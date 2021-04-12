نصائح لتشقير الشعر بطرق ومواد طبيعية

تشقير الشعر بمواد طبيعية، نواجه طوال حياتنا العديد من مشاكل الشعر التي تسبب لنا الضيق والانزعاج وخاصةً عندما لا نعرف السبب وراء ذلك على الرغم من أن سبب تلف الشعر قد يكون أمامنا طوال الوقت ولا نعلم ذلك مثل مستحضرات العناية بالشعر المحتوية على المواد الكيماوية القاسية حيث يكون لها تأثير كبير ضار على الشعر مثل تساقط الشعر وفقد لمعته وإصابته بالتقصف وخاصةً عند استخدام مستحضرات تلوين وصبغ الشعر الكيماوية التي تسبب كل ذلك الضرر وإذا كنتِ ترغبين في تشقير شعرك استخدمي المكونات الطبيعية التالية بدون أي أضرار. خلطات تشقير الشعر بدون أضرار خلطات تشقير الشعر بدون أضرار خلطة البابونج لتشقير الشعر مكونات الخلطة 2 كوب وربع ماء مغلي.

خمسة ملاعق بابونج حجمها كبير.

مقدار بياض بيضة واحدة.

ثماني ملاعق بودرة كاولين المستخدم لصناعة الفخار. استخدام الخلطة يوضع البابونج في الماء المغلي ليتم نقعه جيدًا حتى تمر نصف ساعة. ننتظر حتى يبرد الماء ومن ثم يصفى مقدار نصف الكمية أو أكبر بقليل من النصف. ونحضر خليط من البيض مع الكاولين ونمزجهم جيدًا. نضيف كلا الخليطين سويًا حتى نحصل على عجينة متماسكة ومناسبة. نحضر العجينة الناتجة لنفردها على الشعر حتى تمر من نصف ساعة حتى ساعة كاملة ونستخدم الماء الدافئ في نهاية الأمر لغسل الشعر. تكرر الوصفة مرات عديدة لحين الحصول على لون الشعر المرغوب به. خلطة الحناء لصبغ الشعر مكونات الخلطة ماء: 750 ملي.

بودرة حناء: 2 ملعقة كبيرة.

عصير ليمون: ليمونة واحدة.

كركم: ملعقة حجمها كبير. طريقة الاستخدام توضع الحناء في الماء ليتم غليهما معًا.

ومن ثم يرفع الخليط عن النار ويترك حتى تمر عليه 10 دقائق.

وبعد ذلك نضع الكركم ويترك حتى 10 دقائق أخرى ليصبح التركيز أقوى.

ويتم تصفية المزيج بعد ذلك ويوضع عصير الليمون ومن ثم في زجاجة مناسبة.

بعد غسل الشعر بالشامبو يستخدم الخليط للشطف جيدًا. خلطة الكركم لتلوين الشعر مكونات الخلطة حناء: 10 ملاعق حجمها كبير.

كركم: 3 ملاعق حجمها كبير.

ليمون: 2 ليمون معصور.

ماء ساخن: مقدار حسب الاحتياج.

خل تفاح: ملعقة واحدة. طريقة الاستخدام نخلط المكونات السابقة جميعها معًا في وعاء واحد عدا وضع عصير الليمون. نترك الخلطة على الشعر حتى تمر 3 ساعات أو يمكن الاكتفاء بساعة واحدة. ويوضع عصير الليمون بعد تلك المدة وبعد ساعة حتى 3 ساعات يزال الخليط عن الشعر. خلطة البابونج لتشقير الشعرخلطة الحناء لصبغ الشعرخلطة الكركم لتلوين الشعر الوسوم

تشقير الشعر بمواد طبيعية، نواجه طوال حياتنا العديد من مشاكل الشعر التي تسبب لنا الضيق والانزعاج وخاصةً عندما لا نعرف السبب وراء ذلك على الرغم من أن سبب تلف الشعر قد يكون أمامنا طوال الوقت ولا نعلم ذلك مثل مستحضرات العناية بالشعر المحتوية على المواد الكيماوية القاسية حيث يكون لها تأثير كبير ضار على الشعر مثل تساقط الشعر وفقد لمعته وإصابته بالتقصف وخاصةً عند استخدام مستحضرات تلوين وصبغ الشعر الكيماوية التي تسبب كل ذلك الضرر وإذا كنتِ ترغبين في تشقير شعرك استخدمي المكونات الطبيعية التالية بدون أي أضرار. خلطات تشقير الشعر بدون أضرار خلطات تشقير الشعر بدون أضرار خلطة البابونج لتشقير الشعر مكونات الخلطة 2 كوب وربع ماء مغلي.

خمسة ملاعق بابونج حجمها كبير.

مقدار بياض بيضة واحدة.

ثماني ملاعق بودرة كاولين المستخدم لصناعة الفخار. استخدام الخلطة يوضع البابونج في الماء المغلي ليتم نقعه جيدًا حتى تمر نصف ساعة. ننتظر حتى يبرد الماء ومن ثم يصفى مقدار نصف الكمية أو أكبر بقليل من النصف. ونحضر خليط من البيض مع الكاولين ونمزجهم جيدًا. نضيف كلا الخليطين سويًا حتى نحصل على عجينة متماسكة ومناسبة. نحضر العجينة الناتجة لنفردها على الشعر حتى تمر من نصف ساعة حتى ساعة كاملة ونستخدم الماء الدافئ في نهاية الأمر لغسل الشعر. تكرر الوصفة مرات عديدة لحين الحصول على لون الشعر المرغوب به. خلطة الحناء لصبغ الشعر مكونات الخلطة ماء: 750 ملي.

بودرة حناء: 2 ملعقة كبيرة.

عصير ليمون: ليمونة واحدة.

كركم: ملعقة حجمها كبير. طريقة الاستخدام توضع الحناء في الماء ليتم غليهما معًا.

ومن ثم يرفع الخليط عن النار ويترك حتى تمر عليه 10 دقائق.

وبعد ذلك نضع الكركم ويترك حتى 10 دقائق أخرى ليصبح التركيز أقوى.

ويتم تصفية المزيج بعد ذلك ويوضع عصير الليمون ومن ثم في زجاجة مناسبة.

بعد غسل الشعر بالشامبو يستخدم الخليط للشطف جيدًا. خلطة الكركم لتلوين الشعر مكونات الخلطة حناء: 10 ملاعق حجمها كبير.

كركم: 3 ملاعق حجمها كبير.

ليمون: 2 ليمون معصور.

ماء ساخن: مقدار حسب الاحتياج.

خل تفاح: ملعقة واحدة. طريقة الاستخدام نخلط المكونات السابقة جميعها معًا في وعاء واحد عدا وضع عصير الليمون. نترك الخلطة على الشعر حتى تمر 3 ساعات أو يمكن الاكتفاء بساعة واحدة. ويوضع عصير الليمون بعد تلك المدة وبعد ساعة حتى 3 ساعات يزال الخليط عن الشعر. خلطة البابونج لتشقير الشعرخلطة الحناء لصبغ الشعرخلطة الكركم لتلوين الشعر

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