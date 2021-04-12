اعملي على السحور أحلي بطاطس مقلية مقرمشة بدون ما تشرب زيت

من المعروف أن البطاطس من أفضل الأطباق التي يتم تناولها للكبار أو الصغار، فنجد أن الجميع يحبونها وذلك نظراً لطعمها المميز وشكلها اللذيذ، ولكن من أكثر المشكلات التي نواجهها هي أنها تشرب كمية كبيره من الزيت، ففي هذه الحالة تعتبر لها أضرار كثيرة، لذلك يبحث الكثير من السيدات عن أفضل الطرق لإعداد البطاطس بطريقة صحية وسليمة.طريقة عمل البطاطس بدون ما يمتص الزيت
زاد البحث حول أفضل الطرق لقلي البطاطس بدون أن يشرب زيت، وبذلك تصبح البطاطس صحية يمكننا تقديمها لأطفالنا بأمان، ومن هذه الطرق الأتي:
- نقوم بتحضير البطاطس، ثم نقوم بغسلها جيداً، ونقشرها، ونقطعها الحجم الذي ترغبين فيه.
- نحضر وعاء كبير نضع بداخله كمية مناسبة من الماء والقليل من الملح، ثم نضعة علي النار، ثم نضع البطاطس التي تم تقطعيها.
- نترك الوعاء علي النار حتي الغليان، ثم يتم تركها علي النار لمدة لاتقل عن ثلاثة دقائق.
- نضيف القليل من الخل بحيث لاتقل عن ملعقتين كبيرتين، ثم يتم تركها علي النار حتي تغلي لمدة لا تقل عن دقيقتين.
- يتم إخراج البطاطس من الماء، ثم يتم وضعها علي مصفاة، ونتركها حتي تصفي تماماً من الماء.
- نحضر مقلاة كبيرة ونضع بها كمية وفيرة من الزيت، ثم نضعها علي النار، ونتركها حتي نلاحظ أن الزيت تم تسخينه.
- نضع البطاطس المصفاة في المقلاة، ثم يتم تغطيتها حتي يصبح لونها ذهبي، وذلك حتي تنضج بسرعة ولا تشرب كمية كبيرة من الزيت
- نرفع البطاطس من علي النار علي مصفاة او مناديل ورقة مخصصة للقلي.
- يمكن أن نقوم بقلي البطاطس حتي لا تنضج تماماً، ونتركها في الفريزر حتي نحتاج الي تقديمها، فبذلك لا تشرب زيت بكمية كبيرة، ونلاحظ أنها ذو اللون الذهبي والمذاق المميز والمقرمش.
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من المعروف أن البطاطس من أفضل الأطباق التي يتم تناولها للكبار أو الصغار، فنجد أن الجميع يحبونها وذلك نظراً لطعمها المميز وشكلها اللذيذ، ولكن من أكثر المشكلات التي نواجهها هي أنها تشرب كمية كبيره من الزيت، ففي هذه الحالة تعتبر لها أضرار كثيرة، لذلك يبحث الكثير من السيدات عن أفضل الطرق لإعداد البطاطس بطريقة صحية وسليمة.طريقة عمل البطاطس بدون ما يمتص الزيت
زاد البحث حول أفضل الطرق لقلي البطاطس بدون أن يشرب زيت، وبذلك تصبح البطاطس صحية يمكننا تقديمها لأطفالنا بأمان، ومن هذه الطرق الأتي:
- نقوم بتحضير البطاطس، ثم نقوم بغسلها جيداً، ونقشرها، ونقطعها الحجم الذي ترغبين فيه.
- نحضر وعاء كبير نضع بداخله كمية مناسبة من الماء والقليل من الملح، ثم نضعة علي النار، ثم نضع البطاطس التي تم تقطعيها.
- نترك الوعاء علي النار حتي الغليان، ثم يتم تركها علي النار لمدة لاتقل عن ثلاثة دقائق.
- نضيف القليل من الخل بحيث لاتقل عن ملعقتين كبيرتين، ثم يتم تركها علي النار حتي تغلي لمدة لا تقل عن دقيقتين.
- يتم إخراج البطاطس من الماء، ثم يتم وضعها علي مصفاة، ونتركها حتي تصفي تماماً من الماء.
- نحضر مقلاة كبيرة ونضع بها كمية وفيرة من الزيت، ثم نضعها علي النار، ونتركها حتي نلاحظ أن الزيت تم تسخينه.
- نضع البطاطس المصفاة في المقلاة، ثم يتم تغطيتها حتي يصبح لونها ذهبي، وذلك حتي تنضج بسرعة ولا تشرب كمية كبيرة من الزيت
- نرفع البطاطس من علي النار علي مصفاة او مناديل ورقة مخصصة للقلي.
- يمكن أن نقوم بقلي البطاطس حتي لا تنضج تماماً، ونتركها في الفريزر حتي نحتاج الي تقديمها، فبذلك لا تشرب زيت بكمية كبيرة، ونلاحظ أنها ذو اللون الذهبي والمذاق المميز والمقرمش.
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