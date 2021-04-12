سر عجينة القطايف الجاهزة في المنزل بأسهل الطرق وأيسرها

أيام قليلة ويبدأ أول أيام شهر رمضان المبارك، وتمتليء الشوارع بالزينة وحلويات رمضان التي يشتهر بها، وتعد القطائف من أهم الحلويات التي يتم تحضيرها في كل مكان، ويقبل الكثير منا على شرائها واعداد حشوتها في المنزل، ثم قليها في الزيت، وتبحث العديد من السيدات للتعرف عن سر عجينة القطائف الجاهزة التي نشتريها من المحلات، والتي سنبينها في هذا المقال.

القطايف هى عبارة عن فطائر يتم تحضيرها من العجين، ويمكن أن تؤكل نية، أو يتم قليها بالزيت، وتشتهر القطائف في العديد من الدول العربية، والقطائف يمكن حشوها بحشوات متعددة، وأكثرها شهرة هو حشوها بالمكسرات وجوز الهند، أو بالعجوة وجوز الهند، وتقلي بالزيت ثم توضع بالشربات، وسنذكر مقاديرها وطريقة اعدادها في السطور القادمة.

6 أكواب من الدقيق الأبيض.

4 أكواب ونصف من الماء.

ملعقتين كبار من الخميره الفوريه.

ملعقه كبيره بيكنج بودر.

أربع ملاعق كبيرة من السكر.

رشة من الملح.

في اناء كبير نضيف مقدار السكر والدقيق، ونقوم بمزجهم جيدا.

نقوم باضافة البيكنج بودر، ورشة الملح وتقليبهم، ثم نبدأ باضافة الماء بالتدريج مع التقليب المستمر حتى نحصل على عجينة سائلة.