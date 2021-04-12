تكات السمبوسة الناجحة بتحضير العجينة في البيت والحشوة وطريقة تحضيرها مثلثات

هناك بعض اللمسات التي تُغير من مذاق الطعام، ومنها تكات السمبوسة الناجحة التي تجعل مذاقها أجمل وأشهى، وتُعد السمبوسة من المقبلات التي لا تحتاج إلى وقت طويل لإعدادها، كما يمكن تغيير الحشو على حسب الرغبة، وذلك أكثر ما يميز السمبوسة، ومن خلال الموضوع التالي سوف نقدم لكم تكات السمبوسة الناجحة.تكات السمبوسة الناجحة
هناك طرق المختلفة لعمل السمبوسة، كما هناك حشو مختلف ويكون حسب الرغبة، ولكن هناك بعض التكات التي تُضاف إلى السمبوسة تجعل مذاقها أجمل، وسوف نذكر لكم أفضل التكات لتحضير السمبوسة في السطور التالية.مكونات عجينة السمبوسة
- 2 كوب من الدقيق الأسمر.
- 4 ملاعق من الزيت الزيتون.
- 3 ملاعق من الحليب المجفف.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الخميرة.
- نصف كوب من الماء الدافئ.
- 1/2 كيلو من اللحمة المفرومة.
- 2 رأس بصل مفروم.
- كوب من البازلاء والجزر (حسب الرغبة).
- من معلقين إلى 4 ملاعق زيت زيتون.
- ملح وفلفل وبهارات حسب الرغبة.
- في البداية لتحضير العجينة عليكِ خلط كافة المكونات في وعاء عميق، وعجنه جيدًا حتى تصبح العجينة متماسكة، ومن ثم تغطية الوعاء بكيس بلاستيك وترك العجينة حتى تخمر، وبذلك تكون العجينة جاهزة.
- من ثم قومي بوضع مقلاة على النار، ونضع بها ملاعق الزيت زيتون، ومن ثم يجب إضافة البصل وتقليبه جيدًا.
- قومي بإضافة اللحمة المفرومة على البصل واستمري في التقليب، مع إضافة القليل من الملح والفلفل والبهارات.
- حينما تكون اللحمة على وشك أن تنضج قومي بإضافة البازلاء والجزر، ومن ثم قلبي المكونات جيدًا واتركيها حتى تنضج.
- من ثم عليكِ تقسيم عجينة السمبوسة إلى كرات صغيرة، وقومي بفرد العجين على شكل مستطيل وضعي الحشوة بداخلها.
- من ثم قومي بطوي العجينة على شكل أقراص مثلثة.
- قومي بدهن صينية بزيت الزيتون، وضعي أقراص السمبوسة في الطاسة واتركيها في الفرن حتى تنضج وتتحمر.
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هناك بعض اللمسات التي تُغير من مذاق الطعام، ومنها تكات السمبوسة الناجحة التي تجعل مذاقها أجمل وأشهى، وتُعد السمبوسة من المقبلات التي لا تحتاج إلى وقت طويل لإعدادها، كما يمكن تغيير الحشو على حسب الرغبة، وذلك أكثر ما يميز السمبوسة، ومن خلال الموضوع التالي سوف نقدم لكم تكات السمبوسة الناجحة.تكات السمبوسة الناجحة
هناك طرق المختلفة لعمل السمبوسة، كما هناك حشو مختلف ويكون حسب الرغبة، ولكن هناك بعض التكات التي تُضاف إلى السمبوسة تجعل مذاقها أجمل، وسوف نذكر لكم أفضل التكات لتحضير السمبوسة في السطور التالية.مكونات عجينة السمبوسة
- 2 كوب من الدقيق الأسمر.
- 4 ملاعق من الزيت الزيتون.
- 3 ملاعق من الحليب المجفف.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الخميرة.
- نصف كوب من الماء الدافئ.
- 1/2 كيلو من اللحمة المفرومة.
- 2 رأس بصل مفروم.
- كوب من البازلاء والجزر (حسب الرغبة).
- من معلقين إلى 4 ملاعق زيت زيتون.
- ملح وفلفل وبهارات حسب الرغبة.
- في البداية لتحضير العجينة عليكِ خلط كافة المكونات في وعاء عميق، وعجنه جيدًا حتى تصبح العجينة متماسكة، ومن ثم تغطية الوعاء بكيس بلاستيك وترك العجينة حتى تخمر، وبذلك تكون العجينة جاهزة.
- من ثم قومي بوضع مقلاة على النار، ونضع بها ملاعق الزيت زيتون، ومن ثم يجب إضافة البصل وتقليبه جيدًا.
- قومي بإضافة اللحمة المفرومة على البصل واستمري في التقليب، مع إضافة القليل من الملح والفلفل والبهارات.
- حينما تكون اللحمة على وشك أن تنضج قومي بإضافة البازلاء والجزر، ومن ثم قلبي المكونات جيدًا واتركيها حتى تنضج.
- من ثم عليكِ تقسيم عجينة السمبوسة إلى كرات صغيرة، وقومي بفرد العجين على شكل مستطيل وضعي الحشوة بداخلها.
- من ثم قومي بطوي العجينة على شكل أقراص مثلثة.
- قومي بدهن صينية بزيت الزيتون، وضعي أقراص السمبوسة في الطاسة واتركيها في الفرن حتى تنضج وتتحمر.
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