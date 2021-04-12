مكونات سهلة وبسيطة تساعدك على عمل الطعمية البيتي بألذ طعم في مطبخك

تعتبر الطعمية من أشهر الأكلات المصرية الشعبية التي تشتهر في الوطن العربي كله، ويطلق عليها أيضاً اسم الفلافل، وتعتبر من الأكلات الرئيسية التي تقدم في وجبة الإفطار في مصر وبعض البلاد الشامية، وتتميز بلونها الأخضر المميز وطعمها الشهي واللذيذ، وسوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضيرها في البيت من الألف للياء لضمان نظافة أكلك وجودته بدلاً من شرائها من الخارج، حيث يكون بها زيت كثير جداً يضر المعدة والصحة. مكونات عمل الطعمية البيتي مكونات عمل الطعمية البيتي عبر موقعنا نقدم لكم هذه المكونات التي نحتاجها: 500 جرام من الفول بدون قشر.

ربطة من الشبت.

ربطة من الكرات الفرنسي.

كمية مناسبة من الماء لنقع الفول.

3 ملعقة كبيرة من الكزبرة.

ربطة من البقدونس.

ملعقة كبيرة الحجم من كربونات الصوديون.

ربطة من الكزبرة.

عدد 1 بيضة.

2 حبة من البصل مقطعة إلى أرباع.

6 فصوص ثوم.

ملح وفلفل أسود.

رشة صغيرة من الشطة. طريقة عمل الطعمية البيتي من الألف للياء أولاً نقوم بغسل الفول بشكل جيد، ونتركه منقوع في الماء ليلة كاملة، وفي اليوم التالي نقوم بتصفيته من الماء، ونجهز المكونات الأخرى، حيث نقوم بتقطيع كلاً من الكزبرة والشبت والبقدونس والكرات، ونضعهم في وعاء مع الفول، ونقلبهم مع بعضهما البعض بشكل جيد حتى يمتزجوا معاً.

نقوم بوضع الحشو في وعاء محضر الطعام ونخلط حتى نحصل على عجينة ونضيف القليل من الماء لها، ونقوم بإضافة أيضاً الملح والفلفل والشطة، ونقلب، ثم نقوم بوضع العجينة في الفريزر لحين الاستخدام، ويمكن استخدام على الفور مع خلطها مع الكربونات والبيضة وبذور الكزبرة أو السمسم، ويتم تشكيلها على شكل أقراص أو دوائر، ونضعها في الزيت الساخن من قبلها ونتركها حتى تتحول إلى اللون الذهبي، نخرجها ونصفيها من الزيت الزائد. طريقة عمل الطعمية البيتي من الألف للياء الوسوم

تعتبر الطعمية من أشهر الأكلات المصرية الشعبية التي تشتهر في الوطن العربي كله، ويطلق عليها أيضاً اسم الفلافل، وتعتبر من الأكلات الرئيسية التي تقدم في وجبة الإفطار في مصر وبعض البلاد الشامية، وتتميز بلونها الأخضر المميز وطعمها الشهي واللذيذ، وسوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضيرها في البيت من الألف للياء لضمان نظافة أكلك وجودته بدلاً من شرائها من الخارج، حيث يكون بها زيت كثير جداً يضر المعدة والصحة. مكونات عمل الطعمية البيتي مكونات عمل الطعمية البيتي عبر موقعنا نقدم لكم هذه المكونات التي نحتاجها: 500 جرام من الفول بدون قشر.

ربطة من الشبت.

ربطة من الكرات الفرنسي.

كمية مناسبة من الماء لنقع الفول.

3 ملعقة كبيرة من الكزبرة.

ربطة من البقدونس.

ملعقة كبيرة الحجم من كربونات الصوديون.

ربطة من الكزبرة.

عدد 1 بيضة.

2 حبة من البصل مقطعة إلى أرباع.

6 فصوص ثوم.

ملح وفلفل أسود.

رشة صغيرة من الشطة. طريقة عمل الطعمية البيتي من الألف للياء أولاً نقوم بغسل الفول بشكل جيد، ونتركه منقوع في الماء ليلة كاملة، وفي اليوم التالي نقوم بتصفيته من الماء، ونجهز المكونات الأخرى، حيث نقوم بتقطيع كلاً من الكزبرة والشبت والبقدونس والكرات، ونضعهم في وعاء مع الفول، ونقلبهم مع بعضهما البعض بشكل جيد حتى يمتزجوا معاً.

نقوم بوضع الحشو في وعاء محضر الطعام ونخلط حتى نحصل على عجينة ونضيف القليل من الماء لها، ونقوم بإضافة أيضاً الملح والفلفل والشطة، ونقلب، ثم نقوم بوضع العجينة في الفريزر لحين الاستخدام، ويمكن استخدام على الفور مع خلطها مع الكربونات والبيضة وبذور الكزبرة أو السمسم، ويتم تشكيلها على شكل أقراص أو دوائر، ونضعها في الزيت الساخن من قبلها ونتركها حتى تتحول إلى اللون الذهبي، نخرجها ونصفيها من الزيت الزائد. طريقة عمل الطعمية البيتي من الألف للياء

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مكونات سهلة وبسيطة تساعدك على عمل الطعمية البيتي بألذ طعم في مطبخك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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