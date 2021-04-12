سر عجينة القطايف الجاهزة في المنزل بأسهل الطرق وأيسرها

أيام قليلة ويبدأ أول أيام شهر رمضان المبارك، وتمتليء الشوارع بالزينة وحلويات رمضان التي يشتهر بها، وتعد القطائف من أهم الحلويات التي يتم تحضيرها في كل مكان، ويقبل الكثير منا على شرائها واعداد حشوتها في المنزل، ثم قليها في الزيت، وتبحث العديد من السيدات للتعرف عن سر عجينة القطائف الجاهزة التي نشتريها من المحلات، والتي سنبينها في هذا المقال.سر عجينة القطايف الجاهزة
القطايف هى عبارة عن فطائر يتم تحضيرها من العجين، ويمكن أن تؤكل نية، أو يتم قليها بالزيت، وتشتهر القطائف في العديد من الدول العربية، والقطائف يمكن حشوها بحشوات متعددة، وأكثرها شهرة هو حشوها بالمكسرات وجوز الهند، أو بالعجوة وجوز الهند، وتقلي بالزيت ثم توضع بالشربات، وسنذكر مقاديرها وطريقة اعدادها في السطور القادمة.مكونات تحضير القطايف
- 6 أكواب من الدقيق الأبيض.
- 4 أكواب ونصف من الماء.
- ملعقتين كبار من الخميره الفوريه.
- ملعقه كبيره بيكنج بودر.
- أربع ملاعق كبيرة من السكر.
- رشة من الملح.
- في اناء كبير نضيف مقدار السكر والدقيق، ونقوم بمزجهم جيدا.
- نقوم باضافة البيكنج بودر، ورشة الملح وتقليبهم، ثم نبدأ باضافة الماء بالتدريج مع التقليب المستمر حتى نحصل على عجينة سائلة.
- نقوم بتصفية الخليط بمصفاة للتأكد من خلوه من أي تكتلات.
- نضع مقلاة أو صينية غير لاصقة على النار، وباستخدام ملعقة نقوم باضافة العجينة على شكل دائرة صغيرة، وعندما تبدأ باخراج فقاعات، وتبدأ العجينة لونها يصفر
، نقلبها على الجهة الأخري واخراجها على صينية ويتم تغطيتها بفوطة.
- وبهذه الطريقة تمكنا من اعداد عجينة القطائف في المنزل دون الحاجة الى شرائها جاهزة، ونبدأ بحشوها بالحشوات المفضلة سواء كان مكسرات، أو تمر، وتقلى بالزيت، ثم تخرج وتوضع بالشربات، وتقدم بألف هنا.
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أيام قليلة ويبدأ أول أيام شهر رمضان المبارك، وتمتليء الشوارع بالزينة وحلويات رمضان التي يشتهر بها، وتعد القطائف من أهم الحلويات التي يتم تحضيرها في كل مكان، ويقبل الكثير منا على شرائها واعداد حشوتها في المنزل، ثم قليها في الزيت، وتبحث العديد من السيدات للتعرف عن سر عجينة القطائف الجاهزة التي نشتريها من المحلات، والتي سنبينها في هذا المقال.سر عجينة القطايف الجاهزة
القطايف هى عبارة عن فطائر يتم تحضيرها من العجين، ويمكن أن تؤكل نية، أو يتم قليها بالزيت، وتشتهر القطائف في العديد من الدول العربية، والقطائف يمكن حشوها بحشوات متعددة، وأكثرها شهرة هو حشوها بالمكسرات وجوز الهند، أو بالعجوة وجوز الهند، وتقلي بالزيت ثم توضع بالشربات، وسنذكر مقاديرها وطريقة اعدادها في السطور القادمة.مكونات تحضير القطايف
- 6 أكواب من الدقيق الأبيض.
- 4 أكواب ونصف من الماء.
- ملعقتين كبار من الخميره الفوريه.
- ملعقه كبيره بيكنج بودر.
- أربع ملاعق كبيرة من السكر.
- رشة من الملح.
- في اناء كبير نضيف مقدار السكر والدقيق، ونقوم بمزجهم جيدا.
- نقوم باضافة البيكنج بودر، ورشة الملح وتقليبهم، ثم نبدأ باضافة الماء بالتدريج مع التقليب المستمر حتى نحصل على عجينة سائلة.
- نقوم بتصفية الخليط بمصفاة للتأكد من خلوه من أي تكتلات.
- نضع مقلاة أو صينية غير لاصقة على النار، وباستخدام ملعقة نقوم باضافة العجينة على شكل دائرة صغيرة، وعندما تبدأ باخراج فقاعات، وتبدأ العجينة لونها يصفر
، نقلبها على الجهة الأخري واخراجها على صينية ويتم تغطيتها بفوطة.
- وبهذه الطريقة تمكنا من اعداد عجينة القطائف في المنزل دون الحاجة الى شرائها جاهزة، ونبدأ بحشوها بالحشوات المفضلة سواء كان مكسرات، أو تمر، وتقلى بالزيت، ثم تخرج وتوضع بالشربات، وتقدم بألف هنا.
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