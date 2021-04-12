طريقة عمل 15 رغيف عيش للسحور من ثلاث أكواب دقيق وأسرار نجاحه

ساعات قليلة ويبدأ سحور أول أيام شهر رمضان المبارك، ومن أهم تجهيزات السحور التي تقوم بها ست البيت هي عمل عيش ساخن للسحور وأيضا لإفطار رمضان، وهناك العديد من الطرق التي يتفنن بها الطهاة لعمل العيش، ونعرض لكم طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي في خمسة عشر رغيف من ثلاث أكواب دقيق فقط. مكونات عمل عيش ٣ كوب من الدقيق

واحد كوب من اللبن الدافىء

علبة زبادي

٢ معلقه كبيره من اللبن البودر

معلقه كبيره من الزبدة

معلقه كبيره خميره

معلقه كبيره سكر

معلقه صغيره بيكنج بودر

رشه ملح طريقة تحضير 15 رغيف يمكن أن نعجن العيش بأيدينا أو باستخدام العجان، حيث نقوم بإحضار الإناء ونقوم بوضع المكونات الجافة وهي الدقيق ومعه اللبن البودر والملح والسكر والبيكنج بودر والخميرة ونقوم بتقليب المكونات معاً حتي يمتزجا تماماً ثم نبدأ في إضافة ملعقة الزبدة وكوب الزبادي ثم يأتي دور اللبن أو الحليب الدافىء حيث تضع منه تدريجياً بينما نحن نقوم بالعجن بأيدينا ونستمر أكثر من ربع ساعة في عجن هذا الخليط جيدا حتي نتأكد من أن العجين متماسك يمكن استخدام العجان حيث سيتم الإسراع في العجن لتخرج بأفضل صورة وملمس رائع بعد أن انتهت عملية العجن نحضر اناء غويط وندهنه زيت ثم نضع العجينة فيه ونضع عليك غطاء ونضعه في مكان دافىء حتي يختمر جيداُ بعد مرور ساعة أو أكثر نلاحظ أن العجينة اختمرت جيداً وازداد حجمها وبها فقاعات، نبدأ في تقطيع العجينة كور صغيرة مثل حجم البيضة حيث ستعمل هذه الكمية 15 رغيف ثم نغطيها ونتركها عشر دقائق ترتاح نبدأ في فرد العيش بالنشابة لعمل عيش سمكه 3 ملي أو 4 ملي، ونقوم بفرد كل العيش وضعه في الفرن ليستوي، ويمكن تسويته علي البوتاجاز في طاسة مكونات عمل عيشطريقة تحضير 15 رغيف الوسوم

ساعات قليلة ويبدأ سحور أول أيام شهر رمضان المبارك، ومن أهم تجهيزات السحور التي تقوم بها ست البيت هي عمل عيش ساخن للسحور وأيضا لإفطار رمضان، وهناك العديد من الطرق التي يتفنن بها الطهاة لعمل العيش، ونعرض لكم طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي في خمسة عشر رغيف من ثلاث أكواب دقيق فقط. مكونات عمل عيش ٣ كوب من الدقيق

واحد كوب من اللبن الدافىء

علبة زبادي

٢ معلقه كبيره من اللبن البودر

معلقه كبيره من الزبدة

معلقه كبيره خميره

معلقه كبيره سكر

معلقه صغيره بيكنج بودر

رشه ملح طريقة تحضير 15 رغيف يمكن أن نعجن العيش بأيدينا أو باستخدام العجان، حيث نقوم بإحضار الإناء ونقوم بوضع المكونات الجافة وهي الدقيق ومعه اللبن البودر والملح والسكر والبيكنج بودر والخميرة ونقوم بتقليب المكونات معاً حتي يمتزجا تماماً ثم نبدأ في إضافة ملعقة الزبدة وكوب الزبادي ثم يأتي دور اللبن أو الحليب الدافىء حيث تضع منه تدريجياً بينما نحن نقوم بالعجن بأيدينا ونستمر أكثر من ربع ساعة في عجن هذا الخليط جيدا حتي نتأكد من أن العجين متماسك يمكن استخدام العجان حيث سيتم الإسراع في العجن لتخرج بأفضل صورة وملمس رائع بعد أن انتهت عملية العجن نحضر اناء غويط وندهنه زيت ثم نضع العجينة فيه ونضع عليك غطاء ونضعه في مكان دافىء حتي يختمر جيداُ بعد مرور ساعة أو أكثر نلاحظ أن العجينة اختمرت جيداً وازداد حجمها وبها فقاعات، نبدأ في تقطيع العجينة كور صغيرة مثل حجم البيضة حيث ستعمل هذه الكمية 15 رغيف ثم نغطيها ونتركها عشر دقائق ترتاح نبدأ في فرد العيش بالنشابة لعمل عيش سمكه 3 ملي أو 4 ملي، ونقوم بفرد كل العيش وضعه في الفرن ليستوي، ويمكن تسويته علي البوتاجاز في طاسة مكونات عمل عيشطريقة تحضير 15 رغيف

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