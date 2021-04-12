تكات السمبوسة الناجحة بتحضير العجينة في البيت والحشوة وطريقة تحضيرها مثلثات

هناك بعض اللمسات التي تُغير من مذاق الطعام، ومنها تكات السمبوسة الناجحة التي تجعل مذاقها أجمل وأشهى، وتُعد السمبوسة من المقبلات التي لا تحتاج إلى وقت طويل لإعدادها، كما يمكن تغيير الحشو على حسب الرغبة، وذلك أكثر ما يميز السمبوسة، ومن خلال الموضوع التالي سوف نقدم لكم تكات السمبوسة الناجحة.

هناك طرق المختلفة لعمل السمبوسة، كما هناك حشو مختلف ويكون حسب الرغبة، ولكن هناك بعض التكات التي تُضاف إلى السمبوسة تجعل مذاقها أجمل، وسوف نذكر لكم أفضل التكات لتحضير السمبوسة في السطور التالية.

2 كوب من الدقيق الأسمر.

4 ملاعق من الزيت الزيتون.

3 ملاعق من الحليب المجفف.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

نصف كوب من الماء الدافئ.

1/2 كيلو من اللحمة المفرومة.

2 رأس بصل مفروم.

كوب من البازلاء والجزر (حسب الرغبة).

من معلقين إلى 4 ملاعق زيت زيتون.

ملح وفلفل وبهارات حسب الرغبة.