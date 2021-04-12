سر خلطة المحشى الرهيبه الاصلية بطعم مميز لجميع انواع المحاشى بتكات واسرار خطيره للمحشى

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طريقة عمل خلطة المحشي ، مع حلول شهر رمضان المبارك تبحث كل سيدة منزل عن أشهى الأكلات التي يمكن أن تقدمها على السفرة الرمضانية للعزائم والولائم، ومن أكثر الأكلات التي يتم تحضيرها في هذا الشهر المحشي الذي يكون السر وراء نجاحة الخلطة السرية التي تجعله من أشهى وألذ الأكلات، ولذلك سوف نقدم لكم أفضل طريقة يمكن أن تستخدميها لتحضير خلطة المحشي كأشهر المطاعم.
طريقة عمل خلطة المحشي
لكِ سيدتي أسهل طريقة يمكن أن تستخدميها عند تحضير خلطة المحشي في البيت مثل أشهر المطاعم في شهر رمضان.المقادير:
- 4 أكوب أرز.
- 2/1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم.
- 1 حبة بصل كبيرة الحجم مبشورة.
- 6 حبات طماطم متوسطة الحجم.
- 4 حبات فلفل أخضر مفروم.
- 2 ربطة كسبرة خضراء.
- ربطة واحدة بقدونس.
- ربطة واحدة شبت.
- ربطة نعناع أخضر.
- 4 ملاعق كبيرة زيت ذرة.
- 3 ملاعق كبيرة ملح.
- 2/1 ملعقة كبيرة فلفل أسود.
- 2/1 ملعقة كبيرة كمون.
- ملعقتين كبيرتين بهارات.
- معلقتين صغيرتين كسبرة جافة.
- قومي بتقطيع النعناع الأخضر والكسبرة والبقدونس والشبت قطع صغيرة جداً وتركيه جانباً لوقت الاستعمال.
- ثم يتم لعد ذلك غسيل الأرز جيداً وتصفيته من الماء ويترك قليلاً.
- بعد ذلك يتم وضع الطماطم في الخلاط الكهربائي مع إضافة مقدار من الماء ثم ابدئي في ضربها حتى تحصلين على عصير.
- ضعي قدر على نار هادئة وضيفي إليه الزيت وتركيه حتى يصبح ساخن.
- يضاف بعدها البصل المبشور والثوم المفروم والفلفل الأخضر وقلبي جيداً حتى يصبح باللون الأصفر الذهبي وقلبي لعدة دقائق ومن ثم يضاف عصير الطماطم.
- ضعي بعدها الملح والفلفل الأسود والشطه اختيارى والكمون والكسبرة والبهارات وقلبي لبضعة دقائق حتى تزداد قوة نكهته قلبي مرة أخرى وتركيه لمدة 10 دقائق حتى يصبح ثقيل القوام.
- بعد أن يتم تسبيك الطماطم ارفعيها من على النار وتركيها تهدأ قليلاً، في وعاء عميق يتم إضافة الأرز وجميع الخضروات التي تم تقطيعها.
- يقلب الخليط مع بعضه ثم يتم استخدمه في عمل المحشي.
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طريقة عمل خلطة المحشي ، مع حلول شهر رمضان المبارك تبحث كل سيدة منزل عن أشهى الأكلات التي يمكن أن تقدمها على السفرة الرمضانية للعزائم والولائم، ومن أكثر الأكلات التي يتم تحضيرها في هذا الشهر المحشي الذي يكون السر وراء نجاحة الخلطة السرية التي تجعله من أشهى وألذ الأكلات، ولذلك سوف نقدم لكم أفضل طريقة يمكن أن تستخدميها لتحضير خلطة المحشي كأشهر المطاعم.
طريقة عمل خلطة المحشي
لكِ سيدتي أسهل طريقة يمكن أن تستخدميها عند تحضير خلطة المحشي في البيت مثل أشهر المطاعم في شهر رمضان.المقادير:
- 4 أكوب أرز.
- 2/1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم.
- 1 حبة بصل كبيرة الحجم مبشورة.
- 6 حبات طماطم متوسطة الحجم.
- 4 حبات فلفل أخضر مفروم.
- 2 ربطة كسبرة خضراء.
- ربطة واحدة بقدونس.
- ربطة واحدة شبت.
- ربطة نعناع أخضر.
- 4 ملاعق كبيرة زيت ذرة.
- 3 ملاعق كبيرة ملح.
- 2/1 ملعقة كبيرة فلفل أسود.
- 2/1 ملعقة كبيرة كمون.
- ملعقتين كبيرتين بهارات.
- معلقتين صغيرتين كسبرة جافة.
- قومي بتقطيع النعناع الأخضر والكسبرة والبقدونس والشبت قطع صغيرة جداً وتركيه جانباً لوقت الاستعمال.
- ثم يتم لعد ذلك غسيل الأرز جيداً وتصفيته من الماء ويترك قليلاً.
- بعد ذلك يتم وضع الطماطم في الخلاط الكهربائي مع إضافة مقدار من الماء ثم ابدئي في ضربها حتى تحصلين على عصير.
- ضعي قدر على نار هادئة وضيفي إليه الزيت وتركيه حتى يصبح ساخن.
- يضاف بعدها البصل المبشور والثوم المفروم والفلفل الأخضر وقلبي جيداً حتى يصبح باللون الأصفر الذهبي وقلبي لعدة دقائق ومن ثم يضاف عصير الطماطم.
- ضعي بعدها الملح والفلفل الأسود والشطه اختيارى والكمون والكسبرة والبهارات وقلبي لبضعة دقائق حتى تزداد قوة نكهته قلبي مرة أخرى وتركيه لمدة 10 دقائق حتى يصبح ثقيل القوام.
- بعد أن يتم تسبيك الطماطم ارفعيها من على النار وتركيها تهدأ قليلاً، في وعاء عميق يتم إضافة الأرز وجميع الخضروات التي تم تقطيعها.
- يقلب الخليط مع بعضه ثم يتم استخدمه في عمل المحشي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر خلطة المحشى الرهيبه الاصلية بطعم مميز لجميع انواع المحاشى بتكات واسرار خطيره للمحشى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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