سر عجينه القطايف الاصليه مثل الجاهزه ومقرمشه بكل اسرارها وتكاتها وناجحة 100ُ%

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طريقة عمل عجينه القطايف في البيت ، عجينة القطايف من العجائن الذي يتم تحضيرها في البيت بكل سهولة ويتم حشوها بكثير من الحشوات المختلفة والمتنوعة والتي تناسب أذواق الجميع، كمات أن القطايف بوجه عام تعد من أشهر أنواع الحلويات الشرقية التي يتم تقديمها على السفرة الرمضانية وتكون الألذ، واليوم سوف نساعدك في تحضير القطايف بعديد من الطرق البسيطة جداً.
طريقة عمل عجينه القطايف في البيت
مع حلول شهر رمضان تبحث السيدات عن أفضل الطرق الذي تساعدها على تحضيرها بنفسها في المنزل بدلاً من أن يتم شرائها من المحلات كل يوم وهذا سوف يوفر لكِ الكثير من المال والوقت بالطريقة التالية:طريقة عمل القطايف بكريمة الشوكولاتة مقادير العجينة:
- 2 كوب دقيق أبيض.
- 2/1 كوب سميد ناعم.
- 3 ملاعق صغيرة بكينج بودر.
- 3 كوب ماء.
- رشة بندق مجروش.
- 200 جرام شوكولاتة.
- 1 ملعقة صغيرة عسل ابيض.
- 1 كوب قشطة كاملة الدسم.
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا.
- ملعقة زيت.
- في وعاء قومي بوضع السميد مع الدقيق والبكينج بودر والماء واخلطي المكونات مع بعضها في وعاء الخلاط الكهربائي على سرعة هادئة حتى يصبح لديك عجينة سائلة وناعمة.
- يتم ترك العجينة جانباً لمدة 10 دقائق حتى أن ترتاح قليلاً.
- ضعي قدر على النار ضيفي له القشطة وتركيه على نار هادئة حتى أن تغلي جيداً.
- ثم يضاف الشوكولاتة والعسل والفانيليا وقلبي المكونات مع بعضها وتركيه على نار هادئة لكي تذوب الشوكولاتة وتمتزج مع بعضها.
- ارفعي القدر من على النار وتركيه جانباً حتى أن يبرد.
- قومي بوضع طاسة على النار بها حافة قصيرة وتركيه على نار هادئة.
- قومي بوضع مغرفة من العجينة في الطاسة وتركيها حتى أن تنضج ويتم تحميرها قليلاً ومن ثم يتم قلبها على الجانب الأخر.
- استمري حتى تنتهي الكمية الموجودة لديكِ من العجين.
- وابدئي في حشوها بالمكونات التي ترغبين بها وقومي بتحميرها في طاسة بها كثير من الزيت حتى تصبح ذهبية اللون وقدميها.
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طريقة عمل عجينه القطايف في البيت ، عجينة القطايف من العجائن الذي يتم تحضيرها في البيت بكل سهولة ويتم حشوها بكثير من الحشوات المختلفة والمتنوعة والتي تناسب أذواق الجميع، كمات أن القطايف بوجه عام تعد من أشهر أنواع الحلويات الشرقية التي يتم تقديمها على السفرة الرمضانية وتكون الألذ، واليوم سوف نساعدك في تحضير القطايف بعديد من الطرق البسيطة جداً.
طريقة عمل عجينه القطايف في البيت
مع حلول شهر رمضان تبحث السيدات عن أفضل الطرق الذي تساعدها على تحضيرها بنفسها في المنزل بدلاً من أن يتم شرائها من المحلات كل يوم وهذا سوف يوفر لكِ الكثير من المال والوقت بالطريقة التالية:طريقة عمل القطايف بكريمة الشوكولاتة مقادير العجينة:
- 2 كوب دقيق أبيض.
- 2/1 كوب سميد ناعم.
- 3 ملاعق صغيرة بكينج بودر.
- 3 كوب ماء.
- رشة بندق مجروش.
- 200 جرام شوكولاتة.
- 1 ملعقة صغيرة عسل ابيض.
- 1 كوب قشطة كاملة الدسم.
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا.
- ملعقة زيت.
- في وعاء قومي بوضع السميد مع الدقيق والبكينج بودر والماء واخلطي المكونات مع بعضها في وعاء الخلاط الكهربائي على سرعة هادئة حتى يصبح لديك عجينة سائلة وناعمة.
- يتم ترك العجينة جانباً لمدة 10 دقائق حتى أن ترتاح قليلاً.
- ضعي قدر على النار ضيفي له القشطة وتركيه على نار هادئة حتى أن تغلي جيداً.
- ثم يضاف الشوكولاتة والعسل والفانيليا وقلبي المكونات مع بعضها وتركيه على نار هادئة لكي تذوب الشوكولاتة وتمتزج مع بعضها.
- ارفعي القدر من على النار وتركيه جانباً حتى أن يبرد.
- قومي بوضع طاسة على النار بها حافة قصيرة وتركيه على نار هادئة.
- قومي بوضع مغرفة من العجينة في الطاسة وتركيها حتى أن تنضج ويتم تحميرها قليلاً ومن ثم يتم قلبها على الجانب الأخر.
- استمري حتى تنتهي الكمية الموجودة لديكِ من العجين.
- وابدئي في حشوها بالمكونات التي ترغبين بها وقومي بتحميرها في طاسة بها كثير من الزيت حتى تصبح ذهبية اللون وقدميها.
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