ماهي أسباب فرط نشاط المثانة وأعراضها

جدة-ولاء حداد الأحد,11 نيسان (أبريل) 2021 - 22:00 فرط نشاط المثانة هو زيادة الرغبة الشديدة في التبول طوال الليل والنهار، وحدوث سلس للبول بشكل متكرر، وهي حالة صحية يمكن علاجها سواء بتغير بعض العادات الصحية وممارسة بعض التمارين المخصصة، أو من خلال بعض الأدوية في الحالات المتطورة، وفي التالي نتعرف على ذلك بالإضافة إلى أعراض فرط نشاط المثانة وأسبابها. أعراض فرط المثانة: أورد موقع "مايو كلينك" الطبي مجموعة من أعراض فرط نشاط المثانة وهي: شعور متكرر ورغبة ملحة مفاجئة يصعب السيطرة عليها للتبول.

الإصابة بسلس البول.

تكرار عملية التبول خلال اليوم الواحد.

الاستيقاظ أكثر من مرتين ليلاً للتبول. أسباب فرط المثانة: الإصابة المسبقة بالاضطرابات العصبية، مثل السكتة الدماغية والتصلُّب المتعدِّد

فرط نشاط المثانة أحد مضاعفات الإصابة بمرض السكري.

الإصابة بالتهابات المسالك البولية.

فرط نشاط المثانة من أعراض التغيرات الهرمونية عند النساء خلال مرحلة سن اليأس.

الاضطرابات والأمراض في المثانة مثل الأورام أو حصوات المثانة أو تضخم البروستاتا أو الإمساك.

هنالك عدد من الأدوية التي تسبب زيادة سريعة في إنتاج البول وتسمى أدوية مدرة للبول، وبالتالي تسبب فرط نشاط المثانة.

الإفراط في تناول مشروبات الكافيين أو الكحول، وهي مشروبات مدرة للبول.

تدهور الوظيفة الإدراكية بسبب الشيخوخة، والذي يؤدي إلى صعوبة فهم المثانة للإشارات التي تتلقاها من الدماغ.

عدم إفراغ المثانة بشكل كامل. علاج فرط نشاط المثانة: السيطرة على المرض المسبب.

التقليل قدر الإمكان من الأطعمة والمشروبات التي تسبب فرط نشاط المثانة.

الحفاظ على وزن مناسب.

ممارسة الرياضة التي من شأنها تساعد في السيطرة على عضلات الجهاز التناسلي.

تمارين عضلة القاع الحوضي.

في الحالات المتقدمة يمكن أن يصف الطبيب أدوية طبية تساعد في السيطرة على المثانة. ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.

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