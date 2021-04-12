رمضان ، طريقة عمل القطايف بأسهل الوصفات وأرخص الأثمان

رمضان ، شهر الخير والبركات .. الذي ينتظره الجميع بفارغ الصبر وينشر البهجة والسعادة بين الشعوب ، وعندما نذكر الشهر الفضيل في تلك المقالة فيجب علينا عزيزي القارئ أن نذكر الحلويات الرمضانية التي تكمل بها معنى الليالي الرمضانية ، وسنبدأ في تلك المقالة بطريقة عمل القطايف الشهيرة الحلوة والحادقة.

طريقة عمل عجينة قطايف رمضان

المقادير بسيطة عزيزي القارئ

ثلاث اكواب من الدقيق ملعقتين كبيرتين من السكر ملعقة كبيرة من البيكينج بودر ملعقة من الخميرة (كبيرة) نصف المعلقة من الملح كوبين ونصف من الماء

في وعاء عميق يتم خلط الدقيق مع السكر خلطا جيدا حتى يتجانس يضاف إلى الخليط السابق البيكينج بودر والملح ويتم تقليب المكونات كلها نضع الماء على الخليط السابق ثم نقلب حتى تتداخل المكونات جميعا ونحصل في النهاية على عجينة سائلة نضع المقلاة على النار ولكن يجب ان يتم تسخينها جيدا مع العلم ان تكون المقلاة من النوع الغير اللاصق “تيفال” وبأستخدام الملعقة نضع اجزاء من العجينة التي صنعناها ونتركها حتى يحمر لونها ولكن من الاسفل فقط نكرر العملية مرة اخرى حتى ننتهي من كمية العجين

نصف كيلو من القطايف سواء المُحضرة مسبقا من قِبلك سيدتي او الجاهزة كوبين من الحليب كوب واحد من الكريمة السائلة اربع ملاعق كبيرة من النشا ثلاث ملاعق كبيرة من السكر كيس فانيليا

نأتي بقدر متوسط الحجم ونضعه على النار ونضع به الحليب ويضاف إليه السكر مع الفانيليا تُقلب المكونات على النار وتستمري في التقليب حتى يتم الحصول على خليط سميك ثم يتم رفعة من على النار حتى يبرد الخليط تماما ثم نحضر القطايف ونقوم بحشوها بالخليط ثم نغلقها من الأطراف جيدا يتم رصها في طبق التقديم وتزين بالفستق وجوز الهند وبالهناء والشفاء سيدتي

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مقادير الوصفة

نصف كيلو من القطايف بندق مجروش جوز الهند والمكسرات والزبيب

طريقة التحضير

في البداية يجب عمل الشربات ومقاديره بسيطة جدا وهي كوبان من السكر وكوب من الماء على النار حتى الغليان ثم يوضع بضع قطرات من عصير الليمون حتى يتماسك القوام

ثم يتم وضع المكسرات داخل القطايف ، ويتم تسخين الزيت وتحمير القطايف حتى تصل للون الذهبي ويتم تسقيتها بالشربات وبالهناء والشفاء ورمضان كريم.