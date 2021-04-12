سر نجاح البسبوسة المرملة بالزبادي في المنزل بأقل تكلفة

البسبوسة بالزبادي من أصناف الحلويات المحببة لدى العديد من العرب، والبسبوسة هى أحد أصناف الحلويات الشرقية التي تتسم بطعمها المميز، وتتنوع الاضافات التي يمكن اضافتها للبسبوسة مثل اضافة المكسرات، أو النوتيلا، أو اضافة الكريم شانتيه، العديد منا يقبل على شراء البسبوسة جاهزة ظنا منه أنها من الأصناف المعقدة التي لا يمكن اعدادها في المنزل مثل المحلات، وفي هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد البسبوسة في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة. سر نجاح البسبوسة المرملة سر نجاح البسبوسة المرملة نقدم لكم عبر موقعنا مكونات البسبوسة ثلاثة أكواب من دقيق السميد الناعم.

نصف كوب من السكر الأبيض.

2 كوب من السمن المذابة.

كوب كبير من جوز الهند.

ملعقتين صغيرتين من البيكنج باودر.

ملعقتين صغيرتين من الفانيليا السائلة.

2 كوب من الزبادي، وفي حالة عدم توفره يمكن استخدام اللبن الرائب.

مكسرات للتزين طريقة إعداد البسبوسة بالزبادي في وعاء عميق نضع مقدار دقيق السميد ونضيف عليه كل من الفانيليا والبيكنج بودر، والسكر، ونقلبهم جيدا، ثم نضيف جوز الهند و نمزجهم سويا مع الخليط.

نبدأ باضافة مقدار السمن المذاب على الخليط، وبعد ذلك نضيف الزبادي، أو اللبن الرائب، نمزج الخليط جيدا باليد فقط.

قم بتجهيز صينية البسبوسة وندهنها بالسمن جيدا، وبعد ذلك نضع رشة من الدقيق على الصينية ونتخلص من الدقيق الزائد، وهذه الخطوة مهمة حتى لا تلتصق البسبوسة في الصينية.

يتم صب البسبوسة في الصينية وتوزيع الخليط بالصينية جيدا حتى تصبح متساوية.

توضع الصينية في فرن على درجة حرارة 180 درجة وبعد أن تحصل على اللون الذهبي نقوم باغلاق النار، ونضيف الشربات على البسبوسة، وتقدم بألف هنا.

يمكنك أن تقومي بتقطيع البسبوسة الى مربعات قبل أن تدخليها الى الفرن، ثم تزينها بالمكسرات المحببة لك، أو المتاحة لديك مثل اللوز وعين الجمل والسودانى. الوسوم

البسبوسة بالزبادي من أصناف الحلويات المحببة لدى العديد من العرب، والبسبوسة هى أحد أصناف الحلويات الشرقية التي تتسم بطعمها المميز، وتتنوع الاضافات التي يمكن اضافتها للبسبوسة مثل اضافة المكسرات، أو النوتيلا، أو اضافة الكريم شانتيه، العديد منا يقبل على شراء البسبوسة جاهزة ظنا منه أنها من الأصناف المعقدة التي لا يمكن اعدادها في المنزل مثل المحلات، وفي هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد البسبوسة في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة. سر نجاح البسبوسة المرملة سر نجاح البسبوسة المرملة نقدم لكم عبر موقعنا مكونات البسبوسة ثلاثة أكواب من دقيق السميد الناعم.

نصف كوب من السكر الأبيض.

2 كوب من السمن المذابة.

كوب كبير من جوز الهند.

ملعقتين صغيرتين من البيكنج باودر.

ملعقتين صغيرتين من الفانيليا السائلة.

2 كوب من الزبادي، وفي حالة عدم توفره يمكن استخدام اللبن الرائب.

مكسرات للتزين طريقة إعداد البسبوسة بالزبادي في وعاء عميق نضع مقدار دقيق السميد ونضيف عليه كل من الفانيليا والبيكنج بودر، والسكر، ونقلبهم جيدا، ثم نضيف جوز الهند و نمزجهم سويا مع الخليط.

نبدأ باضافة مقدار السمن المذاب على الخليط، وبعد ذلك نضيف الزبادي، أو اللبن الرائب، نمزج الخليط جيدا باليد فقط.

قم بتجهيز صينية البسبوسة وندهنها بالسمن جيدا، وبعد ذلك نضع رشة من الدقيق على الصينية ونتخلص من الدقيق الزائد، وهذه الخطوة مهمة حتى لا تلتصق البسبوسة في الصينية.

يتم صب البسبوسة في الصينية وتوزيع الخليط بالصينية جيدا حتى تصبح متساوية.

توضع الصينية في فرن على درجة حرارة 180 درجة وبعد أن تحصل على اللون الذهبي نقوم باغلاق النار، ونضيف الشربات على البسبوسة، وتقدم بألف هنا.

يمكنك أن تقومي بتقطيع البسبوسة الى مربعات قبل أن تدخليها الى الفرن، ثم تزينها بالمكسرات المحببة لك، أو المتاحة لديك مثل اللوز وعين الجمل والسودانى.

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