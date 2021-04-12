باليد وبدون ماكينة طريقة عمل الزبادي البيتي للسحور في 10 دقائق زي الجاهز

يعد الزبادي من الوجبات الخفيفة التي يمكن تناولها في الفطور او العشاء، وبمناسبة اقتراب شهر رمضان يعد شئ أساسي على السحور، حيث أن هناك البعض لا يتناول سوى الزبادي فقط على السحور، ولذلك ترغب العديد من السيدات في تحضيره في المنزل لضمان خلوه من أي مواد حافظة، وأيضاً يكون أقل تكلفه عن شراءه من الخارج. طريقة عمل الزبادي طريقة عمل الزبادي المكونات ٢لتر من الحليب.

٣ملاعق كبيرة من الزبادي.

الأكواب المناسبة الزبادي.

إناء مناسب للحليب.

صينية لوضع الأموال بداخلها طريقة تحضير الزبادي نقوم بغلي الحليب في إناء مناسب على النار، ولابد من الحرص والوقوف بجانبه لأن اللبن يمكن أن يزيد عن الإناء ويسقط في الأرض، وبعد ذلك يوضع داخل الثلاجة لمدة يوم كامل.

ثم نقوم بإخراجه من الثلاجة وإزالة القشدة التي تتكون على وجه اللبن بعد وضعه يوم كامل داخل الثلاجة .

ثم نضع الحليب مرة ثانية على النار حتى يدفئ، ثم نقوم برفعه من علي النار، ونضع عليه الزبادي مع الاستمرار في التقليب جيدا، حتى لا يتكتل الزبادي وإتمام مع التقليب يتم تجانس المزيج مع بعضه، ويصبح مناسب للصب.

نحضر عدد من الأكواب المناسبة، ونقوم بتقسيم الزبادي وصبه في هذه الأكواب وتوضع الأكواب في صينية وتغطي وتترك في مكان دافئ ومظلم لمدة ٧ساعات.

يمكننا وضع الزبادي في الفرن لأنه مكان دافئ ومظلم، ولكن قبل أن نقوم بوضعه في الفرن لابد أن نقوم بتشغيل الفرن فقط لمدة ٥دقائق وإعادة قفله ثانية من أجل أن يكون دافئ.

نقوم بوضع الزبادي داخل هذا الفرن ومعلقه جيدا وتترك الزبادي لمدة ٧ساعات ثم نقوم بوضعه في الثلاجة أو تناوله، وهذه الطريقة من أسهل الطرق المستخدمة في تجهيز الزبادي بكل سهولة في المنزل. طريقة تحضير الزبادي الوسوم

يعد الزبادي من الوجبات الخفيفة التي يمكن تناولها في الفطور او العشاء، وبمناسبة اقتراب شهر رمضان يعد شئ أساسي على السحور، حيث أن هناك البعض لا يتناول سوى الزبادي فقط على السحور، ولذلك ترغب العديد من السيدات في تحضيره في المنزل لضمان خلوه من أي مواد حافظة، وأيضاً يكون أقل تكلفه عن شراءه من الخارج. طريقة عمل الزبادي طريقة عمل الزبادي المكونات ٢لتر من الحليب.

٣ملاعق كبيرة من الزبادي.

الأكواب المناسبة الزبادي.

إناء مناسب للحليب.

صينية لوضع الأموال بداخلها طريقة تحضير الزبادي نقوم بغلي الحليب في إناء مناسب على النار، ولابد من الحرص والوقوف بجانبه لأن اللبن يمكن أن يزيد عن الإناء ويسقط في الأرض، وبعد ذلك يوضع داخل الثلاجة لمدة يوم كامل.

ثم نقوم بإخراجه من الثلاجة وإزالة القشدة التي تتكون على وجه اللبن بعد وضعه يوم كامل داخل الثلاجة .

ثم نضع الحليب مرة ثانية على النار حتى يدفئ، ثم نقوم برفعه من علي النار، ونضع عليه الزبادي مع الاستمرار في التقليب جيدا، حتى لا يتكتل الزبادي وإتمام مع التقليب يتم تجانس المزيج مع بعضه، ويصبح مناسب للصب.

نحضر عدد من الأكواب المناسبة، ونقوم بتقسيم الزبادي وصبه في هذه الأكواب وتوضع الأكواب في صينية وتغطي وتترك في مكان دافئ ومظلم لمدة ٧ساعات.

يمكننا وضع الزبادي في الفرن لأنه مكان دافئ ومظلم، ولكن قبل أن نقوم بوضعه في الفرن لابد أن نقوم بتشغيل الفرن فقط لمدة ٥دقائق وإعادة قفله ثانية من أجل أن يكون دافئ.

نقوم بوضع الزبادي داخل هذا الفرن ومعلقه جيدا وتترك الزبادي لمدة ٧ساعات ثم نقوم بوضعه في الثلاجة أو تناوله، وهذه الطريقة من أسهل الطرق المستخدمة في تجهيز الزبادي بكل سهولة في المنزل. طريقة تحضير الزبادي

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