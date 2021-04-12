نصائح للتخلص من التوتر ومشاكل الذاكرة في رمضان 2021، وقد يصاب البعض بالخمول وقلة التركيز في رمضان نتيجة الصيام والانقطاع عن تناول الطعام والشراب لوقت طويل. ما يجعلهم يواجهون مشاكل عدة منها التوتر ومشاكل الذاكرة سواء في العمل او الدراسة وغيرها.

وينصح خبراء الصحة والتغذية بضرورة تناول اطعمة محددة، لها قدرة فائقة على محاربة التوتر والقلق وتعزيز الذاكرة في رمضان. فما دوت الخليج هذه الاطعمة، وما المزايا التي تتمتع بها لجهة التخلص من التوتر ومشاكل الذاكرة في رمضان 2021؟

نصائح للتخلص من التوتر ومشاكل الذاكرة في رمضان 2021

نقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن خبيرة التغذية ليندا جاد الحق تصريحاً، ذكرت فيه مجموعة من المبادئ العامة التي تساعد في التخلص من التوتر ومشاكل الذاكرة اثناء الدراسة خلال شهر رمضان.

وأكدت جاد الحق على اهمية تناول اطعمة غنية بالفيتامينات والأملاح المعدنية للحفاظ على التركيز خلال نهار رمضان، مع الاكثار من شرب المياه والتقليل من النشويات.

مضيفة ان واحد من هذه الفيتامينات المهمة لصحة الدماغ هو فيتامين أ، الذي نحصل عليه من وجبات السبانخ، والأسماك، والحليب، والبيض. اضافة الى فيتامين ب6 الموجود بشكل خاص في طبق الفول في وجبة السحور، اضافة الى الاسماك والدواجن.

ومن الفيتامينات المهمة للصحة النفسية والعقلية، فيتامين ب12 المتوفر في الاسماك خصوصاً السلمون، والكبد ولحم الابقار. ولا ننسى فيتامين سي المعزز للصحة بشقيها النفسي والجسدي، ويتوافر بكثرة في الحمضيات والفلفل الاحمر والكيوي.

كذلك تنصح جاد الحق بتناول منتجات الالبان والخضروات لمحاربة التوتر ومشاكل الذاكرة في رمضان.

خاصة في وجبة السحور من خلال طبق الفول ويتوفر أيضًا في الدواجن والأسماك.. أما فيتامين B12 فهو مهم جدًا للتخلص من التوتر ويتوفر في الأسماك خاصة السلمون وفي الكبد.

اطعمة يجب تجنبها لمنع التوتر ومشاكل الذاكرة في رمضان 2021

من جهة اخرى، حذرت جاد الحق من مغبة تناول بعض الاطعمة الضارة على وجبة السحور، ما يؤثر سلباً على يوم الصيام، خصوصاً الوجبات الجاهزة الغنية بالدهون المشبعة التي تؤثر سلبًا على التركيز. والاطعمة المقلية والحلويات واللحوم المصنعة التي تسبب الامراض وتؤثر بشكل سلبي على الصحة النفسية.

تنشيط الذاكرة بتناول حمض الفوليك

شددت خبيرة التغذية على ضرورة تناول المكسرات والخضروات مثل الخس والسبانخ، لاحتوائها على حمض الفوليك الذي يعزز صحة الذاكرة ويقوي الوظائف الإدراكية، كما يحمي من الاكتئاب ويحد من التوتر خصوصاً في فترة الدراسة والامتحانات المصاحبة للشهر الكريم هذا العام.