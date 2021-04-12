اعملي على السحور أحلي بطاطس مقلية مقرمشة بدون ما تشرب زيت

من المعروف أن البطاطس من أفضل الأطباق التي يتم تناولها للكبار أو الصغار، فنجد أن الجميع يحبونها وذلك نظراً لطعمها المميز وشكلها اللذيذ، ولكن من أكثر المشكلات التي نواجهها هي أنها تشرب كمية كبيره من الزيت، ففي هذه الحالة تعتبر لها أضرار كثيرة، لذلك يبحث الكثير من السيدات عن أفضل الطرق لإعداد البطاطس بطريقة صحية وسليمة.

طريقة عمل البطاطس بدون ما يمتص الزيت

زاد البحث حول أفضل الطرق لقلي البطاطس بدون أن يشرب زيت، وبذلك تصبح البطاطس صحية يمكننا تقديمها لأطفالنا بأمان، ومن هذه الطرق الأتي: