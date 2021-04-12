وصفة تصنيع الزبادي في البيت لسحور متألق في شهر رمضان

يعتبر الزبادي هو بطل السفرة في سحور شهر رمضان الكريم، لأنه يحمي الجسم من العطش، ونظراً لاقتراب الشهر المبارك، نقدم لكم طريقة عمل الزبادي في البيت بوصفة سهلة وبسيطة للغاية لا تحتاج إلى العديد من المكونات، ولا تتطلب المزيد من الوقت أو المجهود لإعدادها، كما أنها تعتبر مفيدة للغاية للجسم، ومضمون أكثر من العبوات المباعة في المحلات التجارية التي تحتوي على المواد الحافظة، ويتم تصنيع أغلبها من الحليب المجفف. طريقة عمل الزبادي في البيت طريقة عمل الزبادي في البيت المكونات 2 لتر من الحليب الطازج.

1/2 كوب من الزبادي الجاهز. طريقة التحضير نقوم بوضع الحليب في قدر على النار وتسخينه حتى يصبح دافيء، والاستمرار في التقليب حتى لا يلتصق. نتركه جانباً حتى يهدأ قليلاً ونصبح قادرين على تحمل درجة حرارته. الاستمرار في تقليب الحليب بين الحين والآخر لمنع تكون طبقة أعلاه. نقوم بإضافة الزبادي الجاهز إلى نصف كوب من الحليب لضمان اندماجه جيداً معه. بعدها نضيف المزيج إلى الحليب في الإناء الكبير. تلك الخطوة هامة لمنع وجود أي تكتلات من الزبادي وعدم ذوبانها في الحليب. يتم توزيعه على أكواب التقديم. توضع الأكواب في حمام مائي دافئ وتحفظ في مكان مغلق مغطاه بفوطة نظيفة. يترك الزبادي طوال الليل وفي الصباح يصبح جاهز تماماً لتقديم. من الممكن الاحتفاظ به في الثلاجة مدة تصل إلى أسبوعين. يرجى الاحتفاظ بنصف كوب من الزبادي المحضر في المنزل لاستخدامه في التخمير بالمرات القادمة. فوائد الزبادي يحمي الزبادي الجسم من الجفاف ويحافظ على رطوبته ويمنعه من العطش.

يعمل الزبادي على التطهير من الجراثيم والبكتريا لاحتوائه على مضادات الفطريات والبكتريا.

يساعد في الحد من الإصابة بالشيخوخة وعلامات التقدم في العمر.

يكسب البشرة النضارة والرطوبة والحيوية. فوائد الزبادي الوسوم

يعتبر الزبادي هو بطل السفرة في سحور شهر رمضان الكريم، لأنه يحمي الجسم من العطش، ونظراً لاقتراب الشهر المبارك، نقدم لكم طريقة عمل الزبادي في البيت بوصفة سهلة وبسيطة للغاية لا تحتاج إلى العديد من المكونات، ولا تتطلب المزيد من الوقت أو المجهود لإعدادها، كما أنها تعتبر مفيدة للغاية للجسم، ومضمون أكثر من العبوات المباعة في المحلات التجارية التي تحتوي على المواد الحافظة، ويتم تصنيع أغلبها من الحليب المجفف. طريقة عمل الزبادي في البيت طريقة عمل الزبادي في البيت المكونات 2 لتر من الحليب الطازج.

1/2 كوب من الزبادي الجاهز. طريقة التحضير نقوم بوضع الحليب في قدر على النار وتسخينه حتى يصبح دافيء، والاستمرار في التقليب حتى لا يلتصق. نتركه جانباً حتى يهدأ قليلاً ونصبح قادرين على تحمل درجة حرارته. الاستمرار في تقليب الحليب بين الحين والآخر لمنع تكون طبقة أعلاه. نقوم بإضافة الزبادي الجاهز إلى نصف كوب من الحليب لضمان اندماجه جيداً معه. بعدها نضيف المزيج إلى الحليب في الإناء الكبير. تلك الخطوة هامة لمنع وجود أي تكتلات من الزبادي وعدم ذوبانها في الحليب. يتم توزيعه على أكواب التقديم. توضع الأكواب في حمام مائي دافئ وتحفظ في مكان مغلق مغطاه بفوطة نظيفة. يترك الزبادي طوال الليل وفي الصباح يصبح جاهز تماماً لتقديم. من الممكن الاحتفاظ به في الثلاجة مدة تصل إلى أسبوعين. يرجى الاحتفاظ بنصف كوب من الزبادي المحضر في المنزل لاستخدامه في التخمير بالمرات القادمة. فوائد الزبادي يحمي الزبادي الجسم من الجفاف ويحافظ على رطوبته ويمنعه من العطش.

يعمل الزبادي على التطهير من الجراثيم والبكتريا لاحتوائه على مضادات الفطريات والبكتريا.

يساعد في الحد من الإصابة بالشيخوخة وعلامات التقدم في العمر.

يكسب البشرة النضارة والرطوبة والحيوية. فوائد الزبادي

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