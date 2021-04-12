طريقة عمل الفول المدمس السوري بنفس الطعم الأصلي للمحلات

طريقة عمل الفول المدمس السوري بالطريقة الأصلية الصحيحة وبنفس طعم المحلات السورية، الغول المدمس هو طبق رئيسي لوجبات الفطور الصباحية طوال العام وفي أطباق السحور في شهر رمضان المبارك، في الدول العربية يعد الفول من أساسيات المنزل خاصة في مصر وسوريا، يتميز الفول المدمس على الطريقة السورية بمذاق رائع ولذيذ ويمكن تحضيره بكل سهولة في المنزل، الآن في هذا المقال من “ثقفني” نقدم لكم طريقة تدميس الفول على الطريقة السورية الأصلية، جربيها اليوم في مطبخك لطعم ومذاق جديد ومختلف كلياً. مقادير الفول المدمس السوري 300 جرام من الفول الجاف.

100 جرام من الحمص.

حبتين طماطم مفرومة ناعماً.

100 مل من زيت الزيتون.

3 فصوص ثوم مفروم.

باقة من البقدونس الأخضر المفروم.

عصير ليمونتين.

ملح حسب المذاق.

ربع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم. طريقة عمل الفول المدمس السوري ننقع الفول والحمص في ضعف كميته من الماء الدافئ لمدة 24 ساعة مع تغيير الماء مرة كل 6 أو 8 ساعات.

نصفي الفول ثم نغسله ونرفعه مع الحمص في قدر على النار مع لترين من الماء، يمكن وضعه في قدر ضغط أو قدر عادي حسب الرغبة.

نترك الماء حتى يغلي ثم نضع بيكربونات الصوديوم ونهدئ النار إلى أقصى درجة ونترك الفول لمدة ساعة إلى ساعة ونصف بالقدر العادي، نصف ساعة بقدر الضغط.

نصفي حبات الفول من الماء ثم نضع في طبق التقديم.

نخلط الطماطم المفرومة مع البقدونس والثوم المفروم والملح وعصير الليمون ثم نضيفهم على الفول ونقلبهم.

نضيف مقدار نصف كوب أو 100 مل من زيت الزيتون نقلب جزء منهم ثم نضع الجزء الآخر على وجه طبق التقديم.

نقدم الفول مع الفلافل السوري والسلطات والخبز وأي إضافات أخرى كطبق رئيسي في الفطور الصباحي أو سحور شهر رمضان المبارك. مقادير الفول المدمس السوريطريقة عمل الفول المدمس السوري الوسوم

طريقة عمل الفول المدمس السوري بالطريقة الأصلية الصحيحة وبنفس طعم المحلات السورية، الغول المدمس هو طبق رئيسي لوجبات الفطور الصباحية طوال العام وفي أطباق السحور في شهر رمضان المبارك، في الدول العربية يعد الفول من أساسيات المنزل خاصة في مصر وسوريا، يتميز الفول المدمس على الطريقة السورية بمذاق رائع ولذيذ ويمكن تحضيره بكل سهولة في المنزل، الآن في هذا المقال من “ثقفني” نقدم لكم طريقة تدميس الفول على الطريقة السورية الأصلية، جربيها اليوم في مطبخك لطعم ومذاق جديد ومختلف كلياً. مقادير الفول المدمس السوري 300 جرام من الفول الجاف.

100 جرام من الحمص.

حبتين طماطم مفرومة ناعماً.

100 مل من زيت الزيتون.

3 فصوص ثوم مفروم.

باقة من البقدونس الأخضر المفروم.

عصير ليمونتين.

ملح حسب المذاق.

ربع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم. طريقة عمل الفول المدمس السوري ننقع الفول والحمص في ضعف كميته من الماء الدافئ لمدة 24 ساعة مع تغيير الماء مرة كل 6 أو 8 ساعات.

نصفي الفول ثم نغسله ونرفعه مع الحمص في قدر على النار مع لترين من الماء، يمكن وضعه في قدر ضغط أو قدر عادي حسب الرغبة.

نترك الماء حتى يغلي ثم نضع بيكربونات الصوديوم ونهدئ النار إلى أقصى درجة ونترك الفول لمدة ساعة إلى ساعة ونصف بالقدر العادي، نصف ساعة بقدر الضغط.

نصفي حبات الفول من الماء ثم نضع في طبق التقديم.

نخلط الطماطم المفرومة مع البقدونس والثوم المفروم والملح وعصير الليمون ثم نضيفهم على الفول ونقلبهم.

نضيف مقدار نصف كوب أو 100 مل من زيت الزيتون نقلب جزء منهم ثم نضع الجزء الآخر على وجه طبق التقديم.

نقدم الفول مع الفلافل السوري والسلطات والخبز وأي إضافات أخرى كطبق رئيسي في الفطور الصباحي أو سحور شهر رمضان المبارك. مقادير الفول المدمس السوريطريقة عمل الفول المدمس السوري

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