سر تحضيرالكنافة بالمانجا في رمضان بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل

تعد الكنافة بالمانجا من الحلويات التي يشتهر بها شهر رمضان المبارك، والكنافة تعد بطرق مختلفة، منها الكنافة السادة، والكنافة بالمكسرات، والكنافة بالفاكهة، وغيرها العديد من الأصناف الأخري التي تدخل فيها الكنافة، ودائما مانذهب الى محلات وشرائها بأسعار باهظة، ويعتقد العديد من الناس أن الكنافة بالمانجا من الوصفات المعقدة التي يصعب تحضيرها في المنزل، وفي هذا المقال سنوضح طريقة اعداد الكنافة بالمانجا بخطوات سهلة وبسيطة.

أن الكنافة من الحلويات المفضلة والمشهورة في شهر رمضان فإليكم مكونات الكنافة بالمانجا.

نصف كيلو من الكنافة الطازجة. كوب من الزبدة. نصف كوب من السكر البودر. مانجو مقطع ويفضل أن تكون مجمدة حتى نتمكن من تقطيعها مكعبات.

كوبين من اللبن. 2 حبة من البيض. نصف كوب من السكر. ربع كوب من الدقيق. كوب من الكريمة اللبانى.

كوبين ونصف من السكر. كوب ونصف من الماء. عصي نصف ليمونة.

الخطوة الأولى في اعداد الكنافة هى اعداد الكريمة، نضع اناء عميق على النار ونضع مقدار اللبن والبيض ونقلب جيدا باستخدام المضرب، بعد ذلك نضيف الدقيق بصورة تدريجية ونخفق بصورة سريعة حتى نصل الي قوام الكريمة المطلوب، نقوم باضافة الكريمة اللباني ونظل في خفقها جيدا ثم نقوم باضافتها الى المزيج.

تنضع وعاء عميق على النار ونضيف اليه مقدار الماء والسكر، وعندما يبدأ الماء بالغليان نضع عصير ليمونه، ونتركه على النار لمدة ربع ساعة، بعد ذلك قم برفع الاناء من النار وأنتظره حتى يبرد.

طريقة اعداد الكنافة:

نأتي بمقدار الكنافة في وعاء واسع ونقوم بفرك المقدار كامل بالزبدة، نقوم بتقسيم الكنافة الى قسمين، ونضع كل قسم في صينية مدهونة بالزبد ونضغط عليها جيدا.

ندخل الكنافة في الفرن حتى نحصل على اللون الذهبي، ثم نغلق النار، ونضيف الشربات.

بعد ذلك نضيف الكريمة وقطع من المانجو فوق الكنافة، بعد ذلك نضيف الجزء الثاني من الكنافة في الأعلي، ويمكن تزينها بالكريمة وقطع المانجو.

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