانس، وثقيل، ثم نضعه في إناء، وندخله الثلاجة حتي يتماسك أكثر ألي حين لاستخدام. ملحوظه ممكن عمل المايونيز بدون البيض، ونضيف بدل البيض حليب ونفس طريقة التحضير الاختلاف في البيض والحليب. تحضير البطاطس بالمايونيز نغسل حبات البطاطس، والجزر جيداً، ونضع إناء علي النار، ونضيف الية الماء، ونضيف حبات البطاطس، وحبات الجزر، ونتركها لمدة نصف ساعة حتي تيم السلق. ثم نقوم بتقطيع حبات البطاطس المسلوقة، والجزر المسلوق الي مكعبات، ونضعها جانبا. ثم نقطع البقدونس في وعاء، ونضيف اليه الثوم المفروم، وزيت الزيتون، والملح، والفلفل الأسود. ثم نحضر وعاء التقديم، ونضيف بداخله البطاطس المكعبات، ومكعبات الجزر، ونضيف اليها خليط البقدونس السابق ثم نضيف فوقها المايونيز، وتقدم بجانب الأكلات، والوجبات في الشهر الكريم، وبألف هنا وشفا. الوسوم

زي المحلات سلطة البطاطس بالمايونيز في المنزل ، تعد من أجمل أنواع السلطة، في الوطن العربي، وتقدم بجانب أكثر من أكلة، وتعتبر جميلة جداًٍ وتحتوي علي عناصر غذائية مفيدة للإنسان، وتعتبر وجبة خفيفة جداً، وتتكون من أكثر من مكون مفيد، ويمكن عملها بطرق مختلفة، ويختلف طعمها الشهي والممتع واللذيذ عن أي سلطة أخري، وتسما بالاسم سلطة الملكية لأنها تختلف علي أنواع السلطات الأخر التي يعدها الجميع داخل كل منزل، وفي كل دول، وسوف نقدم لكم ف مقالنا هذا افضل طريقة لعمل سلطة البطاطس بالمايونيز في المنزل وتقدم في شهر رمضان الكريم. مكونات عمل سلطة البطاطس بالمايونيز في المنزل مكونات عمل سلطة البطاطس بالمايونيز في المنزل سوف نقدم اليكم مكونات سلطة البطاطس بالمايونيز وهي كما يلي:- 3 حبات من البطاطس.

5 حبات من الجزر.

حزمة من البقدونس الأخضر.

نصف كوب من زيت لزيتون

معلقه صغيرة من المح الناعم.

معلقة صغيرة ن لفلف الأسود.

3 فصوص ثوم مهروس. مكونات المايونيز بيضة.

كوب من الزيت.

معلقة صغيرة من الخل.

2 فص ثوم مفروم.

رشة من الملح الناعم.

ربع معلقة من الفلفل الاسود.

عصير نصف ليمونة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف علي تحضير سلطة البطاطس بالمايونيز وهي كالتالي:- تحضير المايونيز نحضر الخلاط أو الكبة ونخفق البيضة، ونضيف اليها الخل، والملح، والفلفل الأسود، ونستمر في الخلط ثم نضيف الثوم المفروم ألي الخليط، ونستمر في الخلط مع إضافة الزيت بتدريج أثناء الخلط حتي يصبح خليط متماسك، ومتجانس، وثقيل، ثم نضعه في إناء، وندخله الثلاجة حتي يتماسك أكثر ألي حين لاستخدام. ملحوظه ممكن عمل المايونيز بدون البيض، ونضيف بدل البيض حليب ونفس طريقة التحضير الاختلاف في البيض والحليب. تحضير البطاطس بالمايونيز نغسل حبات البطاطس، والجزر جيداً، ونضع إناء علي النار، ونضيف الية الماء، ونضيف حبات البطاطس، وحبات الجزر، ونتركها لمدة نصف ساعة حتي تيم السلق. ثم نقوم بتقطيع حبات البطاطس المسلوقة، والجزر المسلوق الي مكعبات، ونضعها جانبا. ثم نقطع البقدونس في وعاء، ونضيف اليه الثوم المفروم، وزيت الزيتون، والملح، والفلفل الأسود. ثم نحضر وعاء التقديم، ونضيف بداخله البطاطس المكعبات، ومكعبات الجزر، ونضيف اليها خليط البقدونس السابق ثم نضيف فوقها المايونيز، وتقدم بجانب الأكلات، والوجبات في الشهر الكريم، وبألف هنا وشفا.

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