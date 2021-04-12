زبادي لذيذ لسحور رمضان اعملي احلي زبادي في المنزل بدون ماكينة واحسن من الجاهز

يعتبر الزبادي من اكثر العناصر الغذائية التي تفيد الصحة فهو من الأطعمة الضرورية التي لا يمكن الغني عنها في كل بيت، كما يعشقها الأطفال كثيراً فهم يتناولوها بكثرة، بالإضافة إلي استخدامها في بعض الأكلات كشيش الطاووق والشاروما وأيضاً جميع الحلويات، نظراً لاحتوائها على البكتريا النافعة، والتي تعمل على التخلص من الأمراض، كما تحافظ على المعدة والامعاء بالإضافة الى انها تساعد في حماية العظام وتعزز من المناعة في الجسم، ولتناول الزبادي فوائد عديدة منها فقدان الوزن فهي تعمل بشكل كبير على خسارة الوزن للأشخاص الذين يعانون من السمنة، وليس هذا فقط بل انه من الأطعمة الأساسية في شهر رمضان حيث يتم تناوله في السحور، لكي يخفف من الشعور بالعطش، وترغب بعض السيدات في طريقة تحضيره في المنزل بدلا من شراؤه من المحلات، ولكن تختلف طريقة عمله من موقع إلي اخر، ومن خلال موقعنا سوف نضع لكم أحلي طريقة لعمل الزبادي البيتي، جدير بالذكر أنه من أسهل وأسرع الأطعمة التي يمكن أن تقومي بتحضيرها في المنزل بمكونات متوفرة وغير مكلفة.مكونات عمل الزبادي البيتي
- 2 لتر حليب.
- 3 ملاعق كبيرة من الزبادي
- اولا نضع الحليب في وعاء عميق على النار ونتركه حتي الغليان.
- ومن ثم نرفعه ونتركه جانباً حتى يصبح دافئا.
- بعد أن نتركها حتي تبرد نضع ملاعق الزبادي على الحليب ونقلبهم بشكل جيد.
- بعد ذلك نحضر أكواب صغيرة مثل علبة الزبادي الجاهزة.
- يتم وضع الزبادي في تلك الأكواب الصغيرة ثم نتركها في مكان دافئ ومظلم لمدة تتراوح الى سبع ساعات.
- كما يمكن أن نقوم بتشغيل الميكروويف لمدة 5 دقائق ثم نطفئها، ونضع فيها أكواب الزبادي لمدة 7 ساعات.
- بهذه الكمية تكفي 10 أفراد أو أكثر.
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يعتبر الزبادي من اكثر العناصر الغذائية التي تفيد الصحة فهو من الأطعمة الضرورية التي لا يمكن الغني عنها في كل بيت، كما يعشقها الأطفال كثيراً فهم يتناولوها بكثرة، بالإضافة إلي استخدامها في بعض الأكلات كشيش الطاووق والشاروما وأيضاً جميع الحلويات، نظراً لاحتوائها على البكتريا النافعة، والتي تعمل على التخلص من الأمراض، كما تحافظ على المعدة والامعاء بالإضافة الى انها تساعد في حماية العظام وتعزز من المناعة في الجسم، ولتناول الزبادي فوائد عديدة منها فقدان الوزن فهي تعمل بشكل كبير على خسارة الوزن للأشخاص الذين يعانون من السمنة، وليس هذا فقط بل انه من الأطعمة الأساسية في شهر رمضان حيث يتم تناوله في السحور، لكي يخفف من الشعور بالعطش، وترغب بعض السيدات في طريقة تحضيره في المنزل بدلا من شراؤه من المحلات، ولكن تختلف طريقة عمله من موقع إلي اخر، ومن خلال موقعنا سوف نضع لكم أحلي طريقة لعمل الزبادي البيتي، جدير بالذكر أنه من أسهل وأسرع الأطعمة التي يمكن أن تقومي بتحضيرها في المنزل بمكونات متوفرة وغير مكلفة.مكونات عمل الزبادي البيتي
- 2 لتر حليب.
- 3 ملاعق كبيرة من الزبادي
- اولا نضع الحليب في وعاء عميق على النار ونتركه حتي الغليان.
- ومن ثم نرفعه ونتركه جانباً حتى يصبح دافئا.
- بعد أن نتركها حتي تبرد نضع ملاعق الزبادي على الحليب ونقلبهم بشكل جيد.
- بعد ذلك نحضر أكواب صغيرة مثل علبة الزبادي الجاهزة.
- يتم وضع الزبادي في تلك الأكواب الصغيرة ثم نتركها في مكان دافئ ومظلم لمدة تتراوح الى سبع ساعات.
- كما يمكن أن نقوم بتشغيل الميكروويف لمدة 5 دقائق ثم نطفئها، ونضع فيها أكواب الزبادي لمدة 7 ساعات.
- بهذه الكمية تكفي 10 أفراد أو أكثر.
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