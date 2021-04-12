طريقة عمل بصل الكشري المصري بأسرارها للحصول على بصل مقرمش مثل المحلات

يعتبر بصل الكشري من أهم المكونات في طبق الكشري المصري، والتي تعتبر من أساسيات ذلك الطبق الغني بالعناصر الغذائية المثالية لصحة الأفراد، يعتبر طبق الكشري من الأطباق المصرية التي تشتهر بها مصر ويأتي إليها الأفراد من كل حدب وصوب، يتكون الكشري من العديد من العناصر التي يتم تحضير كل منها على حدا، ومنها الأرز مع العدس الأصفر، والمكرونة والشعرية، والعدس البني والبصل والصلصة والدقة والشطة، وهناك من يقوم بإعداد جميع المكونات في حلة واحدة، ولكننا اليوم نتناول تفصيلة واحدة من الكشري وهي بصل الكشري التي تعتبر من أساسيات الطبق. طريقة عمل بصل الكشري طريقة عمل بصل الكشري نقدم لكم طريقة عمل بصل الكشري المقرمش عبر موقعنا فإليكم المكونات وطريقة التحضير. 2 حبة كبيرة من البصل.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

2 ملعقة من النشا.

زيت غزير للقلي. طريقة التحضير نقوم بتقطيع البصل إلى جوانح وتفكيكه من بعضه إلى شرائح مفصلة. يتم إضافة الدقيق إليه والتأكد من تغطية كل شريحة بالدقيق. يوضع في زيت غزير ساخن للغاية حتى يصبح لونه ذهبي. يرفع من الزيت على مناشف ورقية ويترك لحين الاستخدام. طريقة عمل دقة الكشري طريقة عمل دقة الكشري المكونات رأس من الثوم المفروم.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

1 لتر من الماء.

رشة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

رشة من الشطة حسب الرغبة.

1/2 كوب من الخل. طريقة التحضير يتم تشويح الثوم في الزيت حتى يصبح لونه ذهبي فاتح اللون. يضاف له الكمون والشطة والاستمرار في التقليب. نضيف الماء والخل والملح ويترك حتى يغلي تماماً. طريقة عمل شطة الزيت طريقة عمل شطة الزيت المكونات 3 حبات من الفلفل الأحمر الحامي.

1 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

1 ملعقة صغيرة من الشطة المجففة.

1/2 كوب من الماء. طريقة التحضير نقوم بتشويح شرائح الفلفل في زيت شديد السخونة. بعدها نضيف الصلصة والشطة والتقليب جيداً. نضيف الماء ويترك حتى تمام الغليان. الوسوم

يعتبر بصل الكشري من أهم المكونات في طبق الكشري المصري، والتي تعتبر من أساسيات ذلك الطبق الغني بالعناصر الغذائية المثالية لصحة الأفراد، يعتبر طبق الكشري من الأطباق المصرية التي تشتهر بها مصر ويأتي إليها الأفراد من كل حدب وصوب، يتكون الكشري من العديد من العناصر التي يتم تحضير كل منها على حدا، ومنها الأرز مع العدس الأصفر، والمكرونة والشعرية، والعدس البني والبصل والصلصة والدقة والشطة، وهناك من يقوم بإعداد جميع المكونات في حلة واحدة، ولكننا اليوم نتناول تفصيلة واحدة من الكشري وهي بصل الكشري التي تعتبر من أساسيات الطبق. طريقة عمل بصل الكشري طريقة عمل بصل الكشري نقدم لكم طريقة عمل بصل الكشري المقرمش عبر موقعنا فإليكم المكونات وطريقة التحضير. 2 حبة كبيرة من البصل.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

2 ملعقة من النشا.

زيت غزير للقلي. طريقة التحضير نقوم بتقطيع البصل إلى جوانح وتفكيكه من بعضه إلى شرائح مفصلة. يتم إضافة الدقيق إليه والتأكد من تغطية كل شريحة بالدقيق. يوضع في زيت غزير ساخن للغاية حتى يصبح لونه ذهبي. يرفع من الزيت على مناشف ورقية ويترك لحين الاستخدام. طريقة عمل دقة الكشري طريقة عمل دقة الكشري المكونات رأس من الثوم المفروم.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

1 لتر من الماء.

رشة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

رشة من الشطة حسب الرغبة.

1/2 كوب من الخل. طريقة التحضير يتم تشويح الثوم في الزيت حتى يصبح لونه ذهبي فاتح اللون. يضاف له الكمون والشطة والاستمرار في التقليب. نضيف الماء والخل والملح ويترك حتى يغلي تماماً. طريقة عمل شطة الزيت طريقة عمل شطة الزيت المكونات 3 حبات من الفلفل الأحمر الحامي.

1 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

1 ملعقة صغيرة من الشطة المجففة.

1/2 كوب من الماء. طريقة التحضير نقوم بتشويح شرائح الفلفل في زيت شديد السخونة. بعدها نضيف الصلصة والشطة والتقليب جيداً. نضيف الماء ويترك حتى تمام الغليان.

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