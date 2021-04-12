سر خلطة المحشى الرهيبه الاصلية بطعم مميز لجميع انواع المحاشى بتكات واسرار خطيره للمحشى

طريقة عمل خلطة المحشي ، مع حلول شهر رمضان المبارك تبحث كل سيدة منزل عن أشهى الأكلات التي يمكن أن تقدمها على السفرة الرمضانية للعزائم والولائم، ومن أكثر الأكلات التي يتم تحضيرها في هذا الشهر المحشي الذي يكون السر وراء نجاحة الخلطة السرية التي تجعله من أشهى وألذ الأكلات، ولذلك سوف نقدم لكم أفضل طريقة يمكن أن تستخدميها لتحضير خلطة المحشي كأشهر المطاعم.

لكِ سيدتي أسهل طريقة يمكن أن تستخدميها عند تحضير خلطة المحشي في البيت مثل أشهر المطاعم في شهر رمضان.

4 أكوب أرز.

2/1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

1 حبة بصل كبيرة الحجم مبشورة.

6 حبات طماطم متوسطة الحجم.

4 حبات فلفل أخضر مفروم.

2 ربطة كسبرة خضراء.

ربطة واحدة بقدونس.

ربطة واحدة شبت.

ربطة نعناع أخضر.

4 ملاعق كبيرة زيت ذرة.

3 ملاعق كبيرة ملح.

2/1 ملعقة كبيرة فلفل أسود.

2/1 ملعقة كبيرة كمون.

ملعقتين كبيرتين بهارات.

معلقتين صغيرتين كسبرة جافة.