أسرع طريقة لعمل مخلل الجزر في البيت ليكون جاهز في يوم واحد فقط

يعتبر مخلل الجزر من أشهر أنواع المخلل التي يجب تواجدها على السفرة بجانب العديد من الأطعمة والأطباق الرئيسية لأنه يضيف مذاق خاص للأطعمة ويساعد على فتح الشهية أيضاً، والمخلل من أهم الأطباق التي لا يمكن الاستغناء عنها، ويوجد أنواع أخرى مثل الخيار والقرنبيط والليمون والشطة واللفت والزيتون، وغيرها من الأنواع الأخرى، ولكن يظل الجزر المخلل هو أكثر الأنواع التي يحبها الجميع ويفضلون تناولها، وسوف نقدم لكم في هذا المقال أسرع طريقة تحضيره في البيت وتجهيزه في يوم واحد فقط للتناول.

مكونات عمل مخلل الجزر

نحتاج في هذه الوصفة إلى بعض المكونات البسيطة، وهي ما يلي:

نصف كيلو جرام من الجزر.

5 فصوص من الثوم.

ملعقة ملح متوسطة الحجم.

3 ملعقة كبيرة الحجم من الخل.

كمية مناسبة من ورق العنب.

كوب واحد من الماء.

أولاً نقوم بغسل الجزر بشكل جيد، وبعد ذلك نقوم بتقشيره، ثم نقطعه إلى الشكل المرغوب به سواء كان دوائر أو أصابع.

وبعد ذلك نقوم بترصيص الجزر في برطمان من الزجاج.

في بولة صغيرة نقوم بخلط كلاً من الماء والخل والملح بشكل جيد.

نقوم بتقشير فصوص الثوم ونضعها مع الجزر في البرطمان.

نقوم بإضافة المحلول المخلوط من الماء والخل والملح على الجزر والثوم في البرطمان بحيث يغطيه كله بشكل جيد.

بعد ذلك نقوم بوضع أوراق العنب على الجزر من الأعلى لكي يغلق البرطمان بشكل جيد ويمنع دخول الهواء.

نقوم بغلق البرطمان بشكل محكم ونتركه في الثلاجة حتى يستوي ويصبح جاهز للتناول.

للحصول على طعم لذيذ يمكنكم إضافة ملعقة واحدة من الخردل إلى البرطمان، ولكن يجب العلم أن هذه الخطوة تزيد من مدة تسويته.

طريقة تحضير مخلل الجزر خطوة بخطوة