اقوي كريم أساس لتفتيح البشرة وتوحيد لونها من صنع يديكي طبيعي 100%

اقوي كريم أساس، كريم الأساس المنزلي هو الحل الأمثل لكل فتاة تحب وضع المكياج كل يوم، لأن كريمات الأساس التي يتم بيعها في المحلات التجارية مهما كانت غالية الثمن، فإن لها تأثير سيئ على البشرة، فقد يعمل علي ظهور الحبوب والبقع الداكنة في الوجه، كذلك يعمل كريم الأساس علي جفاف شديد في البشرة، ولأنه من الصعب الاستغناء عن كريم الأساس أثناء وضع المكياج، وهذا لأنه هو العامل الأساسي في نجاح المكياج، لأنه يعمل علي تغطية أي عيوب موجودة في البشرة ويعمل علي توحيد لونها، حيث أن صنع كريم أساس طبيعي في المنزل هو الحل الأمثل، ويمكن صنعه بأكثر من طريقة ومن مواد طبيعية وموجودة في كل منزل.

اقوي كريم أساس لتفتيح البشرة وتوحيد لونها

الطريقة الأولى

نحتاج في هذه الطريقة إلى المكونات التالية:

ربع كوب من النشا.

ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا.

ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

كبسولة من زيت فيتامين e.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة البودرة.

طريقة تحضير كريم الأساس في المنزل

لتحضير كريم الأساس نقوم بخلط النشا والكاكاو والقرفة وبعد ذلك نضيف الزيت ومحتوى الكبسولة ونعيد الخلط، وفي حالة عدم الحصول على خليط كريمي نقوم بإضافة ملعقة صغيرة أو أكثر من زيت الجوجوبا، وبعد الانتهاء من تحضير الكريم نقوم بتجربته على البشرة للتأكد من الحصول على اللون المناسب.

ويمكن تفتيح اللون عن طريق إضافة ملعقة صغيرة من النشا، كما يمكن الحصول على لون أغمق بإضافة ملعقة صغيرة من الكاكاو، وللعلم فإن هذا الكريم يوضع في علبة نظيفة ومعقمة ومحكمة الإغلاق، ويتم حفظه في الثلاجة لحين الرغبة في استخدامه، ويفضل استخدامه خلال مدة لا تزيد عن شهر أو ست أسابيع.

نصف كوب من زبدة الشيا.

ملعقة صغيرة من القرفة البودرة.

ملعقة صغيرة من الكاكاو البودرة.

ملعقة كبيرة من أي كريم مرطب.

افضل انواع كريم اساس خافي العيوب

لتحضير كريم الأساس نقوم بخلط جميع المكونات السابقة معا، ولكن يجب القيام بتذويب زبدة الشيا أولا حتى يسهل خلطها مع باقي المكونات، وبعد ذلك نضع كريم الأساس في علبة معقمة ومحكمة الإغلاق ونستخدمه لمدة لا تزيد عن شهرين.