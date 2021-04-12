تحدي عمل أحلي بسبوسة بالقشطة في البيت زي محلات الحلويات المشهورة

أشتهرت البسبوسة بشكل كبير في العديد من البلدان، حيث أنها يتم عملها كثيراً بالأخص في شهر رمضان، فهي من الحلويات الشهية واللذيذة التي يفضل تناولها عدد كبير من الأشخاص، فهناك طرق مختلفة ومتنوعة لإعداد البسبوسة بالقشطة سوف نعرض لكم أحلي طريقة عمل للبسبوسة في المنزل أسفل هذا المقال. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة طريقة عمل البسبوسة بالقشطة مكونات البسبوسة: عدد 2 كوب من السميد.

عدد 1 كوب من الزبادي.

عدد ½ كوب من السمنة.

عدد 2 ملعقة من العسل الأبيض.

عدد 1 ملعقة من البيكنج بودر.

مكسرات حسب الرغبة.

قشطة. مكونات الشربات عدد 1 و ½ كوب من السكر.

عدد 1 و ½ كوب من الماء.

عدد 1 ملعقة من السمنة.

عدد ½ ليمونة، يتم عصرها. طريقة تحضير الشربات نحضر وعاء ونضع به الماء، والسكر، ونترك الوعاء علي النار حتي الغليان.

نضع الليمون علي خليط السكر والماء، ويترك قليلاً علي النار حتي الغليان.

نضيف ملعقه من السمنه علي الشربات قبل أن يتم وضعه علي البسبوسه. طريقه تحضير البسبوسة بالقشطة نحضر وعاء كبير، ونضع به كلا من السميد، والسمنة، ونخلطهم بهدوء شديد، وذلك حتي نلاحظ بث كمية السمنة داخل السميد.

نضيف علي الخليط السابق الزبادي، ثم يتم خلط المكونات جيداً مع بعضها البعض.

نقوم بإضافة البيكنج بودر، والسكر، والعسل، ثم يتم خلط المكونات مع اخري، وذلك حتي نلاحظ تجانس المكونات مع بعضها.

نجهز صينية مدهونة بالقليل من السمنة، ثم نضع خليط البسبوسة عليها.

نضع صينية البسبوسة داخل فرن ساخن ودرجة حرارتها متوسطة، ثم يتم تركه لمدة 30 دقيقة تقريباً، وحتي يصبح لون البسبوسة ذهبي.

نصب الشربات الساخن علي البسبوسة بمجرد خروجها من الفرن، ثم يتم تركها حتي تبرد تماماً، ثم يتم تزيينها بالقشطة، والمكسرات حسب الرغبة. مكونات الشرباتطريقة تحضير الشرباتطريقه تحضير البسبوسة بالقشطة الوسوم

أشتهرت البسبوسة بشكل كبير في العديد من البلدان، حيث أنها يتم عملها كثيراً بالأخص في شهر رمضان، فهي من الحلويات الشهية واللذيذة التي يفضل تناولها عدد كبير من الأشخاص، فهناك طرق مختلفة ومتنوعة لإعداد البسبوسة بالقشطة سوف نعرض لكم أحلي طريقة عمل للبسبوسة في المنزل أسفل هذا المقال. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة طريقة عمل البسبوسة بالقشطة مكونات البسبوسة: عدد 2 كوب من السميد.

عدد 1 كوب من الزبادي.

عدد ½ كوب من السمنة.

عدد 2 ملعقة من العسل الأبيض.

عدد 1 ملعقة من البيكنج بودر.

مكسرات حسب الرغبة.

قشطة. مكونات الشربات عدد 1 و ½ كوب من السكر.

عدد 1 و ½ كوب من الماء.

عدد 1 ملعقة من السمنة.

عدد ½ ليمونة، يتم عصرها. طريقة تحضير الشربات نحضر وعاء ونضع به الماء، والسكر، ونترك الوعاء علي النار حتي الغليان.

نضع الليمون علي خليط السكر والماء، ويترك قليلاً علي النار حتي الغليان.

نضيف ملعقه من السمنه علي الشربات قبل أن يتم وضعه علي البسبوسه. طريقه تحضير البسبوسة بالقشطة نحضر وعاء كبير، ونضع به كلا من السميد، والسمنة، ونخلطهم بهدوء شديد، وذلك حتي نلاحظ بث كمية السمنة داخل السميد.

نضيف علي الخليط السابق الزبادي، ثم يتم خلط المكونات جيداً مع بعضها البعض.

نقوم بإضافة البيكنج بودر، والسكر، والعسل، ثم يتم خلط المكونات مع اخري، وذلك حتي نلاحظ تجانس المكونات مع بعضها.

نجهز صينية مدهونة بالقليل من السمنة، ثم نضع خليط البسبوسة عليها.

نضع صينية البسبوسة داخل فرن ساخن ودرجة حرارتها متوسطة، ثم يتم تركه لمدة 30 دقيقة تقريباً، وحتي يصبح لون البسبوسة ذهبي.

نصب الشربات الساخن علي البسبوسة بمجرد خروجها من الفرن، ثم يتم تركها حتي تبرد تماماً، ثم يتم تزيينها بالقشطة، والمكسرات حسب الرغبة. مكونات الشرباتطريقة تحضير الشرباتطريقه تحضير البسبوسة بالقشطة

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