طريقة تدميس الفول في المنزل بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم 2021

الفول المدمس من الوصفات التي يسهل تحضيرها في االمنزل ويمكن اعدادها بخطوات بسيطة وسهلة، والفول المدمس هو أحد الوصفات الشعبية التي تنتشر في العديد من الدول العربية، والفول المدمس من الأكلات الغنية بالفيتامينات والألياف المتنوعة، ومن الأصناف الرئيسية التي تقدم في الوجبات الصحية، حيث أنه من الوصفات التي لا تحتوي على دهون، بالاضافة الى أنه يقوم بمد الجسم بالطاقة والحيوية، وفي هذا المقال سنقدم طريقة اعداد الفول الم\مس بخطوات بسيطة في المنزل. طريقة تدميس الفول طريقة تدميس الفول نقدم لكم عبر موقعنا المكونات 4 أكواب من الفول المدمس.

نصف كوب من العدس الأصفر.

ملح ـ كمون.

2 حبة من الطماطم. طريقة اعداد الفول المدمس يمكنك أعداد الفول المدمس في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، ووضعها في الثلاجة لتجهيزها في وجبات السحور.

يجب أن نقوم بنقع الفول المدمس لمدة لا تقل عن 24 ساعة.

في اناء كبير يتم وضع الفول السوداني لسلقه، واضافة الماء اليه، ثم اضافة رشة من الملح والكمون.

يتم غسل العدس الأصفر واضافته على الفول.

يتم تغطئة الاناء جيدا وجعل النار مرتفعة حتى يبدأ بالغليان ثم نقوم بخفض النار، نتابع الفول باستمرار وعندما يتشرب الماء نقوم باضافة ماء أخر ويرجي اضافة ماء مغلي حتى لا يوقف من سوا الفول.

بعد أن ينضج الفول نقوم بغلق النار والانتظار حتى يبرد تماما ويوضع بالثلاجة.

ويمكنك أستخدامه في تحضير أحلى طبق فول بخطوات بسيطة، فقم بوضع قطعة زبدة في اناء، وتقطيع حبة من الطماطم الى قطع صغيرة وتقليبها جيدا حتى تبدأ تخرج ماءها، نضيف الفول ونقوم بهرسه، ونضيف كل من الملح والكمون، والطحينة، ونقلب جيدا، ثم يقدم بألف هنا.

وبهذه الطريقة يمكنك اعداد الفول المدمس في المنزل دون الحاجة الى شرائه جاهز من المحلات. الوسوم

الفول المدمس من الوصفات التي يسهل تحضيرها في االمنزل ويمكن اعدادها بخطوات بسيطة وسهلة، والفول المدمس هو أحد الوصفات الشعبية التي تنتشر في العديد من الدول العربية، والفول المدمس من الأكلات الغنية بالفيتامينات والألياف المتنوعة، ومن الأصناف الرئيسية التي تقدم في الوجبات الصحية، حيث أنه من الوصفات التي لا تحتوي على دهون، بالاضافة الى أنه يقوم بمد الجسم بالطاقة والحيوية، وفي هذا المقال سنقدم طريقة اعداد الفول الم\مس بخطوات بسيطة في المنزل. طريقة تدميس الفول طريقة تدميس الفول نقدم لكم عبر موقعنا المكونات 4 أكواب من الفول المدمس.

نصف كوب من العدس الأصفر.

ملح ـ كمون.

2 حبة من الطماطم. طريقة اعداد الفول المدمس يمكنك أعداد الفول المدمس في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، ووضعها في الثلاجة لتجهيزها في وجبات السحور.

يجب أن نقوم بنقع الفول المدمس لمدة لا تقل عن 24 ساعة.

في اناء كبير يتم وضع الفول السوداني لسلقه، واضافة الماء اليه، ثم اضافة رشة من الملح والكمون.

يتم غسل العدس الأصفر واضافته على الفول.

يتم تغطئة الاناء جيدا وجعل النار مرتفعة حتى يبدأ بالغليان ثم نقوم بخفض النار، نتابع الفول باستمرار وعندما يتشرب الماء نقوم باضافة ماء أخر ويرجي اضافة ماء مغلي حتى لا يوقف من سوا الفول.

بعد أن ينضج الفول نقوم بغلق النار والانتظار حتى يبرد تماما ويوضع بالثلاجة.

ويمكنك أستخدامه في تحضير أحلى طبق فول بخطوات بسيطة، فقم بوضع قطعة زبدة في اناء، وتقطيع حبة من الطماطم الى قطع صغيرة وتقليبها جيدا حتى تبدأ تخرج ماءها، نضيف الفول ونقوم بهرسه، ونضيف كل من الملح والكمون، والطحينة، ونقلب جيدا، ثم يقدم بألف هنا.

وبهذه الطريقة يمكنك اعداد الفول المدمس في المنزل دون الحاجة الى شرائه جاهز من المحلات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تدميس الفول في المنزل بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.