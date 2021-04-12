كريم منزلي هائل لتبييض البشرة ومكافحة التجاعيد لوجه أبيض وأملس مثل الثلج، تعتبر ماسكات وكريمات البشرة التي تعتمد على البرتقال بشكل أساسي من أهم طرق العناية بالبشرة، حيث يساعد بشكل كبير في التخلص من مشاكل البشرة المتعددة سواء كنتِ من أصحاب البشرة الدهنية أو البشرة الجافة، كما يعمل على تفتيح البشرة بسرعة شديدة والتخلص من خلايا البشرة الميتة، حيث أن البرتقال يحتوي على نسبة عالية جداً من فيتامين سي وأيضاً بعض المواد المضادة للأكسدة، لذلك فهو سريع المفعول في تبييض البشرة السمراء ومكافحة التجاعيد، كما يخلص الوجه من بثور حب الشباب ويزيل البقع الداكنة تماماً مع الاستمرار في الاستعمال.

كريم البرتقال لتفتيح البشرة بسرعة

لتحضير كريم البرتقال الهائل لتبييض البشرة ومكافحة التجاعيد يتم تجهيز قشور البرتقال المجففة، ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي، ملعقة كبيرة من نشاء الذرة، ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض، ملعقتين كبيرتين من عصير البرتقال. بعد أن يتم تحضير قشور البرتقال المجففة يتم تقطيعها إلى قطع صغيرة ثم يتم طحنها حتى يتم الحصول على مسحوق بودرة، ثم يتم تحضير وعاء وفيه يتم إضافة مقدار ملعقتين كبيرتين من مطحون قشور البرتقال المجففة، مقدار الزبادي الطبيعي، نشاء الذرة، عصير الليمون وأيضاً مقدار عصير البرتقال ثم يتم خلط المكونات جيداً حتى يتم الحصول على قوام كريمي.

بعد الانتهاء من تحضير كريم البرتقال يتم وضع طبقة سميكة منه على بشرة نظيفة ثم يترك لمدة 20 دقيقة أو حتى يجف تماماً، ثم يتم غسل الوجه جيداً بالماء الدافئ ثم يغسل مرة أخرى بالماء البارد، بعدها يتم ترطيب الوجه بالزيت المفضل لديك وأنصحك باستعمال زيت اللوز الحلو أو زيت الزيتون، يتم استخدام هذا الماسك ثلاثة مرات في الأسبوع لبشرة شابة ناصعة البيضاء خالية من العيوب.

وصفة أخرى لتفتيح البشرة أيضاً وإزالة تجاعيد الوجه

يتم إحضار قطعة من الصبار الطازج من العطار وتترك في مصفاة تحت الماء لمدة 10 دقائق؛ حتى يتم إزالة المادة الصفراء الناتجة منها، بعد ذلك يتم غسل الصبار جيداً وباستخدام سكين يتم إزالة الشوك الموجود بالجوانب، وباستخدام مبشرة يدوية يتم تقشير قطعة الصبار ثم باستخدام ملعقة يتم الحصول على الجل، ثم عن طريق خلاط كهربائي يتم ضرب جل الصبار جيداً حتى يتم الحصول على سائل رغوي، ثم يتم إضافة القليل من أي زيت عطري مفضل لديك إما زيت الورد أو زيت اللافندر، ثم يطبق المزيج على البشرة قبل النوم يومياً ويغسل الوجه في الصباح.