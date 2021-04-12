طريقة عمل الكنافة الرمضانية اللذيذة زي المحلات بطعم يجنن وخطوات سهلة

طريقة عمل الكنافة الرمضانية، الكنافة من الحلويات اللذيذة الطعم التي ارتبطت بشهر رمضان المبارك حيث يتم تحضيرها في أغلب الدول العربية طوال شهر رمضان، والكنافة من الحلويات التي يتم تحضيرها بأكثر من طريقة، ومن أشهر طرق تحضير الكنافة هي تحضيرها محشوة بالقشطة، وهنا نقدم لكم طريقة سهلة لعملها في المنزل. طريقة عمل الكنافة الرمضانية اللذيذة طريقة عمل الكنافة الرمضانية اللذيذة طريقة سهلة لعمل الكنافة بالقشطة المكونات نصف كيلو من الكنافة.

كوب كبير من الزبدة.

ربع كوب من السكر الأبيض الناعم.

ربع كوب من الحليب البودرة.

ربع كوب من النشا.

نصف كوب من الماء.

علبة من القشطة. مكونات القطر كوبان من الماء.

كوب ونصف من السكر.

عصير حبة متوسطة من الليمون. طريقة سهلة لعمل الكنافة بالقشطة في البداية يجب تحضير القطر أولاً لتركه يبرد أثناء تحضير الكنافة.

يتم رفع السكر والماء على النار وعندما يبدأ الخليط بالغليان يتم إضافة عصير الليمون.

يتم رفع السكر والماء على النار وعندما يبدأ الخليط بالغليان يتم إضافة عصير الليمون. نترك القطر يغلي على نار هادئة لمدة لا تقل عن عشر دقائق، وبعدها نرفعه من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد.

نذيب الزبدة على نار متوسطة، وبعد ذلك نقوم بتفتيت الكنافة جيداً ونضيف لها الزبدة ونتأكد من تغطية الزبدة لجميع أجزاء الكنافة.

في قدر متوسط نضع الماء والنشا والحليب البودرة والسكر ونقلب جيداً، وبعد ذلك نرفع الخليط على النار ونقلب حتى يسخن قوام الخليط السابق وبعدها نضيف القشطة ونعيد التقليب، ثم نرفع الخليط من على النار ونتركه يبرد قليلاً.

نفتح الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، وبعدها نحضر صينية مناسبة وندهنها ببعض من الزبدة.

نضع نصف كمية الكنافة في قاع الصينية، بحيث تغطي الكنافة كل القاع.

نوزع خليط القشطة فوق الكنافة ثم نضع بقية الكنافة فوق القشطة حتى تغطيها تماماً.

نوزع خليط القشطة فوق الكنافة ثم نضع بقية الكنافة فوق القشطة حتى تغطيها تماماً. ندخل الصينية في الفرن ونتركها حتى تكتسب اللون الذهبي، ثم نخرجها ونوزع عليها القطر البارد فوراً. كيفية تحضير الكنافة الملفوفة طريقة سهلة لعمل الكنافة بالقشطةكيفية تحضير الكنافة الملفوفة يمكن عمل الكنافة المحشوة بالقشطة بشكل أخر، ومن الأشكال المشهورة شكل الكورنر، حيث يتم لف الكنافة على الكورنر، وبعدها نقوم بمسح الكنافة ببعض من السمنة أو الزبدة السائلة، وبعدها ندخل الكنافة الفرن ونتركها حتى تكتسب اللون الذهبي ثم نخرجها ونتركها تبرد قليلاً، وبعدها نخرج الكنافة من الكورنر بحذر ثم نوزع عليها القطر، وبعد ذلك يتم وضع خليط القشطة الذي تم تحضيره فالوصفة السابقة في كيس حلواني، ثم نقوم بحشو كل كورنر بالقشطة ثم نزينها ببعض من الفستق المجروش. الوسوم

طريقة عمل الكنافة الرمضانية، الكنافة من الحلويات اللذيذة الطعم التي ارتبطت بشهر رمضان المبارك حيث يتم تحضيرها في أغلب الدول العربية طوال شهر رمضان، والكنافة من الحلويات التي يتم تحضيرها بأكثر من طريقة، ومن أشهر طرق تحضير الكنافة هي تحضيرها محشوة بالقشطة، وهنا نقدم لكم طريقة سهلة لعملها في المنزل. طريقة عمل الكنافة الرمضانية اللذيذة طريقة عمل الكنافة الرمضانية اللذيذة طريقة سهلة لعمل الكنافة بالقشطة المكونات نصف كيلو من الكنافة.

كوب كبير من الزبدة.

ربع كوب من السكر الأبيض الناعم.

ربع كوب من الحليب البودرة.

ربع كوب من النشا.

نصف كوب من الماء.

علبة من القشطة. مكونات القطر كوبان من الماء.

كوب ونصف من السكر.

عصير حبة متوسطة من الليمون. طريقة سهلة لعمل الكنافة بالقشطة في البداية يجب تحضير القطر أولاً لتركه يبرد أثناء تحضير الكنافة.

يتم رفع السكر والماء على النار وعندما يبدأ الخليط بالغليان يتم إضافة عصير الليمون.

يتم رفع السكر والماء على النار وعندما يبدأ الخليط بالغليان يتم إضافة عصير الليمون. نترك القطر يغلي على نار هادئة لمدة لا تقل عن عشر دقائق، وبعدها نرفعه من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد.

نذيب الزبدة على نار متوسطة، وبعد ذلك نقوم بتفتيت الكنافة جيداً ونضيف لها الزبدة ونتأكد من تغطية الزبدة لجميع أجزاء الكنافة.

في قدر متوسط نضع الماء والنشا والحليب البودرة والسكر ونقلب جيداً، وبعد ذلك نرفع الخليط على النار ونقلب حتى يسخن قوام الخليط السابق وبعدها نضيف القشطة ونعيد التقليب، ثم نرفع الخليط من على النار ونتركه يبرد قليلاً.

نفتح الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، وبعدها نحضر صينية مناسبة وندهنها ببعض من الزبدة.

نضع نصف كمية الكنافة في قاع الصينية، بحيث تغطي الكنافة كل القاع.

نوزع خليط القشطة فوق الكنافة ثم نضع بقية الكنافة فوق القشطة حتى تغطيها تماماً.

نوزع خليط القشطة فوق الكنافة ثم نضع بقية الكنافة فوق القشطة حتى تغطيها تماماً. ندخل الصينية في الفرن ونتركها حتى تكتسب اللون الذهبي، ثم نخرجها ونوزع عليها القطر البارد فوراً. كيفية تحضير الكنافة الملفوفة طريقة سهلة لعمل الكنافة بالقشطةكيفية تحضير الكنافة الملفوفة يمكن عمل الكنافة المحشوة بالقشطة بشكل أخر، ومن الأشكال المشهورة شكل الكورنر، حيث يتم لف الكنافة على الكورنر، وبعدها نقوم بمسح الكنافة ببعض من السمنة أو الزبدة السائلة، وبعدها ندخل الكنافة الفرن ونتركها حتى تكتسب اللون الذهبي ثم نخرجها ونتركها تبرد قليلاً، وبعدها نخرج الكنافة من الكورنر بحذر ثم نوزع عليها القطر، وبعد ذلك يتم وضع خليط القشطة الذي تم تحضيره فالوصفة السابقة في كيس حلواني، ثم نقوم بحشو كل كورنر بالقشطة ثم نزينها ببعض من الفستق المجروش.

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