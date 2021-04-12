مش هتشتريها من بره تاني طريقة عمل عجينة السمبوسة الأصلية زي الجاهزة

تعد السمبوسة من الحلويات ذات طعم مميز، حيث يعشق تناوله العديد من الأشخاص، ويودون تناولها بشكل مستمر، لهذا يرغب في معرفة طريقة تحضيرها العديد من الأشخاص بدلاً من شراؤها من الخارج، وخاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم الذي يكثر فيه تحضير الحلويات اللذيذة. طريقة عمل عجينة السمبوسة طريقة عمل عجينة السمبوسة المكونات كوب كبير من دقيق أبيض ناعم.

كو بد ماء.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة من بيكنج باودر

خميرة

جبنة

بقدونس

زيت

صينية طريقة التحضير نحضر وعاء ونقوم بوضعه علي النار ثم نقوم بوضع الماء ونتركه يغلي ثم بعد ذلك نقوم بوضع معلقة صغيرة من الملح الأبيض.

نضيف معلقة صغيرة من الخميرة.

نضع معلقة من البيكنج بودر.

وفي النهاية نقوم بوضع الدقيق ونقوم بالتقليب علي النار حتى تصبح عجينة متماسكة.

نترك العجينة تبرد لمدة خمس دقائق ونقوم بتشكيلها.

نحضر دقيق ونقوم بوضع العجينه عليه ونقوم بفرده حتى تصبح رقيقة تماما مثل عجينة السمبوسة الجاهزة.

نقوم بتقطيعها اشكال كثيرة ومتنوعة ليست بالضرورة الشكل التقليدي.

ناتي بالجبنة ونقوم بوضع البقدونس عليها التوابل.

نضع الحشوة على عجينة السمبوسة، ومن ثم نقوم بوضع الزيت على نار هادئة.

ننزل بالسمبوسة في الزيت ونتركها حتى تتحمر وبعد ذلك نقوم بقلبها علي الجانب علي الاخر حتي تتم عملية التسوية جيدا.

نخرج السمبوسك من الزيت وتقدم ساخنة.

يمكن أن ندخل السمبوسه في الفرن لتتم عملية التسوية نحضر الحشو ونقوم بحشوها نقوم بإحضار صينية ونقوم بوضع السمبوسه فيها.

وبعدها نضع الصينية بالسمبوسة في الفرن علي نار هادئة.

نتركها حتى تستوي ثم نقوم بقلب السمبوسه على الوجه الآخر حتى تتم عملية التسوية تستغرق من سبع إلى عشر دقائق.

بعد ذلك نقوم بحشو جميع عجينة السمبوسة الباقيه وتشكيلها اشكال مختلفة، ونقوم بتخزينها في الفريزر لحين قليها. طريقة التحضير الوسوم

تعد السمبوسة من الحلويات ذات طعم مميز، حيث يعشق تناوله العديد من الأشخاص، ويودون تناولها بشكل مستمر، لهذا يرغب في معرفة طريقة تحضيرها العديد من الأشخاص بدلاً من شراؤها من الخارج، وخاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم الذي يكثر فيه تحضير الحلويات اللذيذة. طريقة عمل عجينة السمبوسة طريقة عمل عجينة السمبوسة المكونات كوب كبير من دقيق أبيض ناعم.

كو بد ماء.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة من بيكنج باودر

خميرة

جبنة

بقدونس

زيت

صينية طريقة التحضير نحضر وعاء ونقوم بوضعه علي النار ثم نقوم بوضع الماء ونتركه يغلي ثم بعد ذلك نقوم بوضع معلقة صغيرة من الملح الأبيض.

نضيف معلقة صغيرة من الخميرة.

نضع معلقة من البيكنج بودر.

وفي النهاية نقوم بوضع الدقيق ونقوم بالتقليب علي النار حتى تصبح عجينة متماسكة.

نترك العجينة تبرد لمدة خمس دقائق ونقوم بتشكيلها.

نحضر دقيق ونقوم بوضع العجينه عليه ونقوم بفرده حتى تصبح رقيقة تماما مثل عجينة السمبوسة الجاهزة.

نقوم بتقطيعها اشكال كثيرة ومتنوعة ليست بالضرورة الشكل التقليدي.

ناتي بالجبنة ونقوم بوضع البقدونس عليها التوابل.

نضع الحشوة على عجينة السمبوسة، ومن ثم نقوم بوضع الزيت على نار هادئة.

ننزل بالسمبوسة في الزيت ونتركها حتى تتحمر وبعد ذلك نقوم بقلبها علي الجانب علي الاخر حتي تتم عملية التسوية جيدا.

نخرج السمبوسك من الزيت وتقدم ساخنة.

يمكن أن ندخل السمبوسه في الفرن لتتم عملية التسوية نحضر الحشو ونقوم بحشوها نقوم بإحضار صينية ونقوم بوضع السمبوسه فيها.

وبعدها نضع الصينية بالسمبوسة في الفرن علي نار هادئة.

نتركها حتى تستوي ثم نقوم بقلب السمبوسه على الوجه الآخر حتى تتم عملية التسوية تستغرق من سبع إلى عشر دقائق.

بعد ذلك نقوم بحشو جميع عجينة السمبوسة الباقيه وتشكيلها اشكال مختلفة، ونقوم بتخزينها في الفريزر لحين قليها. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مش هتشتريها من بره تاني طريقة عمل عجينة السمبوسة الأصلية زي الجاهزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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