طريقة التخلص من القشرة المزعجة في الشعر بمكونات طبيعية

طريقة التخلص من القشرة في الشعر المزعجة بمكونات طبيعية، حيث تعتبر قشرة الشعر من أكثر المشاكل المزعجة التي تواجه أي شخص سواء كان رجل أو انثي، وحتي الأطفال، فقد ينتج عن قشرة الشعر حكة دائمة في فروة الرأس، ومن الممكن أيضا أن تفسد مظهرك وتسبب لك الإحراج، ويعتبر التخلص من قشرة الشعر من الأمور الصعبة والمتعبة، كما من الممكن أن ينتج عن استخدام المواد التي تزيل القشرة جفاف في الشعر نفسه، وقد لا تحصلين علي النتيجة المرغوبة أيضا، لذا فإننا اليوم سنشرح بعض الطرق للتخلص من قشرة الشعر بمكونات طبيعية .

طريقة التخلص من قشرة الشعر يجب تناول المعادن والفيتامينات

فمن المعروف أن ما تقوم بتناوله يؤثر وبشكل مباشر علي صحة شعرك، لذلك تناول الفيتامينات والمعادن المختلفة يعود بالنفع والصحة علي شعرك، ومن أهم الفيتامينات “أ” “ب” “ج” ،حيث لهذه الفيتامينات دور هام جدا علي صحة الشعر، فهي تعمل علي تنشيط الدورة الدموية، وتقوي الجهاز المناعي، ويؤدي هذا إلي عدم تكوين الفطريات التي تؤدي إلي تكوين قشرة الشعر .

ومن أهم الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية للشعر، الزنك فهو من العناصر الأساسية التي يحتاج إليها الشعر بصفة مستمرة، ونقصه يسبب العديد من المشاكل للشعر أهمها القشرة وتساقط الشعر، لذا ينبغي الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالزنك للحفاظ علي صحة شعرك، وللتخلص من القشرة وأيضا تعرفي على أسباب جفاف وتشقق القدم وطرق لمعالجتها وتنعيم القدم كالأطفال

استخدام الشامبو الطبي

الشامبو العادي يحتوي علي الكثير من المواد الضارة للشعر، علي عكس الشامبو الطبي فهو يحتوي علي العديد من العناصر المغذية للشعر، بالإضافة إلي احتوائه علي عنصر الزنك، كما يحتوي أيضا علي مواد تساعد في علاج الحكة والتهاب فروة الرأس، لذا عليكي استخدام الشامبو الطبي بديلا عن الشامبو العادي .

طريقة استخدام الخل للتخلص من قشرة الشعر

الخل يعرف بفائدته الكبيرة للشعر في التخلص من فطريات الشعر التي تسبب ظهور القشرة والحكة في فروة الرأس، لذا فهو يأتي في مقدمة المكونات التي تساعد في التخلص من قشرة الرأس، وطريقة استخدام الخل في التخلص من القشرة كالتالي : قومي بخلط اثنين كوب من الخل مع كوب من الماء الدافئ، ثم قومي بتدليك فروة رأسك بهذا الخليط جيدا لعدة دقائق، وبعدها قومي بغسل شعرك جيدا، وللحصول علي نتيجة أسرع قومي بتكرار هذه الطريقة مرتين في الأسبوع .

كما يجب الانتباه لتناول الطعام الصحي المتوازن حيث يعتبر من أهم النصائح التي تعمل على التخلص من القشرة، وأيضا الوقاية منها، كما يجب أن يتم تناول الخضراوات والفواكه والأغذية التي غنية بفيتامين ب6، ويساعد هذا الفيتامين على حماية فروة الرأس من إصابتها بالإلتهاب والقشرة وغيرهم من العديد من المشكلات المتنوعة .

كما يجب الابتعاد عن التوتر والقلق والذي يعمل على زيادة كمية الفطريات والت يتعمل بدورها على إصابة الشعر بالقشرة.