جربي ألذ طريقة كنافة رمضانية وحضريها لأسرتك في أول يوم رمضان

يعتبر طبق الحلويات من أهم الأطباق التي تحرص كل أم على تحضيرها يومياً في شهر رمضان لأسرتها، فالحلويات الشرقية من أهم الأشياء التي تقدم في رمضان، ومن أشهر أنواع الحلويات هي الكنافة والبسبوسة والقطايف والجلاش، وغيرها من الحلويات الأخرى، وسوف نقدم لحضراتكم في هذا المقال طريقة عمل كنافة رمضانية لذيذة بكل سهولة وبدون تكاليف كثيرة بدلاً من شرائها جاهزة.

مكونات عمل الكنافة

نحتاج إلى هذه المكونات في وصفتنا، وهي:

كيلو جرام من عجينة الكنافة.

كوب كبير الحجم سمنة.

ربع كوب من السكر الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من مسحوق القرفة الناعمة.

مكسرات حسب الرغبة.

للشربات:

2 كوب من السكر.

كوب واحد من الماء.

عصير ثمرة واحدة من الليمون.

أولاً نقوم بتجهيز صينية الفرن وندهنها بالقليل من السمنة، ونقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية.

في وعاء عميق وواسع نقوم بوضع عجينة الكنافة وندهنها بالسمنة.

بعد ذلك نقوم بتقسيم الكنافة إلى قسمين.

نقوم بوضع القسم الأول من الكنافة في صينية الفرن المدهونة بالسمنة، ونكبسها جيداً.

نضع الحشو عليها بعد ذلك، وهو المكسرات ويمكن استخدام حشوات أخرى مثل القشطة.

ثم نقوم بوضع الجزء الثاني من الكنافة والمدهون أيضاً بالسمنة فوق الحشو.

ونقوم بكبسها بشكل جيد.

ندخل صينية الكنافة إلى الفرن الساخن من قبل.

نتركها لمدة نصف ساعة حتى تستوي جيداً ويصبح لونها ذهبي.

بعد ذلك نخرجها من الفرن، ونصب عليها الشربات وهي ساخنة لكي يتوزع وتتشربه بشكل جيد.

نحضر الشربات من خلال وضع الماء والسكر في وعاء على النار ونتركهم حتى يصلوا إلى مرحلة الغليان.

ثم نقوم بإضافة عصير الليمون ونتركه على النار قليلاً ثم نرفعه من على النار.

طريقة تحضير كنافة رمضان بالخطوات