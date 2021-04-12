معمول التمر السعودي الاصلى الفاخر شهى وهش ودايب ينافس بروعته الجاهز ومحلات الحلويات

طريقة عمل معمول التمر السعودي ، معمول التمر السعودي من أكثر أنواع الحلويات التي يكون عليها إقبال كبير جداً من قبل الكثير من الأشخاص من جميع الفئات العمرية وبالأخص الأطفال، كما يتم تحضيره في عيد الفطر المبارك ومع حلول شهر رمضان يأتي بعده عيد الفطر المبارك وتبدأ السيدات من منتصف رمضان البحث عن أفضل الطرق التي يمكن استخدامها في تحضير معمول التمر السعودي. طريقة عمل معمول التمر السعودي إليكِ سيدتي أسهل طريقة لعمل معمول التمر السعودي في البيت مثل المحلات تماماً بتلك الطريقة: المقادير: 2 كوب وربع دقيق.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة بودرة حبهان.

ملعقة كبيرة فانيليا سائلة.

ربع كوب سمن.

بيضة كبيرة الحجم.

نصف كوب زبدة طرية.

ملعقة صغيرة بكينج بودر. طريقة التحضير: يكون من الأفضل إذا قومتي فإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية واحرصي على أن يتم تثبيت الرف الأوسط ثم عليك بإحضار صواني قصيرة الحافة.

بعد ذلك يتم تحضير العجينة عن طريق إحضار وعاء الخلط وضعي به الدقيق والملح والبكينج بودر والسكر ثم يتم تشغيل ماكينة الخلط على سرعة متوسطة لبضعة ثواني.

ثم يضاف الزبدة والسمن حتى تحصلين على عجينة مثل فتات الخبز.

بعدها يضاف البيض والفانيليا وأعيدي تشغيل الماكينة على سرعة متوسطة لكي تصبح عجينة متماسكة.

ثم عليكِ بوضع العجينة على سطح المطبخ المرشوش بقليل من الدقيق واعجنيها مرة أخرى 5 مرات على الأقل حتى أن تتماسك.

قومي بوضع التمر في وعاء واعجنيه حتى يتجانس مع قليل من السمن وتركيه جانباً.

قومي بأخذ قطعة من العجينة وشكليها في هيئة كرات متوسطة الحجم واعملي بها تجويف ضعي به كمية مناسبة من التمر ثم يتم لفها مرة أخرى بشكل الكرة وضعيها في قالب المعمول حتى تأخذ الشكل المطلوب.

ثم احضري الصواني ادهنيها بقليل من السمن ويرص بها قطع المعمول وادخليه الفرن وتركيه حتى أن ينضج ويصبح ذهبي اللون وناضج. الوسوم

طريقة عمل معمول التمر السعودي ، معمول التمر السعودي من أكثر أنواع الحلويات التي يكون عليها إقبال كبير جداً من قبل الكثير من الأشخاص من جميع الفئات العمرية وبالأخص الأطفال، كما يتم تحضيره في عيد الفطر المبارك ومع حلول شهر رمضان يأتي بعده عيد الفطر المبارك وتبدأ السيدات من منتصف رمضان البحث عن أفضل الطرق التي يمكن استخدامها في تحضير معمول التمر السعودي. طريقة عمل معمول التمر السعودي إليكِ سيدتي أسهل طريقة لعمل معمول التمر السعودي في البيت مثل المحلات تماماً بتلك الطريقة: المقادير: 2 كوب وربع دقيق.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة بودرة حبهان.

ملعقة كبيرة فانيليا سائلة.

ربع كوب سمن.

بيضة كبيرة الحجم.

نصف كوب زبدة طرية.

ملعقة صغيرة بكينج بودر. طريقة التحضير: يكون من الأفضل إذا قومتي فإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية واحرصي على أن يتم تثبيت الرف الأوسط ثم عليك بإحضار صواني قصيرة الحافة.

بعد ذلك يتم تحضير العجينة عن طريق إحضار وعاء الخلط وضعي به الدقيق والملح والبكينج بودر والسكر ثم يتم تشغيل ماكينة الخلط على سرعة متوسطة لبضعة ثواني.

ثم يضاف الزبدة والسمن حتى تحصلين على عجينة مثل فتات الخبز.

بعدها يضاف البيض والفانيليا وأعيدي تشغيل الماكينة على سرعة متوسطة لكي تصبح عجينة متماسكة.

ثم عليكِ بوضع العجينة على سطح المطبخ المرشوش بقليل من الدقيق واعجنيها مرة أخرى 5 مرات على الأقل حتى أن تتماسك.

قومي بوضع التمر في وعاء واعجنيه حتى يتجانس مع قليل من السمن وتركيه جانباً.

قومي بأخذ قطعة من العجينة وشكليها في هيئة كرات متوسطة الحجم واعملي بها تجويف ضعي به كمية مناسبة من التمر ثم يتم لفها مرة أخرى بشكل الكرة وضعيها في قالب المعمول حتى تأخذ الشكل المطلوب.

ثم احضري الصواني ادهنيها بقليل من السمن ويرص بها قطع المعمول وادخليه الفرن وتركيه حتى أن ينضج ويصبح ذهبي اللون وناضج.

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